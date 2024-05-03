Выкрутиться не удастся: почему все попытки Блиновской избежать тюрьмы напрасны

Уже больше года общество следит за делом коуч-блогера Елены Блиновской, которую обвиняют в неуплате налогов на сумму 1,4 миллиарда рублей, а также легализации средств, приобретенных преступным путем.

Изначально королева марафонов находилась под домашним арестом. Однако, решив, что правила ей не писаны, она регулярно нарушала условия назначенной меры пресечения. В результате этого в начале 2024 года инфоцыганка оказалась под стражей в СИЗО.

Сейчас у Елены Блиновской многомиллионные долги и огромная перспектива оказаться в колонии на срок до 16 лет. Неудивительно, что такой расклад событий королеву марафонов не устраивает, поэтому попытки исправить затруднительное положение, избавившись от долгов и от тюремного срока, не прекращаются.

Даже если Блиновской удастся признать себя банкротом и выйти на свободу, вернуться на пьедестал прежней славы ей едва ли удастся. Сейчас имя блогера ассоциируется у многих лишь с ложью и желанием поживиться на других.

Узнать о судьбе Блиновской можно с помощью физиогномики — техники чтения информации по внешности человека (не является гаданием). Этот метод появился еще в древнем Китае и служил для определения врожденного характера человека с целью прогнозирования его судьбы.

О том, сможет ли Елена Блиновская вернуться к прежней жизни и вернуть былые миллионы после громкого разбирательства или о хорошей жизни ей придется забыть, эксклюзивно Пятому каналу объяснила физиогномист Елена Мифф.

Как Елена Блиновская пытается избавиться от долгов

В медиапространстве Елена Блиновская прославилась своими курсами личностного роста и чудо-марафоном, который якобы помогал исполнять желания, но лишь тем, кто оплатил полное «обучение». Несмотря на огромный заработок, законопослушно платить налоги блогер не хотела, поэтому скрывала реальные цифры своего дохода и уклонялась от уплаты в казну.

Теперь налоговая обязала Блиновскую выплатить более 1,4 миллиарда рублей. При этом, все счета и имущество королевы марафонов арестованы. Из-за отсутствия возможности расплатиться со всеми долгами, инстазвезда хочет признать себя банкротом.

При прохождении процедуры по признанию банкротства человек освобождается от своих долгов кредиторам. Однако такого решения крайне тяжело добиться. Кроме того, в случае банкротства задолженности ФНС списанию все же не подлежат.

Таким образом, Блиновской удастся лишь снять некоторые ограничения и аресты со счетов. Если же это получится, то королеве марафонов придется продать свое имущество, чтобы с помощью вырученных средств закрыть хотя бы часть долга. Лишь тогда вопрос о ее выходе из СИЗО, где она должна находиться до 26 июля, будет решаться.

Зачем муж Елены Блиновской ушел на СВО

В апреле 2024 года стало известно, что супруг Елены Блиновской, бизнесмен Алексей Блиновский, который также привлечен к уголовной ответственности, подписал контракт об участии в зоне спецоперации на Украине.

Сам Блиновский утверждает, что это решение было принято из-за желания отдать долг родине. Однако многие отнеслись к таким словам крайне скептически, посчитав, что бизнесмен решил отправиться в зону СВО не из патриотических побуждений, а чтобы помочь супруге-мошеннице быстрее вернуться домой и обелить репутацию своей семьи.

Однако в конце апреля контракт Блиновского начали проверять на его законность, ведь во время его оформления Алексей скрыл факт того, что он привлечен к уголовной ответственности.

Вернет ли Елена Блиновская себе миллионы после разбирательства

Многих интересует вопрос, удастся ли Елене Блиновской избежать тюремного срока и вернуть себе прежнее состояние после разбирательства. Известно, что за 2020 год прибыль бизнеса блогера составляла не менее 200 миллионов рублей.

«Ну миллионы она себе не вернет. <…> Былой триумф ей вернуть только в том случае, если она сделает миграцию например, в другую страну, и выдумает что-то невероятное», - рассказывает эксперт.

Однако физиогномист уверена, что Блиновская не будет бедствовать. У блогера есть хорошие задатки инвестора, но они тесно граничат с мошенническим мышлением. Именно оно взяло вверх и доставило массу проблем.

«Если бы Елена по уму направила свои какие-то финансовые доходы в нужное русло, то, конечно, у нее бы все получилось», — подчеркивает специалист.

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Также королеве марафонов свойственна тяга к творческому проявлению помогла. Именно она помогла ей выделиться среди сотен блогеров и раз за разом создавать вокруг себя настоящее шоу и давать громкие поводы для обсуждения.

«Лицо — [по форме] груша выдает мошенника, круглый лоб — творческие способности, но она их использовала в своих марафонах. К тому же, ее носогубки говорят о том, что она может и умеет зарабатывать», — отметила физиогномист.

Однако Блиновская хотела заполучить все и сразу. Девизом «чем больше, тем лучше» она неосознанно руководствуется в самых различных жизненных сферах, о чем говорит ее уверенный и наглый взгляд. Но, как известно, усидеть на двух стульях невозможно.

Огромные финансовые проблемы, испорченная репутация и утерянное доверие подписчиков не позволят Блиновской вернуть былой славы даже спустя долгие годы.

Кроме того, по судьбе инстазвезде действительно было положено заработать большие деньги. Об этом говорят определенные черты лица Блиновской, например, нос. Однако максимальный заработок возможен до 43-летнего возраста, но стоит преодолеть эту черту, денежный поток закрывается.

«После 43 у нее идет на спад. Поэтому, в принципе она все успела», — говорит эксперт.

В августе 2024-го Елене Блиновской исполнится 43 года. Исходя из прогнозов физиогномиста, триумфальному успеху королевы марафонов пришел конец.

Согласно заявлению специалиста, риск попасть за решетку у исполнительницы желаний действительно есть.

«Реальный срок возможен. В первую очередь, у нее есть программа самоуничтожения, что собственно и случилось», — рассказала физиогномист.

Больше всего тягу знаменитости к преступной деятельности выдают глаза. Хищный блеск и опущенные уголки довольно часто встречаются у тех, в чьей жизни имел место быть криминал.

Однако это не говорит о том, что королеву марафонов закроют на большой срок. Даже если суд вынесет ей окончательный приговор, он вряд ли будет настолько жестким, как предполагается.

«Она трусливая и слабохарактерная, об этом говорит ее маленький подбородок, образующий тупой угол», — отметила специалист.

Значит, блогер не станет еще сильнее накалять ситуацию, создавая проблемы, а сделает правильные выводы.