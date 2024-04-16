Можно и в годах: Прохор Шаляпин ищет даму сердца и копит на похороны

Певец Прохор Шаляпин получил в наследство часть огромной квартиры на Черноморском побережье. Почему певцу завещали дорогую недвижимость, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Прохор Шаляпин получил наследство от бабушки друга. За какие заслуги старушка завещала певцу роскошную недвижимость? Когда Прохор собирается заводить детей? Нашел ли он подходящую женщину на роль дамы сердца? И правда, что артист копит деньги на собственные похороны? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Теперь я живу вот так. Здесь моя спальня. Это мои будуары», — показал певец.

Теперь, когда Прохор Шаляпин соберется в Сочи, ему больше не надо будет тратить деньги на отели. Ведь у артиста появилось свое жилье на Черноморском побережье. Половина шикарных апартаментов певцу досталась в наследство от бабушки друга. Вторая часть принадлежит тому самому приятелю. Но места хватит всем. Площадь квартиры — 400 квадратных метров.

«Это гардеробная, кухня, еще две спальни там», — рассказал Прохор Шаляпин.

«Я думаю, что друг ему может набить морду. И Прохору нужно сейчас опасаться, ходить, оглядываясь. Потому что, понимаете, квартиры в Сочи сейчас стоят недешево. Они стоят, как в Москве. Друг должен подать на Прохора в суд и доказать, что бабушка уже была не в уме и просто сделала большую ошибку», — выразил свое мнение светский журналист Денис Сорокин.

Шаляпин делится: 86-летняя бабушка умерла совсем недавно, перед телевизором.

«Понимаете, сердце и все. И вот с пультом», — уточнил певец.

Пожилая женщина очень тепло относилась к Прохору. Он отвечал ей тем же. Видимо, таким щедрым подарком бабушка решила его отблагодарить.

«Вы своих бабушек-дедушек берегите и обхаживайте. Потому что вполне возможно, что эти квартиры унаследуете не вы… Добрые люди, если кто видит это видео, я с радостью унаследую ваше имущество, если вам некому оставить. Обращайтесь. С улыбкой проводим, счастливые улетите на небеса», — заявил Шаляпин.

«Конечно, неспроста она ему завещала эту часть квартиры. Наверное, он своей улыбкой этой ангельской ее там окучивал. Прохор по своей сути должен быть артистом, понимаете? А он у нас сейчас воспринимается обществом как любитель бабушек», — высказался журналист Сорокин.

Это не первый подарок Шаляпину от подруг в возрасте. Самую первую квартиру в столице ему купила поэтесса Алла Пеняева, которая была старше певца на 39 лет. Сейчас это жилье Прохор пытается продать. А сам живет в двухкомнатных апартаментах в сталинском доме.

«Я бедным себя считаю человеком, но с голоду не умираю. С миру по нитке, как говорится, голому рубашка», — отметил артист.

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Кроме квартир, у Прохора Шаляпина есть и дача — восемь соток в Подмосковье. Вот только вместо роскошного коттеджа, о котором мечтает артист, там стоит скромный бревенчатый дом. Позволить себе большее Шаляпин пока не может. Не хватает средств.

«Я присмотрел себе небольшую избушку. Стоила она миллион двести. Модуль просто, конечно. Там надо еще два миллиона вложить, чтобы это все облагородить. Мне надо восемь самосвалов земли заказать, сначала грунт поднять немножко. У меня там стоит сарайчик такой, дом двухэтажный. Он, конечно, крепкий», — поделился Шаляпин.

Чтобы его собственная недвижимость не попала в чужие руки, артист уже давно составил завещание.

«Для меня самое главное, чтобы моего имущества не коснулся ни при каких обстоятельствах двоюродный брат мой по линии матери. У мамы есть брат родной, они очень в плохих отношениях. Чтобы ни в коем случае ни они, ни их дети ни рубля не получили от меня», — подчеркнул он.

Прохор Шаляпин позаботился не только о судьбе имущества. Но и о своей собственной. 40-летний певец потихоньку откладывает деньги себе на похороны. Чтобы в случае чего не доставлять забот друзьям и близким.

«Не дай бог, что случись, будут картинки выставлять: „Помогите“. Это позор! Я считаю, каждый человек должен, несмотря на свой возраст, откладывать деньги. На черный день это называется. Это просто стыдно, когда человек работает, пашет, известный и у него нет денег на похороны», — высказался артист.

Но Шаляпин надеется, что до этого еще далеко. Он занялся своим здоровьем. Регулярно ходит в спортзал и пересмотрел пищевые привычки.

«Прохор перестал есть еще сахар и муку», — отметила писательница Лена Ленина.

«Я не то что перестал, но сократил. Сахар, соответственно, да. С жиром, конечно… Сегодня орехов наелся, например», — рассказал певец.

Прохор Шаляпин делится: сейчас он находится практически в идеальной форме. Подтянут, богат, знаменит. Для счастья не хватает только обзавестись потомством. Еще недавно певец говорил, что ему нужно для этого увеличить жилплощадь.

«Я тоже мечтаю о троих детях, честно говоря. Просто мне нужна чуть больше квартира», — признался Шаляпин.

Что ж, дело сделано. Можно создавать семью. Но возникла новая проблема: чтобы стать отцом, нужно сначала найти жену.

«Какую-то, знаете, такую не бедную, конечно, очень хочется. Какую-нибудь женушку такую, пусть в годах, но главное, чтобы родила», — поделился исполнитель.

С этим пока складывается не очень. С тех пор, как Шаляпин расстался с телеведущей Ольгой Сан, он никак не может устроить личную жизнь.

«Мы два идеальнейших человека в шоу-бизнесе: Лена Ленина и я. Анастасия Волочкова тоже, да. Да, святая. Все остальные просто, куда ни глянь, куда ни плюнь — одна шваль», — заявил певец.

Следовать примеру некоторых коллег и прибегать к услугам суррогатной матери артист не собирается. Хочет, чтобы все было традиционно.

«Я считаю, что это все крайности, которые для тех людей, у кого по здоровью какие-то проблемы. Я не осуждаю никого. Но самое главное, что у ребенка должны быть и мама, и папа. Это самое главное», — подчеркнул Шаляпин.

Возможно, теперь, когда Прохор стал еще более обеспеченным женихом, он, наконец, встретит достойную невесту. Единственное, о чем переживает певец, — чтобы она полюбила его искренне, а не за солидное приданое.