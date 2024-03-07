Сошлись? Прохор Шаляпин вышел в свет вместе с 68-летней Копенкиной

Знаменитые бывшие супруги в обнимку позировали фотографам и сияли не хуже пиджака певца.

Певец Прохор Шаляпин воссоединился с бывшей женой Ларисой Копенкиной! Именно на такие заголовки наверняка рассчитывали 40-летний певец и его 68-летняя бывшая жена. С момента их громкого развода прошло девять лет, и видимо, обиды давно позабылись. На премьере шоу «Сокровища императора» в кинотеатре «Октябрь» экс-супруги увлеченно общались, смеялись, в обнимку позировали фотографам и вместе беседовали со звездными знакомыми. Прямо как пара.

Копенкина и Шаляпин поженились в 2015 году, в браке они прожили три года. Отношения были бурными и увлекательными. Неугомонная предпринимательница нападала на молодого мужа со страстными поцелуями, потом танцевала на столах в ночных клубах, а он спустя время жаловался на гулену в очередном ток-шоу. А после расставания и вовсе заявил: никакая Лариса не богачка, с ней он был из-за контракта на миллион евро. Якобы рекламировал риэлторское агентство, в котором она трудилась.

Стоит отметить, несмотря огромное количество неоднозначных заявлений, Шаляпин и Копенкина явно не ненавидели друг друга после развода. Они и развлекались, и путешествовали вместе, однако уже давно не выходили в свет. Вероятно, осваивали миллион евро. Так или иначе на премьере бывшие влюбленные (или коллеги?) вели себя непринужденно и сияли широкими улыбками. Журналистам певец все же сказал, что хоть и всегда любил свою Ларису, романтических отношений между ними нет, «сердца закрыты».

Прохор Шаляпин был женат дважды. Впервые под венец он повел Копенкину, в следующий раз решился только через несколько лет. В 2021 году исполнитель повел под венец бизнесвумен из Канады Татьяну Клаудию Дэвис. Этот брак оказался совсем коротким и трагичным. Через два месяца женщина скончалась из-за коронавируса. Музыкант признается, что все еще не смирился с утратой. При этом его не раз обвиняли в обмане, пресса и публика, привыкшие к эпатажу, не исключали, что смерть стала очередным пиар-ходом в пользу артиста.

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