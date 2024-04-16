Слава, алкоголь или депрессия: что погубило оперного певца Евгения Кунгурова

Уход Евгения Кунгурова стал неожиданностью для друзей и поклонников. Что привело к трагической гибели артиста, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Смерть Евгения Кунгурова повергла в шок его друзей и поклонников. Что случилось с молодым и полным сил артистом? Где в этот момент находилась его супруга? Правда, что оперный певец лечился у психиатра и имел проблемы с алкоголем? И предчувствовал ли он свой скорый уход? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

8 апреля жена певца Евгения Кунгурова Ирина получила от него тревожное сообщение. Он писал, что супруга найдет его в ванной. Женщина испугалась и начала звонить мужу. Но в ответ услышала лишь гудки. Тогда она обратилась в полицию. Прибывшие к дому артиста сотрудники обнаружили его тело на земле под окнами дома.

«Он не очень общительный. Только всегда здоровался, улыбался. А консьержи всегда говорят: „Надо же, такой… Он только в лифт войдет, сразу поет“», — поделилась соседка Кунгурова.

Смерть Евгения, которому было всего 40 лет, потрясла шоу-бизнес. Талантливый, успешный артист, отец двоих детей. Что стало причиной трагедии?

«Творческие люди импульсивные, они очень ранимые. Творческий человек всегда в поиске. И, наверное, есть ощущение неудовлетворенности того, что ты сделал. Может быть, не добился чего-то», — высказался режиссер Евгений Герасимов.

Певец никогда не скрывал свои проблемы с алкоголем. После участия в музыкальном телешоу на Кунгурова обрушилась слава. А вместе с ней постоянные вечеринки. Образ жизни отразился на внешности звезды. Когда певец осознал, что поправился на 20 килограммов, понял: пора завязывать. Он занялся спортом, бросил пить. И, по словам близких, распрощался с вредной привычкой навсегда. Но неужели вернулся к ней вновь?

«На протяжении восьми лет мне кто-то говорил, что у него какие-то бывают запойные дела, связанные с алкоголем. Я не замечал никогда, чтобы он где-то закладывал за воротник. В гримерках часто есть спиртное. Он всегда был трезвый», — поделился композитор Сергей Войтенко.

«Никогда его пьяным никто не видел. Я просто с ним встречалась не очень часто. Я сегодня только узнала, что он болен и что просто так он не мог такое совершить», — заявила соседка оперного певца.

Оперного певца Евгения Кунгурова похоронили в Свердловской области

По информации прессы, Кунгуров давно страдал от депрессий и наблюдался у частного психиатра. Отец Евгения подтвердил, что сын действительно был нездоров. Только за прошлый год он три раза проходил лечение в психиатрической больнице.

«Там хитрая болезнь. Я даже не представлял, что она бывает. Человек с ней теряет лицо, теряет себя, теряет тело. Он вроде существует. Но ничего не чувствует, ничего не видит», — уточнил отец артиста Виктор Кунгуров.

«Ему ставилась клиническая депрессия и тревожное расстройство. То есть человек все время был в нервном состоянии. Артисты, которые вместе с ним выступали, признают, что он несколько лет отменяет концерты, не приходит на репетиции, что не было свойственно для него раньше», — отметил психотерапевт Василий Шуров.

Возможно, именно этот недуг стал причиной разлада в семье артиста. СМИ пишут: в последнее время в отношениях Евгения и Ирины было не все гладко. Супруги давно не жили вместе и даже собирались развестись. По словам соседки, именно в день трагедии женщина перевозила вещи.

«От хорошего мужа жена никогда не уйдет. Почему говорят, что где-то она была за рубежом, где-то она от него ушла. Да она в этот день просто уходила от него. Она брала вещи, приехала ее мама. Они грузили вещи на машину, и он помогал даже. Она просто от него уходила. Вот и все. Ну не просто так. Значит, была причина на это», — рассказала она.

«Мы здесь не должны искать никого: ни черную, ни белую фигуру. Их не бывает. В реальной жизни не бывает абсолютно правых и виноватых. Мне кажется, на долю Ирины тоже выпало гигантское количество испытаний», — подчеркнул певец Владимир Брилев.

Этот брак для Кунгурова второй. С первой женой, актрисой Натальей Троицкой, он развелся в 2015-м. СМИ писали: причиной стала измена певца. Якобы он закрутил роман с коллегой по сцене Еленой Максимовой. Но пара недолго была вместе. Евгений женился на Ирине. У них родился сын Иван. А два года назад на свет появилась дочь.

«В голове вообще не укладывается. Как? У него такой сын потрясающий, Ваня. Он так ждал эту дочку, которая у него милейшая девочка. Он видео присылал с ней, какая она клевая. Реально такая Ариша. Ей два годика», — высказался певец Феликс Царикати.

Кунгуров был востребован и в работе. Недавно получил звание заслуженного артиста России. И тут такое горе.

«Он всегда улыбчивый такой, классный, добрый, светящийся, жизнерадостный. Как оказалось, это потом была маска», — отметил Царикати.

Эксперты уверяют: поведение пациентов с ментальными расстройствами может быть обманчиво. Очень часто такие люди тщательно скрывают то, что на самом деле происходит у них на душе.

«Я сам иногда поражаюсь по звездным пациентам, что два дня назад он лежал в клинике. Потом я его вижу на сцене, и как будто два разных человека. Вот в этом профессионализм», — подчеркнул врач-психотерапевт Шуров.

Это последнее видео, которое Кунгуров разместил в своем блоге. Поклонники уверены: он как будто прощался.

По предварительным данным, на теле артиста не нашли следов насильственной смерти. Но окончательные выводы будут озвучены после проведения судебно-медицинской экспертизы.