Тепленькая пошла: спасет ли проточный водонагреватель при отключении воды летом

Проточных водонагревателей на рынке сегодня представлено на любой кошелек. Но справляется ли прибор со своей задачей так же, как бойлер?

Чайник, кастрюли и ковши перекочевали из комнаты — типичная картина в сезон планового отключения горячей воды. Каждое лето коммунальщики проводят профилактические работы, длятся они в среднем по десять дней. Пережить этот период многим россиянам непросто.

Оптимальное решение — проточный водонагреватель. Стоит он значительно дешевле бойлера — от тысячи рублей, при этом не занимает места. Прибор просто устанавливается на кран, и тепленькая пошла. Но как выбрать именно то устройство, которое будет отвечать всем основным требованиям: надежности, мощности, долговечности и стоит ли вообще его покупать? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Чем проточный водонагреватель отличается от бойлера

На рынке сегодня представлены два вида водонагревателей — накопительные и проточные.

Первые представляют специальную емкость, оснащенную ТЭНом и электронными системами управления. Устройство работает по законам физики: в верхней части резервуара копится горячая вода, которую снизу к водоразборной точке выталкивает холодная. Слои не смешиваются из-за разной плотности — у холодной воды она больше. И так по кругу: как только бак частично опустошается, прибор автоматически восполняет пробел.

Проточные бойлеры устроены по-другому. Внутри них специальная колба небольшого объема, оснащенная, ТЭНом. Вода, попадая в резервуар, моментально нагревается до нужной температуры и выходит на точке водоразбора.

«Вода поступает непосредственно в прибор, в котором находится водонагреватель. Проходя мимо спирального водонагревателя, вода выходит через второе отверстие уже нагретой», — объясняет сантехник Алексей Щербаков.

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Много ли электричества потребляет проточный водонагреватель

Сама насадка очень компактная — можно установить и на кухне, и в ванной. Главное, чтобы рядом была розетка.

«Одним из преимуществ проточников является то, что электричество используется только непосредственно в момент его работы, то есть когда проточный нагреватель отключается, соответственно, прекращается подача электричества», — говорит мастер.

Но эксперт предупреждает: когда насадка работает, нагрузка на сеть — не маленькая. Поэтому важно обращать внимание на мощность такого водонагревателя. Приборы до 3,5 киловатта можно смело подключать к обычной розетке. А вот более мощные образцы могут выбить пробки в щитке.

«Это большая нагрузка на сеть. Чтобы устройство работало хорошо и можно было не бояться, лучше провести отдельную розетку или как минимум не включать два прибора в один удлинитель», — советует сантехник.

До какой температуры может нагреть воду проточный водонагреватель

Но сможет ли водонагревающая насадка заменить бойлер? Чтобы ответить на этот вопрос, решили протестировать сразу два таких устройства. Характеристики у них одинаковые, а вот цена заметно отличается. Первый образец стоит 1990 рублей, а второй вдвое дороже.

Но на первый взгляд явных плюсов у дорогой насадки немного.

«Сравнивая два экземпляра, в данном шнур немного короче там где-то на 30 сантиметров. Ну и внешний вид немного выглядит, как можно сказать, подешевле», — комментирует мастер.

Зато у дорогой модели есть существенный минус — инструкция только на китайском. В итоге на подключение и настройку дорогой насадки пришлось потратить десять минут. Но главное: как она покажет себя в работе?

Производитель обещает, что с ее помощью можно нагреть воду до 50 градусов за считанные секунды. Настал момент проверить: открыли кран с холодной водой и поднесли термометр со щупом.

При максимальном наборе термометр зафиксировал всего 22 градуса. В такой прохладной воде даже посуду не помыть, а жир попросту останется на тарелке. А вот на табло самой насадки цифры другие — около 30 градусов.

«Характеристики производителя немного преувеличены в отношении температуры выходящей воды», — констатирует мастер.

Далее попробовали снизить нагрузку, уменьшив напор воды в кране, и снова измерили температуру. На этот раз термометр показал уже 34 градуса. Результат неплохой, но все же не тот, который обещал производитель.

Может, бюджетная модель окажется более эффективной? Установить ее на экран оказалось намного легче. На все про все ушло чуть больше минуты. Можно приступать к эксперименту.

Сначала открыли кран с холодной водой на полную мощность и измерили температуру — термометр фиксирует всего 29 градусов. Снизили напор, и на датчике прибора уже 63 градуса, а на термометре почти 47.

«Это очень хороший показатель. Вполне хватит отмыть посуду. В дорогом же экземпляре вода была еле-еле теплая», — добавляет сантехник.

Сколько литров воды может нагреть проточный водонагреватель за минуту

Пока дешевая модель показывает себя лучше. Но чтобы выбрать победителя, провели еще один тест.

Если верить производителям, насадки на кран способны нагреть до шести литров воды за минуту. Проверили, так ли это. Просто включили воду и засекли время.

Дорогой образец этот тест в итоге провалил. При максимальном напоре за минуту не набралось даже и двух литров.

«Все эти заявления по производительности горячей воды не являются точными», — делает вывод эксперт.

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Вся надежда на бюджетную насадку. Повторили аналогичный эксперимент, но увы, дешевый аппарат показал себя еще хуже. За минуту из крана вышло всего чуть больше литра. Хватит разве что только помыть руки. Принять душ уже не получится.

Вывод из экспериментов простой: много надежд возлагать на специальные насадки точно не стоит. Вода будет не настолько горячая, как обещают производители. Да и напор заметно слабеет.

Но если нет возможности установить бойлер, такие приспособления здорово выручат на даче и даже в квартире в период сезонного отключения горячего водоснабжения.