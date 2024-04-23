Этот механизм уже заложен внутри: как укрепить иммунитет без таблеток

Почти все процессы в организме работают автоматически, и человеку даже не приходится задумываться о самых простых вещах. А вот сбой внутренних систем, в особенности иммунной, как правило, врачи вынуждены устранять воздействием извне — дорогостоящими лекарствами и длительной терапией.

При этом в теле заложен механизм самовосстановления, которым сегодня мало кто пользуется.

Как с помощью дыхательной гимнастики можно укрепить иммунитет, эксклюзивно Пятому каналу рассказала научный сотрудник РГУ имени Косыгина, член ассоциации заслуженных врачей и наставников России, тренер по дыхательным гимнастикам для похудения и оздоровления Марина Корпан.

Как дыхание связано с иммунитетом

По словам тренера, поднять иммунитет легче всего именно через дыхательные упражнения.

«Дыхание — это один из самых важных процессов в теле человека, который дает здоровье. Мы всегда идем в аптеки, к врачам, куда угодно, не понимая способности нашего организма. В нас изначально встроен определенный механизм, который на уровне физиологии влияет на все функции нашего тела», — объяснила эксперт.

Все дело в том, что готовность организма противостоять вирусам зависит от «боеспособности» каждой клетки, а она питается как раз засчет кислорода.

«Почему идет прямая взаимосвязь между дыханием и иммунитетом? Потому что любой клетки нашего тела необходим кислород. Наше тело не может и не способно функционировать без достаточного количества кислорода и углекислого газа. Нужно поддерживать нормальный уровень кровообращения, обменных процессов, снабжать свои клетки кислородом, то тогда вопрос про иммунитет сразу будет уходить», — отметила научный сотрудник.

При правильных ритмах дыхания в течение всего дня клетки начнут получать кислород в нужном объеме, заработают на полную, обменные процессы увеличатся, и иммунитет окрепнет.

«Я всегда говорю, что каждая мама на этой Земле обязана научить своего ребенка дышать носом. Все наши с вами аденоиды, проблемы с носом, дорогие мамы, это проблема в вас. Вы не научили закрывать рот своему ребенку. Как только ваш ребенок когда спит, закрывает рот, многих проблем у вас их просто не будет», — посоветовала Корпан.

Причем неверное дыхание также заставляет тело работать на износ из-за высокого уровня стресса.

«Как раз таки проблемы со здоровьем, болезни, вплоть до опорно-двигательного аппарата, зависят от газового состава. Когда вы ушли в гипервентиляцию легких и делаете это ежедневно из месяца в месяц из года в год, вылезает онкология, проблемы с желудочно-кишечным трактом. А источник — в дыхании», — заключила она.

При гипервентиляции легких из крови активно вымывается углекислый газ. нарушается кровообращение. Это приводит к спазмам сосудов головного мозга, а как следствие возникает мышечная слабость, нарушения походки, судороги, тахикардия, проблемы сердечно-сосудистой системы и желудочно-кишечного тракта, угнетение вегетативной нервной системы, лишний вес и низкая стрессоустойчивость.

Как нужно правильно дышать

Обычный человек воспринимает дыхание как череду как вдохов и выдохов. Но за этим простым процессом кроется важная биохимии и физиология.

«Это (укрепление иммунитета — Прим.ред.) начинает происходить только тогда, когда вы меняете газовый состав внутри. Например, кислорода у нас должно быть 4-4,5%, углекислого газа — 6-6,5%», — привела пример специалист.

Чтобы определить свое состояние здоровья на сегодняшний день, тренер предложила пройти простой тест.

Нужно сделать обычный вдох носом, выдох носом, а затем включить секундомер, замереть и ждать первого позыва вдохнуть. Полученный результат трактовать следующим способом:

Задержка дыхания до 22 секунд — состояние организма очень плачевное.

Задержка дыхания от 20 до 40 секунд — все в пределах нормы.

Задержка дыхания до 50 — 60 секунд и больше — состояние здоровья хорошее.

Как правильно дышать:

Делать вход и выдох только носом;

«Я всегда говорю одну фразу: носом дышим, ртом едим. Запомните это на всю жизнь. Нас природа создала так, чтобы мы дышали носом. Мы чуть-чуть увеличили шаг, и уже автоматически открывается рот. Потому что мышечная система уже не способна перекачивать то количество кислорода, которое необходимо. У нас полная гиподинамия (нарушение функций организма при ограничении двигательной активности — Прим.ред.). А чем больше кислорода вы вводите в свой организм, тем меньше он имеет способность усваивается», — прокомментировала Корпан.

Устранить храп;

Ввести в привычку диафрагмальное дыхание.

При таком дыхании должна регулярно двигаться грудно-брюшная часть диафрагмы.

«Диафрагмальное дыхание — это дыхание животом с одновременным включением на вдохе нижних ребер грудной клетки. Ребра должны раскрываться в трех плоскостях: вперед, в сторону и назад. Диафрагма — это основная дыхательные мышца, которое обязана совершать амплитуду движений — экскурсию грудной клетки — в течение всего дня. Если диафрагма пережата, у нее нет возможности двигаться, массаж внутренних органов не производится», — уточнила она.

Какие упражнения нужно делать, чтобы поднять иммунитет

www.globallookpress.com / © Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Довольно простые упражнения помогут сформировать правильную дыхательную привычку. Первое время

Дыхание лежа после пробуждения. Положить руки на ребра. Сделать неглубокий вдох на два счета и медленный выдох (носом или ртом) на 7-10 счетов. Повторять в течение хотя бы 10 дыхательных циклов. Если дыхание верное, ребра начнут подниматься и опускаться, а значит, межреберные мышцы придут в движение.

«Работайте с дыханием. И дышать нужно не в глубину, а вширь. Медленно, спокойно. Идет мощнейшее воздействие на нервную систему, происходит обогащение клеток, тканей, мозга. Мозгу нужно три вещи — глюкоза, кислород и работа нейронов. То есть одним этим дыханием вы убивайте сразу несколько зайцев», — пояснила научный сотрудник.

Читайте также Почему зубы меняют цвет и как вернуть белизну улыбки

Дыхание с наклонами или поворотами. Такое упражнение особо показано после воспаления легких, бронхита или перенесенного коронавируса. Сделать вдох, затем медленный выдох и потянуться одной рукой или повернуть туловище. Вторая рука лежит на ребрах. При этом живот подтягивается, а ребра должны начать двигаться и опуститься к центру. При возможности задержать дыхание на выходе.

«Запоминаем сразу антиковидное и антивирусное дыхание: „Не хочу болеть, я буду задерживать дыхание на выдохе“. Здесь много межреберных мышц, мы должны вовлечь их в работу. Подключайте любые упреждения, где задействованы грудные мышцы, например, наклоны или повороты туловища. Чтобы клетки получали кислород, его нужно наоборот чуть обрезать. Наша задача — создать гипоксию и гиперкапнию. Она делается либо в связке медленное дыхание + упражнения, либо за счет увеличения выдоха», — прокомментировала эксперт.

Дыхание с округленной спиной. Сесть на стул, диван или в кресло. Согнуться пополам и обхватить руками колени. Сделать глубокий вдох, затем медленный выдох, при этом представить, как воздух выходит из спины вверх. Желательно попросить кого-то из домашних в этот момент положить ладони на середину спины, чтобы зафиксировать движение ребер.

Всем ли можно выполнять дыхательную гимнастику

Ежедневно человек выполнять от 20 до 25 тысяч дыхательных циклов. И навредить дыханием организму невозможно. Однако именно от длительных задержек дыхания стоит отказаться при наличии следующих противопоказаний: