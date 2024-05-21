«Не очень веселый праздник»: что омрачило день рождения Филиппа Киркорова

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Иван Лесюк
Иван Лесюк Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 12 0

Киркоров объяснил скромный праздник на день рождения трагичной датой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Певец Филипп Киркоров обычно с размахом отмечает свой день рождения. Как в 2024 году прошел праздник в честь звезды, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Филипп Киркоров отпраздновал день рождения. Где проходило торжество? И кого из друзей артист пригласил на вечеринку? Какой необычный дизайн певец придумал для каждой комнаты в своем доме для гостей? Как чувствует себя отец Филиппа? И правда, что у Бедроса появилась новая любовь? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Просыпаешься и думаешь: слава богу, проснулся. Солнышко светит. Ничего не болит. Коленки не скрипят. Поясница не отваливается. Слава богу… Дата такая скромная, красивая: семерочка, пятерочка. Семерка — мое любимое, удачливое число», — поделился народный артист РФ.

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Филиппу Киркорову исполнилось 57 лет. Обычно свои дни рождения поп-король отмечает с размахом. На его праздниках гуляет весь шоу-бизнес. Но в этом году именинник решил ограничиться скромным, по его меркам, ужином. Пригласил к себе домой самых близких друзей.

«Я бы хотел провести хотя бы один день в году без камер, без публичности, без внимания, так скажем, извне. А с теплом изнутри. Тем более это у меня не очень веселый праздник в этот день. У меня как раз в этом году годовщина: тридцать лет, как не стало моей мамы», — признался певец.

На застолье у Киркорова собрались звездные гости: Яна Рудковская, Ани Лорак, Дава, Люся Чеботина и другие.

Кульминацией вечера стал вынос торта в виде горящего дракона, который постепенно появлялся из стола. Все присутствующие были восхищены.

В этот день Филиппа Киркорова ждало множество сюрпризов. Друзья вручали дорогие презенты. Но он признался: самый главный подарок — то, что дорогие сердцу люди рядом. Это дети Мартин и Алла-Виктория, а также отец Бедрос.

«Я хочу сказать, что он не только золотой певец для меня. Он единственный. И я надеюсь, единственный папа, который так хорошо ухаживает за своими детьми», — высказался Киркоров-старший.

Отец певца давно болеет. У него проблемы с сердцем и ногами. Но сейчас, по словам сына, он чувствует себя лучше.

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«Слава богу. 2 июня, дай бог, отпразднуем 92 года», — уточнил исполнитель.

Бедрос старается вести активную жизнь. По возможности посещает светские мероприятия. А недавно СМИ облетела новость: у артиста появилась новая спутница.

«Если есть порох в пороховницах — дай бог. Аминь! Нам бы всем так выглядеть и работать, как Бедрос Киркоров», — выразил свое мнение светский журналист Олег Пилягин.

«Бедрос — красавчик. Желаю ему только долгих-долгих лет жизни. И сколько раз бы он не влюблялся, все отлично. Это будет прекрасно», — отметил певец Брендон Стоун.

Прошлой весной Бедрос развелся с супругой Людмилой после 26 лет совместной жизни. Причиной расставания называли молодую возлюбленную по имени Олеся, которая везде сопровождала Киркорова. Но недавно стало известно: они больше не вместе. Спутница ушла.

«У нее своя жизнь. Я не вправе руководить людьми. Так получается, что его жизнь сводит с хорошими людьми, иногда с нехорошими. Но нехорошие отсеиваются как… Легко», — заверил певец.

Сейчас об отце Филиппа заботится другая женщина по имени Татьяна. Знаменитый сын доволен.

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«Прекрасный человек. Добрая, внимательная, заботливая. Каждый день мне шлет отчеты, как Бедрос поживает, что он ел и пил. Фотографии присылает», — рассказал Киркоров.

Король российской эстрады сейчас много снимается и выступает. Наверстывает после «голой вечеринки», когда его чуть не предали забвению. Видеться с отцом получается нечасто. Но певец в курсе основных событий в жизни папы.

«Отчитывается мне постоянно по фотографиям, что кушает. Вот он на лавочке сидит. Как ходит с соседями общается», — поделился артист.

Помимо работы, у Филиппа Киркорова хватает и бытовых забот. В последнее время он был увлечен ремонтом в гостевом доме. В коттедже восемь спален. Каждая оформлена в определенной тематике.

«На втором этаже Британия. А напротив… Франция? Не помню. Или Болгария. Короче, каждая комната имеет свое название и стиль», — рассказал певец.

Ремонт длился несколько месяцев. И, наконец, окончен. Теперь звездные друзья Киркорова могут сидеть у него в гостях допоздна и не торопиться домой.

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