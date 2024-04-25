Подруга по несчастью: Лерчек выразила надежду на улучшение ситуации с Блиновской

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Елизавета Дмитриева
Елизавета Дмитриева 23 0

Блогер Чекалина сочувствует находящейся в СИЗО Блиновской

Подруга по несчастью: Лерчек выразила надежду на улучшение ситуации с Блиновской

Фото: Шарифулин Валерий / ТАСС

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Тема:
Уголовное дело против Валерии «Лерчек» Чекалиной Задержание Елены Блиновской

Чекалиной очень жалко детей коллеги, которых воспитывают третьи лица.

Блогер Валерия Чекалина надеется, что у коллеги по цеху Елены Блиновской все сложится наилучшим образом, а ситуация с СИЗО разрешится позитивно. Об этом она заявила в популярном шоу на YouTube.

«Мне очень жалко и грустно, что так получилось. Сейчас ее сердце разрывается на миллионы частиц, потому что ее прекрасные дети находятся с ней не рядом. Материнское сердце очень сильно болит», — с грустью высказалась Валерия.

Оба блогера известны своими уголовными делами, возбужденными против них из-за неуплаты налогов. Вот только Чекалиной удалось избежать ареста, а Блиновская находится под стражей до 26 июля. Подруга по несчастью считает Елену прекрасным человеком.

Лерчек также отметила, что их обстоятельства разные, ведь она все финансовые обязательства исполнила. Блиновская, в свою очередь, так не поступила.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Блиновская на заседании суда умоляла служителей Фемиды понять ее и простить.

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