«Стране не хватает секса»: Прохор Шаляпин ответил на скандал из-за обнаженных фото

Прохор Шаляпин ответил на критику своего откровенного фото. С кем артист отдыхал на тропическом острове, выяснила программа Пятого канала «Светская хроника».

Пикантная фотосессия Прохора Шаляпина чуть не довела его мать до инфаркта. Кто из звездных подруг посоветовал певцу опубликовать фото в стиле ню? С кем артист провел отпуск на Мальдивах? Почему он не хочет больше заводить романы? И как объяснил слухи о том, что его умершая жена на самом деле жива? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Я работаю, извините, артистом. Грубо говоря, шутом. Вот я и веселю людей, как могу. Развлекаю, отвлекаю. Все. Какие ко мне могут быть вопросы?» — удивился артист.

Недавно интернет облетело фото, на котором Прохор Шаляпин загорает на мальдивском пляже без одежды. Горячий снимок вызвал бурю негодования у пользователей. Многие критиковали звезду за такую откровенность. Когда информация дошла до мамы артиста, она тоже разволновалась. А сам Прохор так и не понял, почему его пятая точка вдруг всех разозлила.

«Что ж такое? Какое-то пуританство сплошное. В стране не хватает секса. У нас есть уголь и газ, а секса нет. Понимаете ощущение? Без порнухи, но эротика должна быть», — уверен певец.

«Я немножко удивилась, что с Прохором происходит. Не знаю, не знаю. Это может быть осеннее обострение. Есть весеннее, а это осеннее, понимаете? А может быть, он ищет себе очередную даму? Привлекает, привлекает», — высказалась певица Таша Белая.

Прохор делится: перед тем как опубликовать фотографию у себя на странице, он спросил мнения у подруг. И они одобрили снимок.

«Я разослал сначала своим подружкам: Лене Лениной, Насте Волочковой. Сказал: «Если я это выставлю, как это будет? Не too much (не слишком. — Прим. ред.)? Они сказали: «Ой, крутая фотка, выставляй». И я выставил», — уточнил Прохор Шаляпин.

Поклонницы артиста, в отличие от большинства негодующих, оценили снимок по достоинству. Но их волновал другой вопрос: кто же сделал фото? С кем Шаляпин нежился под мальдивским солнцем? Оказалось, певец отдыхал в полном одиночестве. Он объясняет, что прекрасно чувствует себя в роли холостяка. И не хочет в ближайшее время заводить никаких серьезных отношений.

«У меня отдых. Я никого не ищу. Мое сердце закрыто от всех. И, в общем-то, мне хорошо», — заявил певец.

К тому же артист признался: он до сих пор не может прийти в себя после трагедии, которую пережил. Скоропостижная смерть 47-летней жены Татьяны Дэвис словно выбила почву у него из-под ног.

«Я стараюсь ее все время отпустить, потому что на все воля божья. Так получилось. Такая трагическая, магическая какая-то смерть абсолютно. Я вспоминаю это как какой-то фильм страшный, в котором я принял участие. Все было так быстро, как вспышка. Для меня это страшно», — рассказал Прохор Шаляпин.

А люди как будто специально постоянно напоминают ему о горе. Недавно бизнесвумен Александра Рашель заявила, что Татьяна Дэвис на самом деле никакая не миллионерша из Канады. И ее смерть — постановка. Якобы они с Прохором обвели всех вокруг пальца, и блондинка спокойно живет в Нижегородской области.

«Если бы она жила, там что нет интернета? И никто не может сфотографировать? Если бы она там была, наверное, уже это как-то просочилось бы в сеть. Очень хочется даже засудить этих тварей, простите, по-другому не могу найти (слов. — Прим. ред.)», — разозлился певец.

Татьяна умерла два года назад. Но Шаляпин говорит, что вспоминает о ней каждый день. При этом старается жить обычной жизнью. Ездит в отпуск, занимается здоровьем, правильно питается.

«Я ем чечевицу, друзья мои. Прекрасная еда. Замачиваете на ночь. Ешьте чечевицу целыми днями», — призвал артист.

Прохор Шаляпин понимает: если расслабится, придется перешивать роскошные концертные костюмы. Поэтому тщательно следит за собой и регулярно занимается спортом.

«Я хожу помногу, гуляю, бегаю. У меня EMS-тренажер дома. Я купил себе. Прям дома. Включаешь, электродами тебя, током. Прекрасная вообще вещь. Наши российские ребята-разработчики», — рассказал артист.

Тренажер обошелся звезде почти в миллион рублей. Шаляпин уверяет, что с легкостью выложил крупную сумму. Ведь он знает секретные ритуалы по привлечению денег.

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«Мелочью греметь, когда молодой месяц. Обязательно гремите мелочью. Потом нужна жаба. Дома жаба. Потом золотая вода. Значит, что такое золотая вода? То есть монеты, золото, какое у вас есть, кладете в воду и этой водой моете пол дома. Работает. Приходят деньги. Деньги приходят в вашу жизнь», — заверил певец.

Есть и еще один способ обогатиться от Шаляпина — правильные знакомства.

«Надо просто находить каких-то богатых подружек себе, пусть и немолодых, и закрывать на это глаза. В молодости это все условно. Я иногда, знаете ли, сколько лет моим подружкам, узнаю на надгробных камнях. Потому что просто неприлично спрашивать, сколько лет», — признался артист.

Прохор делится: этот прием, конечно, самый действенный. Но певцу скоро исполнится 40. Встретить благодетельницу становится все сложнее.