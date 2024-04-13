Оперного певца Евгения Кунгурова похоронили в Свердловской области

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Евгения Алешина
Евгения Алешина 72 0

Попрощаться со знаменитостью пришли сотни человек.

Оперного певца Евгения Кунгурова похоронили в Свердловской области

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Оперного певца Евгения Кунгурова похоронили в родном поселке Заречный Свердловской области. Об этом сообщает URA.RU.

Отмечается, что проститься с артистом пришли сотни людей, включая родных и друзей, а также всех желающих. Церемония прощания состоялась в храме Покрова Божией Матери. Известно, что артиста похоронили на старом кладбище рядом с его бабушкой.

Тело артиста нашли ночью 8 апреля рядом с его домом в Москве. Ранее он отправлял своей жене сообщение, где угрожал уйти из жизни.

Певец также наблюдался у психиатра. Приехавшие на место трагедии медики смогли лишь констатировать смерть Евгения. Следов насильственной смерти на теле обнаружено не было.

Евгений Кунгуров родился 18 июля 1983 года. Широкую известность он получил благодаря проекту «Голос». В 2022 году стал солистом Калининградского музыкального театра.

Ранее 5-tv.ru писал, кого и зачем звезда шоу «Голос» Евгений Кунгуров пугал своей смертью.

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