После 45 лет живот растет как на дрожжах: как остановить набор веса при менопаузе

Рацион питания и привычки остались прежними, а любимые джинсы уже тесны в талии? С такими переменами женщины могут столкнуться в период менопаузы, когда меняется гормональный фон.

Почему в это время жир может накапливаться в области живота, что происходит с обменом веществ и как поддержать организм без жестких диет? Разбиралась программа Пятого канала «Страна советов».

Джинсы не застегиваются: почему при менопаузе растет живот

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Замедление обмена веществ ведет к набору веса после любой диеты. С падением эстрогенов организм теряет естественную защиту — гормон больше не сдерживает воспалительные процессы.

Висцеральный жир на животе сам производит воспалительные молекулы. Получается замкнутый круг: воспаление мешает клеткам «слышать» инсулин. Отсюда и тяга к сладкому, и лишние килограммы, и упадок сил.

Метаболическое здоровье — это не про вес и не про жесткие диеты. Это про то, как организм управляет энергетическими ресурсами: как клетки улавливают сигналы инсулина, как глюкоза усваивается и превращается в энергию. Если баланс нарушен — замедляется метаболизм, растет вес и уходит энергия.

«В период менопаузального перехода замедление обмена веществ и изменение состава тела — это не миф, а научно доказанная реальность. Из-за гормональных колебаний меняется распределение жировой ткани, увеличивается доля так называемого висцерального жира в области живота.

И это не просто стратегический запас энергии, а метаболически активная ткань, которая поддерживает хроническое воспаление, снижает чувствительность к инсулину и повышает риски кардиометаболических нарушений. Поэтому изменение тела далеко не всегда вопрос силы воли», — говорит акушер-гинеколог, доктор медицинских наук Карина Бондаренко.

Инозитол против жира на животе: может ли он помочь при менопаузе

ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Помимо улучшения образа жизни, стоит обратить внимание на дополнительные компоненты метаболической поддержки. В последнее время все больше интереса среди женщин вызывают инозитолы. Эти вещества участвуют во внутриклеточной передаче сигнала инсулина, помогая клетке регулировать поступление глюкозы. Это улучшает показатели углеводного обмена.

«Хотелось бы отдельно выделить синергию инозитолов с хромом. Этот микроэлемент влияет не только на чувствительность к инсулину, но и помогает бороться с тягой к сладкому, чувством голода, тем самым корректируя пищевое поведение. Именно поэтому комбинация инозитолов с хромом представляет особый интерес как комплексный подход к метаболической поддержке женщин в перименопаузе», — говорит Карина Бондаренко.