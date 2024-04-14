«Пил по-черному»: Морозов рассказал о страшной полосе жизни Кунгурова

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 466 0

Юморист Морозов: Кунгуров страдал от алкоголизма, однажды потерял все документы

«Пил по-черному»: Морозов рассказал о страшной полосе жизни Кунгурова

Фото: www.globallookpress.com / Pravda Komsomolskaya

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Многие знаменитости вспоминали, что оперный певец всегда был на позитиве и никогда не жаловался на проблемы. Однако это не совсем правда.

Всегда радостный и позитивный покойный оперный певец Евгений Кунгуров в одно время переживал черную полосу. Он страшно пил, из-за чего супруга Ирина Меледина даже отказывалась с ним разговаривать, рассказал юморист Александр Морозов.

Морозов признался, что дружил с артистом. Они проводили время не только на съемках, но и вне работы. При этом не были друзьями, которые каждый день созваниваются. Но всегда знали о том, что происходит в жизни друг друга.

«Одно время пил он по-черному, он пил при мне. Мы вместе обошли все злачные ночники. Однажды он потерял все документы, жена с ним не разговаривала», — вспомнил Морозов в эфире одной из программ на федеральном канале.

О смерти оперного певца Евгения Кунгурова стало известно 8 апреля. По предварительным данным, он покончил жизнь самоубийством, в последнее время певец наблюдался у психиатра. Незадолго до трагедии жена исполнителя получила от него тревожное сообщение.

Он предупредил супругу о своих намерениях. Смс встревожило ее, но из-за отсутствия возможности оперативно приехать в Москву жена Кунгурова отправила в квартиру спасателей и психолога. Они и обнаружили тело артиста. 

Прощание с певцом прошло в Москве. Похоронили его в родном поселке Заречный Свердловской области на старом кладбище рядом с его бабушкой.

Ранее 5-tv.ru публиковал видео, как Кунгуров выглядел на последнем видео.

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«Пил по-черному»: Морозов рассказал о страшной полосе жизни Кунгурова

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