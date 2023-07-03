«Сожгли машину, поджигали двери»: как Юрий Куклачев дважды обманул смерть

Юрий Куклачев рассказал подробности своей работы. Какую роль в его театре играют дети артиста и куда отправляются старые кошки, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Откровенное интервью Юрия Куклачева. Из-за чего он несколько раз был на волосок от смерти? Кто хотел убить народного артиста и какую страшную болезнь он пережил? В чем Куклачева обвиняли зоозащитники? И куда он отправляет животных, когда они больше не могут работать? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

Яркий грим, веселый наряд. Дети обожают Юрия Куклачева. Взрослые тоже с удовольствием ходят на его спектакли. Он всегда улыбается и смешит всех вокруг. Но мало кто знает, сколько трудностей пережил этот человек в цветочной шляпе.

«На тарелочке в красной каемочке вам ничего не принесут. Все трудом своим. Видите, мне восьмой десяток, а я работаю, тружусь», — уточнил артист.

У Куклачева — свой театр. Помещение на Кутузовском проспекте досталось ему в 1989 году. А в «лихие» 90-е здание в престижном районе приглянулось бандитам.

«Такие интеллигентные, в кожаных пиджачках. Говорят: «Юрий Дмитрич, вы зашли на чужую территорию», — рассказал артист.

Куклачева это обвинение удивило. Незваные гости сообщили, что хотели открыть казино вместо театра. И предложили поделиться. Артист не согласился, и бандиты начали мстить.

«Сожгли машину, поджигали двери. Я снял быстро деревянные, металлические поставил. Побежал в милицию. Они говорят: «Юра, отстрел пошел, борьба за помещение», — вспомнил Куклачев.

Артист всерьез испугался за свою жизнь. Он понимал: этим людям проще убить его, чем тратить время на уговоры. Надо было срочно прятаться.

«Тебе нужно куда-то скрыться. Куда скрыться? Кошек в Англию не пустили. Я их отправил к отцу на дачу и поехал в Британию», — рассказал Куклачев.

А потом загрустил по родине и вернулся обратно. К тому моменту страсти улеглись. Его больше никто не трогал. Театр кошек возобновил свою работу.

Одно время Юрий Дмитриевич и его хвостатая труппа активно гастролировали по миру. Каждый спектакль — аншлаг. Но случались и неприятности. Так, в Германии против артиста выступили зоозащитники. Они написали жалобу о жестоком обращении с животными. В отель заявилась комиссия, чтобы проверить условия проживания зверей. Сотрудники были поражены: Куклачев разместил кошек в люксе.

«Начали мерить, мерить, мерить и говорят: „У вас не хватает два квадратных метра. Все. Мы вам запрещаем выступать“. Я говорю: „Стоп! А туалет вы не померили“. И туалет большой: туалет, ванна. Они хмурые. Все, уходят», — поделился воспоминаниями артист.

Израильские представители «зеленых» пошли еще дальше. Они подали на Куклачева в суд и запретили все представления с животными.

«У своих детей украли радость, украли праздник. Поэтому пусть они посмотрят, как наши дети радуются», — высказался Куклачев.

А потом Юрий Дмитриевич столкнулся с новой бедой. Несколько лет назад врачи поставили ему страшный диагноз — рак. Куклачев собирался ехать лечиться за границу. Но его остановил Иосиф Кобзон.

«Он говорит: „Юра, какой зарубеж? Никуда не надо. Здесь у нас есть великий врач“… Повез меня на Каширку», — вспомнил дрессировщик кошек.

К счастью, болезнь обнаружили на ранней стадии. После операции Куклачев вернулся к обычной жизни. Он признается: в тот тяжелый период ему очень помогла поддержка жены. Вот уже более 50 лет Елена Исааковна является для него не только любящей супругой, но и коллегой.

«Все время вместе. Только в туалет. А так, на работе, дома, везде. Уже привыкли», — признался Куклачев.

У пары трое детей. Сыновья Владимир и Дмитрий и дочь Екатерина. Родители с детства привлекали наследников к семейному делу. Сейчас они артисты. Работают в семейном театре.

«У нас четыре программы. Вовочка, у него 60 кошек выступает. У Димочки 70 кошек выступает. У Кати где-то 25, у меня 20, понимаете? И, в общем-то, в театре у нас еще котята, пенсионеры, около 200 кошек», — подсчитал артист.

Куклачев выступает уже более 30 лет. За это время в его труппе сменилось несколько поколений кошек. Когда животные в силу возраста уже не могут выполнять трюки, хозяин отправляет их на заслуженный отдых. Он построил для этих целей специальный домик, где пожилые артисты доживают свой век.

«Придешь, она тебя обнимает. И ты вспоминаешь, как она прыгала, как она бегала, как она это исполняла, понимаете? И она худенькая и вся такая… Все уже, еле-еле. Ее прижмешь так к груди, она такая: мур», — поделился клоун.

Сам Юрий Дмитриевич на пенсию пока не собирается. В следующем году он отметит 75-летний юбилей.

«Клоуны на пенсию не уходят. Вот Чарли Чаплин ушел, и до последнего часа у него был театр. И работал, работал, ставил что-то. Творческий человек не может уйти на пенсию. Настоящий. Он горит», — высказал свое мнение артист.

Куклачев практически каждый день выходит на сцену. И очень радуется, когда слышит в зале веселый детский смех. Говорит, что это заряжает его энергией и помогает не стареть душой.