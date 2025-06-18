На машина, а масложорка: куда уходит моторное масло и как это остановить

Один литр на пятьсот километров! Нервы автовладельца сдали, когда машина в очередной раз начала расходовать огромное количество масла. Цифры на приборе стали, как минимум, в два раза выше нормы. Такое явление автомеханики называют «масложором».

Чтобы избавиться от проблемы, многие автомобилисты решаются на крайние меры. Заливают в систему раскоксовку — средство для очистки двигателя от нагара.

Как правильно использовать средства для раскоксовки, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Зачем нужна раскоксовка масла

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Автоблогер Павел Никулочкин не советует рисковать. Если мотор изношен, то едкий состав раскоксовки может окончательно испортить все резиновые элементы двигателя.

«Раскоксовка в данном случае является последним шансом перед переборкой двигателя», — говорит он.

Правда, после покупки подержанного автомобиля не всегда известно, когда предыдущий владелец менял масло и какую автохимию использовал. Тогда раскоксовка действительно может выручить.

«Помогает это, когда покупается автомобиль, который плохо обслуживался, в него заливалось плохое масло», — рассказывает эксперт.

Перед тем, как решиться на раскоксовку, нужно разобраться в причинах повышенного расхода масла.

«Когда двигатель работает, масло попадает в рабочий цилиндр. В нем, чтобы масло не шло вверх, на поршне стоят маслосъемные кольца, это очень тоненькие пластинки, в которых масло горит. В результате того, что масло горит, образовывается кокс, и кольцо перестает нормально работать», — объясняет автоблогер.

Причины повышенного расхода масла:

потеря подвижности маслосъемных колец;

износ цилиндров и поршней;

утечка масла.

Поршневые кольца сжимаются с определенной частотой, в этот момент со стенок цилиндра стекают излишки масла. Но если на кольцах появляется нагар, они начинают работать неправильно.

«Оно зажимается, и масло начинает уже брызгать во все стороны, то есть оно уже начинает поступать в камеру сгорания, ну и соответственно появляется детонация, дым и прочее», — разъясняет Никулочкин.

На что обратить внимание в составе средства

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Сизый, черный или желтый дым — еще один признак нагара и отложений внутри двигателя. Если этот «симптом» появился одновременно с «масложором» и сбоями при запуске мотора, стоит провести раскоксовку. Задача этой процедуры — очистить маслосъемные кольца и дренажные поршневые каналы.

На рынке можно найти разные средства для этой процедуры, поэтому было решено протестировать три самых популярных состава: готовый раствор по цене — 160 рублей за 450 миллилитров, аэрозоль за 600 рублей и пену за 900 рублей, по 520 миллилитров оба.

«Раскоксовка это достаточно специфический процесс. Во-первых, двигатель надо прогреть до температуры максимум 70 градусов, не до 90. Потом его заглушить и вывернуть свечи, а потом уже в сами цилиндры забрызгивать этот замечательный состав», — комментируют специалисты.

В составе жидкости заявлены нефтяные дистилляты и присадки. Эксперт считает, что так производитель замаскировал простейшие растворители.

«Я могу сказать, что здесь классическая схема: масло, ацетон и керосин», — уверяет блогер.

Состав двух других образцов на первый взгляд отличается. Основной ингредиент аэрозоля — азотосодержащие растворители, а пены — аминоспирты. Никулочкин уверен, что все намного проще.

«На самом деле, здесь все на основе нашатырного спирта. Он и то, что получается в результате переработки. Ничего нового нет, потому что нашатырный спирт добавлен, штука хорошая, но для здоровья тоже небезопасна, поэтому они сюда его не написали. По выхлопу, если завести, вы поймете, что это такое», — утверждает блогер.

Выходит, составы всех образцов похожи.

Проверка средств для раскоксовки

Для проверки было взято три закоксованных поршня. Видно, что без чистки не обойтись, маслосъемные кольца не двигаются должным образом.

Детали погружаются в колбы и ставятся на водяную баню, так получится рабочая температура двигателя. После этого поршни заливаются готовыми составами.

Чтобы результат получился объективным, ждать нужно не меньше 20 минут. Для лучшего эффекта производитель советует еще раз прогреть двигатель, добавить остатки средств и подождать еще 20 минут.

Только после этого можно оценить результат.

«Это вообще жидкая смесь. Причем жидкая смесь тут и нашатырь может быть, и прочее. И она быстро не работает. Она, в принципе, быстро не работает», — поясняет он.

Бюджетный раствор плохо отмыл деталь. Маслосъемные кольца двигаются все так же — с трудом. Возможно, жидкое средство лучше сработает на длинной дистанции. Но для этого оно должно находиться в системе как минимум сутки.

Аэрозоль показал отличный результат, поршень почти как новый. Секрет в высокой концентрации азотистых соединений, под которыми, скорее всего, скрывается нашатырный спирт. Действующего вещества в нем в районе пятидесяти процентов. Это эффективно, но может навредить медным комплектующим и резиновым уплотнителям.

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«Да, оно работает, но много лить нельзя, лучше масло после этого поменять», — советует эксперт.

Дорогая пена сработала чуть хуже, чем аэрозоль. Действующего вещества меньше — около 30%. Чтобы добиться идеального результата, придется использовать побольше состава, а значит, докупить еще один баллон и потратить на процедуру почти две тысячи рублей. Зато такое средство не навредит мотору.

«У пены больше взвесь, она быстрее вылетает в выхлопную трубу», — рассказывает специалист.

Но еще лучше предотвратить проблему, чем потом бороться с последствиями. И сделать это проще, чем кажется. Во избежание закоксовки двигателя, не стоит забывать вовремя менять моторное масло каждые 10-15 тысяч километров. Лучше выбирать масло, которое рекомендует автопроизводитель.