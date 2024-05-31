Коварное новолуние: когда в июне 2024 делать стрижку на успех и финансовую удачу

С давних времен люди обращали внимание на фазы Луны и то, как они влияют на жизнь. Так, например, согласно популярным поверьям и легендам, светило может благодатно влиять на рост волос.

Именно поэтому дату для стрижки следует выбирать особенно тщательно, дабы не просто сохранить, но и приумножить здоровье и красоту шевелюры. А вместе с тем привлечь в свою жизнь любовь и денежную удачу. О том, какие дни в июне 2024 года окажутся наиболее благоприятными для заботы о волосах, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Когда делать денежную стрижку в июне 2024

Порой долгожданный поход в парикмахерскую по итогу вызывает лишь огорчение. Вероятнее всего, так происходит, потому что изначально выбранный день был абсолютно не подходящим для процедур.

Действительно успешный визит к мастеру легко просчитать по циклу светила. Так, согласно поверьям, наиболее удачными являются любые манипуляции с волосами в фазу роста Луны. А на убывающий период астрологи обычно советуют планировать окрашивание. В таком случае оно продержится особенно долго.

Помимо фаз, следует обращать внимание и на прохождение небесного тела по зодиакальному кругу. Например, попадая под влияние Льва, спутник Земли дарит роскошную шевелюру, а под покровительством Стрельца помогает успешно воплотить в жизнь любые эксперименты со внешностью.

Стрижка в какие дни привлечет в жизнь удачу

Внешность играет немаловажную роль при формировании мнения о человеке в обществе. Интересное окрашивание или стрижка, удачно подчеркивающие черты лица, могут сделать своего обладателя особенно заметным и популярным в обществе.

В июне записываться в парикмахерскую лучше в даты, когда Луна будет проходить по знакам Льва и Весов, традиционно ассоциирующимся с красотой.

“Так как 10 и 11 июня — Луна во Льве — стрижки, сделанные в эти дни, привлекут к вам внимание и восхищенные взгляды, поспособствуют повышению статуса», — рассказала астролог.

Немаловажную роль играет и то, что Лев относится к фиксированным знакам. Благодаря данному факту новое окрашивание продержится дольше, чем обычно. А тем, кому в этот период будет крайне нужна благосклонность фортуны, звезды советуют наводить красоту в середине месяца.

«Например, 15 и 16 июня, когда Луна находится в Весах, то есть в гостях у Венеры, — стрижка привлечет удачу в вашу жизнь», — посоветовала эксперт.

Эти дни особенно подходят тем, кто любит изящество и хочет подчеркнуть определенную эстетику в образе.

Самые благоприятные даты для стрижки в июне 2024

От экспериментов с шевелюрой в первую неделю месяца астролог рекомендует отказаться. Желательно запланировать процедуры после 7 июня, когда мощный поток энергии надвигающегося новолуния спадет.

Тем, кого уже не первый месяц тяготят неоплаченные долги или кредиты, звезды советуют оставаться начеку, стрижки 3 и 4 июня поспособствуют быстрому налаживанию финансовых вопросов.

«А далее период растущей Луны с 7 по 21 июня. Если вы любите часто менять образ и хотите ускорить рост волос, стригитесь в это время», — отметила специалист.

Любительницам несложной и практичной прически визит в салон красоты звезды советуют назначить на 12, 13, 14 или 23 июня. Эти дни подходят для создания стрижки, которая будет долго сохранять форму. Не менее удачными окажутся окрашивания и химическая завивка.

Дабы омолодить внешний вид с помощью стрижки, браться за ножницы лучше всего 7, 24, 25, 29 и 30 июня.

“Но имейте в виду, что результат может быть непредсказуемым. Не стоит кардинально менять свой образ», — предупредила астролог.

Красота шевелюры зависит не только от усилий мастера. Важно постоянно следить за внешним видом локонов — использовать специальные маски, бережно расчесывать и оберегать от резких перепадов температур. Домашний уход желательно проводить 8, 9, 17, 18, 19, 26, 27 и 28 июня строго до 12 часов по московскому времени.

Неблагоприятные даты для стрижки в июне 2024

Поклонницам длинных волос поход в салон красоты определенно стоит отложить в первые и последние дни месяца. С 1 по 5 и 29 и 30 июня Луна пробудет в убывающей фазе.

«Используем эти дни только в случае, когда нам нужно укрепить волосы, сделать более послушными и предотвратить выпадение», – пояснила эксперт.

Предельную осторожность важно соблюдать 6 июня, когда небесное тело переходит в фазу новолуния. Существует поверье, что подстригая в этот день волосы, человек укорачивает собственную жизнь.

«В полнолуние 22 июня мы не стрижемся. Это может стать причиной ухудшения качества волос», — рассказала астролог.

Также звезды не рекомендуют проводить манипуляции с волосами, когда Луна проходит по следующим знакам зодиака — Рак, Скорпион и Рыбы. Прическа, сделанная в данный период, быстро потеряет форму и будет часто лосниться.

Именно поэтому важно выбирать правильные дни для стрижек. А также помнить, что для здоровья волос важен не только правильный день, но и сбалансированное питание и хорошее настроение.