Вспененный, тканевый или из силикона: какой двусторонний скотч склеит что угодно

Починить самолет скотчем — такие кадры сняли пассажиры американской авиакомпании. За несколько минут до взлета механик клейкой лентой ремонтировал повреждения на крыле авиалайнера. Пассажиры нервничали, ведь такая работа не внушает доверия. Зря. В авиации используют не обычный, а специальный скотч из мягкого алюминия. Он способен выдержать даже сильные потоки воздуха.

Какие бывают двусторонние скотчи? На каких поверхностях они лучше всего себя проявляют? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие бывают двусторонние скотчи

Для бытовых задач тоже есть улучшенная версия клейкой ленты — двусторонний скотч. Его можно использовать даже при строительстве дома.

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«Мы чаще всего как строители используем его в кровельном деле. Как правило, различные пленки имеют определенный размер, и их нужно склеить в одно полотно», — рассказал директор строительной компании Евгений Тонких.

Пригодится двусторонний скотч и для других задач, например, во время сборки мебели или кузовного ремонта автомобиля. Но на прилавках можно найти ленты из разных материалов. Чтобы выяснить, какой вариант окажется самым надежным и универсальным, покупают четыре вида строительного двустороннего скотча:

Силиконовый акриловый — 163 рубля за моток (два метра).

Вспененный полиэтилен — 164 рубля за моток (пять метров).

Пленочный полипропиленовый — 140 рублей за моток (десять метров).

Тканевый полиэфирный — 185 рублей за моток (десять метров).

И хотя цена у всех образцов почти одинаковая, длина ленты заметно отличается. Сразу можно отметить, что самый дешевый — это третий экземпляр. А дороже всего обойдется метр силиконовой ленты — целых 80 рублей.

Какой двусторонний скотч лучше склеит металл с деревом

С помощью каждого из представленных двухсторонних скотчей прикрепляют кронштейны к деревянному бруску.

«Для чистоты эксперимента мы обезжирили и зачистили площадку металлическую и подготовили деревянную», — подчеркнул эксперт.

Кронштейны будут отрывать с помощью лебедки. Это позволит наращивать усилия постепенно и без рывков. Максимальное сцепление показывает силиконовая лента — 34 килограмма. Неплохой результат и у образца из вспененного полиэтилена — почти 27 килограммов.

Третий и четвертый образцы позади с большим отрывом. Но и задание было непростое. Кронштейны клеили на тонкую полоску ленты длиной всего десять сантиметров.

«Три килограмма выдерживает пленочный скотч и семь килограммов — тканевый. Это огромный вес, если мы хотим приклеить плакат либо какой-то декоративный элемент», — отметил специалист Тонких.

Какой двусторонний скотч лучше склеит металл с металлом

На этот раз соединяют металл с металлом. Образец из силикона снова лидирует. Он выдерживает целых 40 килограммов. На втором месте остается вспененный скотч. Хуже всего металл склеивает тонкая полипропиленовая лента. Четвертый образец на этот раз приятно удивляет.

«Меня очень порадовал результат тканевого — почти десять килограммов. Между металлом и металлом он показал прекрасный результат», — сказал директор строительной компании.

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Какой двусторонний скотч лучше склеит металл с пластиком

Теперь склеивают два совершенно разных материала. Один из них — это пластик. Для этого берут самую обыкновенную разделочную доску и, естественно, металлический кронштейн.

Чтобы усложнить задачу, взяли не гладкий, а шероховатый пластик. Такая поверхность оказалась серьезным испытанием для образцов. Все ленты срабатывают хуже, чем в предыдущих тестах. А лидером на этот раз становится скотч из вспененного полиэтилена. Он впервые обогнал силиконовую ленту, причем на целых пять килограммов. Таким образом, для шершавой пластиковой поверхности лучше всего подойдет именно второй экземпляр, уточняет эксперт.

Какой двусторонний скотч лучше в работе с бетоном

А если нужно приклеить, например, металлическую полку на стену гаража? На шершавой бетонной поверхности образцы срабатывают лучше, чем на пластике. Но намного хуже, чем на ровных деревянных и металлических покрытиях.

«Я бы рекомендовал на такие поверхности, конечно же, не использовать двухсторонний скотч», — заявил директор строительной компании Тонких.

Но если без клейкой ленты не обойтись, для бетона лучше взять силиконовый или вспененный скотч. Они вновь оказались более цепкими. Эксперт уверен: дело в их толщине.

«Более толстые скотчи при двух твердых основаниях заполняют все неровности. А для строительных нужд, когда мы хотим что-то приклеить более долговечно, нужно использовать толстые строительные скотчи», — уточнил он.

Какой двусторонний скотч лучше во влажной среде

Часто двусторонние клейкие ленты используют для того, чтобы не сверлить стену, особенно если дело касается твердого керамогранита в ванной комнате. С помощью скотча можно прикрепить к стене крючок для полотенца или диспенсер для мыла и не бояться при этом расколоть плитку или пробить сверлом трубу.

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Но смогут ли двусторонние ленты выдержать повышенную влажность? Чтобы это проверить, металлические крючки заранее приклеили к плитке и оставили в душевой на сутки, предварительно полив их водой. Теперь можно узнать, выдержит ли крепеж мокрое, а значит, еще и тяжелое полотенце.

Тканевый скотч не внушает доверия, но все остальные образцы держатся крепко. Что ж, пора увеличить нагрузку. Вместо полотенца подвешивают блины от штанги. Сначала два килограмма. Тканевый образец не выдерживает. К сожалению, он не годится для того, чтобы вешать конкретно крючки в ванной комнате. Следующим сдается полипропиленовый скотч, который оторвался на отметке в три килограмма.

«Тонкие скотчи в целом не подходят для ванных комнат», — объяснил специалист.

Два оставшихся экземпляра выдерживают вес в десять килограммов. Это хороший результат. Но попытка добавить нагрузку проваливается. На отметке в 11 килограммов эксперимент пришлось прервать. Сломалась керамогранитная плитка. А вот крючки все еще висят. Этот тест подтвердил: самыми надежными являются клейкие ленты из силикона и вспененного полиэтилена. Но выгоднее покупать именно второй скотч. Он мало в чем уступает силиконовому, зато обойдется в два раза дешевле.