Убраться на даче и стать миллионером: какие старые вещи с чердака можно дорого продать
Пришло время провести ревизию в загородном доме. Вещи, которые долго пылились на чердаках, в сараях и гаражах, способны принести владельцу десятки тысяч рублей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин
Традиционным занятием на майские праздники считается поездка на дачу. Именно в эти дни многие приводят в порядок загородные дома и начинают сезон посадок. Продолжительность выходных позволяет также разобраться со старым хламом, заполонившим чердаки, чуланы и гаражи.
Обычно то, что еще пригодится, оставляют, а ненужные и старые вещи выбрасывают. Но поспешно расставаться с имуществом не следует. Некоторые предметы, что годами хранились на даче, могут представлять огромную ценность. Вероятно, какой-нибудь антиквар или коллекционер годами охотился за той раритетной вещью, что досталась владельцу частного дома по наследству от дедушек и бабушек.
Какие вещи, часто находящиеся на даче, можно продать за большие деньги, выяснил Пятый канал.
1. Марки
В советское время коллекционирование марок являлось одним из самых популярных увлечений у детей и взрослых. Многие школьники ходили на почту, чтобы приобрести новые экземпляры, но некоторые поступали гораздо хитрее. Они писали письма в различные города и даже страны. Иногда им приходил ответ. Но далеко не послание от неизвестного друга интересовало юных филателистов, а марки. Ведь случалось так, что на пришедшем конверте красовались довольно редкие экземпляры.
Получив альбом с марками, многие наследники даже не знают, какую ценность несет эта реликвия. Конечно, не все составляющие коллекции принесут большой доход. Найдя такое наследство на майские праздники, стоит поискать в интернете и специализированных каталогах, нет ли в коллекции стоящих экземпляров.
Наибольший интерес на рынке имеют довоенные марки, экземпляры из лимитированных коллекций и предметы с дефектами.
2. Монеты и лотерейные билеты
Эти предметы также часто находят на дачах, особенно если дом довольно старый. Случается так, что кто-то из предков забыл вытащить деньги из одежды или тщательно спрятал заначку от других родственников, а потом и забыл про тайник. В советское время также некоторые становились нумизматами и собирали понравившиеся монеты. Чаще всего в коллекциях оказывалась юбилейная мелочь.
Стоимость старых денег на рынке серьезно варьируется, но бывают экземпляры, за которые опытный нумизматы готовы выложить десятки тысяч рублей. Особую ценность имеют серебряные и золотые монеты, вышедшие еще до революции. Старики часто прятали такой клад, чтобы оставить их потомкам. Майские праздники — самое время найти сокровища.
Также интерес у коллекционеров есть к облигациям советского займа и лотерейным билетам, но нужно чтобы раритеты принадлежали к определенному тиражу. Наибольшую цену дадут за довоенные реликвии. Стоит разобраться со старой одеждой на майские праздники и заглянуть во все укромные места. Возможно, кто-то из предков где-то оставил «денежное» наследство потомкам.
3. Аудио- и видеотехника, пластинки и кассеты
Антиквары готовы душу продать за винил. Старинные приборы для воспроизведения аудио и видео очень ценятся на рынке. Такая находка на даче озолотит владельца.
Есть вероятность получить хорошую сумму, даже если техника не в рабочем состоянии. Восстановить устройства довольно проблематично и затратно, поэтому, если аппарат сломан, его можно хорошо продать на запчасти, так как сейчас найти нужные элементы практически нельзя. Выпуск техники и запчастей к ним уже не проводится долгие годы.
Ценность имеют и редкие пластинки. С каким трудом, вероятно, предку пришлось добывать винил с песнями зарубежных исполнителей, запрещенных в СССР. С особым трепетом купленные втридорога у перекупщиков записи прятались дома от недовольных родителей и других людей, а потом в редкие минуты с волнением включались на проигрывателях. Такие пластинки могут принести владельцу кругленькую сумму.
Некоторые советские меломаны искали возможность, чтобы пластинки подписал знаменитый исполнитель, ходили на концерты отечественных звезд эстрады и добывали билеты на изредка приезжавших зарубежных исполнителей. Пластинка с дарственной надписью в разы повышает стоимость экземпляра.
4. Часы
Конечно, советские часы никогда не ценились так, как швейцарские, но все равно есть охотники за редкими образцами, имеющими необычное украшение.
Достаточно жалобы соседей: за что россиян с 1 марта 2023 смогут лишить жилья
Обычно продать такой раритет можно за несколько тысяч рублей, но иногда попадаются часы с внушительным ценником. Стоит ознакомиться со специальными каталогами во время майских праздников.
5. Книги
Сейчас, когда все издания доступны в электронном виде, книжные полки и шкафы на даче только мешают. Перед тем как выбросить или отдать книги в библиотеку после майских праздников, стоит обязательно проверить, нет ли в коллекции старинных изданий.
Домашняя библиотека может стать серьезным источником дохода, если в ней есть старинные экземпляры или книги, выпускавшиеся маленьким тиражом. Особенно ценны первые издания знаменитых произведений, которые брали почитать на одну ночь и утром передавали следующему желающему.
Например, прижизненный томик Маяковского или ранняя советская азбука на рынке стоят сотни тысяч рублей.
6. Посуда и мебель
Антиквары часто интересуются старинной утварью. Иногда на чердаках в старых домах хранятся предметы, принадлежавшие еще предкам, жившим до революции. Хотя обычные вещи нельзя распродать за большую сумму, но среди них могут храниться настоящие раритеты. Например, посуда с клеймом «РККА» принесет владельцу несколько тысяч рублей. Также популярностью пользуется ленинградский фарфор с меткой «ЛФЗ». Самый ходовой товар — серебряные приборы.
Особым спросом на рынке пользуются вещи с символикой Олимпиады-80. Тогда в стране был бум на посуду, статуэтки, часы с изображением колец и главного символа события — мишки.
Часто на чердаках хранятся и старинные елочные игрушки. Если украшения выпущены до 1970-х, то ими с удовольствием заинтересуются любители старины.
С пользой для кошелька во время майских праздников можно избавиться и от громоздкой мебели на даче. Особенно часто антиквары интересуются предметами сталинской эпохи из дуба и бронзы.
7. Открытки
Многие школьники в советское время увлекались изобразительным искусством и собирали открытки, с которых срисовывали иллюстрации. Конечно, не все раритеты представляют ценность, но есть карточки, стоящие несколько тысяч рублей.
К дорогостоящим открыткам относятся экземпляры с иллюстрациями знаменитых художников (например, Владимира Зарубина) своей эпохи или из лимитированных серий. Кругленькую сумму коллекционеры готовы отдать за праздничные приглашения издательства «Марка», открытки, выпущенные Министерством связи СССР, открытки издательства «Галилея».
Читайте также
72%
-0.24 98.30
-0.28
Нашли ошибку?