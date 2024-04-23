Операцию делали без наркоза: как себя чувствует 75-летний Куклачев после инфаркта

Дрессировщик Юрий Куклачев перенес обширный инфаркт. Как прошла операция и как чувствует себя артист, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Юрию Куклачеву провели экстренную операцию на сердце. Артист перенес обширный инфаркт во время концерта. Почему хирургическое вмешательство проходило без наркоза? Как сейчас чувствует себя дрессировщик кошек? И на кого он заранее переписал свое многомиллионное имущество? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Моя бабушка говорила: „Сынок, если ты утром проснулся, у тебя что-то болит — радуйся. Значит, ты еще жив. А если ты чувствуешь боль другого человека, значит, ты еще человек“», — поделился народный артист РСФСР.

«Спасибо вам за то счастье, которое вы столько лет, столько десятилетий продолжаете дарить людям», — обратился к клоуну исполнитель SHAMAN.

Юбилейный концерт в честь 75-летия Юрия Куклачева. Поздравить артиста пришли его звездные поклонники: SHAMAN и Лариса Долина. Помимо номеров с кошками, дрессировщик сам выполнял на сцене цирковые трюки: прыгал на палке, крутил педали.

После первой части клоун ушел за кулисы пообщаться с прессой. Однако внезапно ему стало плохо. Куклачев облокотился на помощницу. Пожаловался на боли в груди. После антракта артист больше не вышел на сцену. Ему вызвали скорую помощь.

«Все это время до начала второго отделения я все время был с папой. Юрий Дмитриевич просто переусердствовал и выдал все, что хотел», — уточнил сын Куклачева Дмитрий.

Дрессировщика экстренно госпитализировали. Позже стало известно: знаменитый на весь мир циркач перенес обширный инфаркт. У него оторвался тромб.

«У него был так называемый острый коронарный синдром. Это когда время идет на минуты. Соответственно, чем длительней происходит время от начала этого коронарного синдрома до операции, тем больше, к сожалению, умирает сердце. Все могло закончиться очень плачевно», — объяснил кардиолог Заур Шугушев.

Куклачев не скрывал, что долго готовился к своему юбилею. Он много репетировал с кошками и переживал за результат. Поклонники не сомневаются: причиной госпитализации артиста стал стресс.

«Первое отделение на зависть Юрий Дмитриевич провел в самом бодром настроении. Человек такой энергии. Почему это произошло, уже в дальнейшем должны будут ответить врачи», — отметил дрессировщик Эдгард Запашный.

Всего за неделю до юбилейного концерта Юрий Куклачев рассказывал программе «Светская хроника», что отказался от сахара, занялся физкультурой, соблюдает Великий пост.

«Мясо, рыбу не ем, все, понимаете? Белки стараюсь. Я сейчас моложе чувствую, чем на 60 лет», — заявил он.

Дрессировщик уверял, что тщательно следит за здоровьем, регулярно обследуется. Дело в том, что девять лет назад врачи поставили ему неутешительный диагноз — онкология.

«Опухоль взяли и отрезали 35 сантиметров. С кишкой выбросили ее», - признался Юрий Куклачев.

А три года назад артист заболел коронавирусом. И едва не умер из-за того, что вместо госпитализации занялся самолечением. Когда Куклачев поступил в больницу, у него уже было поражение легких на 80%. Врачи дважды делали звезде переливание крови. После выписки дрессировщик понял: эти испытания даются ему неспроста. Он многое переосмыслил и решил кардинально поменять свою жизнь.

«Начал ревновать, начал обижаться. Все, ты уже внутри начинаешь себя разрушать. У тебя гормоны, которые бросаются, и твои клетки… У тебя появляются болезни, опухоли. Печень, почка. Ты даже не понимаешь, но завистливый человек… Это все отражается», - объяснил артист.

Первым делом Юрий Куклачев составил завещание. Переписал свое имущество (два загородных дома, три столичные квартиры, элитный автопарк и накопления) на жену и детей.

«Мои дети живут дружно. В семье мир. И театр наш с каждым годом все лучше и лучше становится», - рассказал клоун.

Куклачев занялся благотворительностью. Начал выступать в исправительных колониях. Помимо представлений с кошками, вел беседы с юными заключенными.

«Вся моя программа построена как раз на создании. Помочь человеку, ребенку стать счастливым», - уточнил дрессировщик.

Юрий Куклачев посетил уже 46 исправительных колоний. Но теперь, вероятно, нескоро вернется к работе. В больнице ему провели трехчасовую экстренную операцию на сердце. Поставили пять стентов для восстановления кровоснабжения органа. Причем безо всякого наркоза.

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«У него на столе остановилось сердце, значит, ему делали операцию наживую, вставляли эти стенты. И врач разговаривал с ним все это время. Он был в сознании», - рассказала пиар-директор артиста Ольга Ганюшкина.

«Все эти операции проводятся без наркоза. Специальные такие импланты, которые вставляются внутрь просвета сосуда и восстанавливают его проходимость», — объяснил врач Шугушев.

СМИ пишут: после операции артист первым делом попросил кефир и чернослив. А также позвонил сыну, чтобы дать указания насчет театра кошек, хотя врачи категорически запретили ему разговаривать.

«Меня ненадолго, совершенно ненадолго пустили к нему в палату. Я, конечно, был удивлен, потому что папа в бодром состоянии. Уже садится, уже сам пьет. Его, можно сказать, не просто подняли и вернули с того света, а действительно 12 апреля для папы стало вторым днем рождения», — подчеркнул Дмитрий Куклачев.

Сын артиста рассказал: Юрий Куклачев идет на поправку. Дрессировщика перевели из реанимации в обычную палату.