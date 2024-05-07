«Я могу потерять сознание?» — Филиппу Киркорову подарили доску с гвоздями
Филиппу Киркорову подарили доску с гвоздями
Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda
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Король российской эстрады не сразу решил проверить свои возможности. Но все-таки сделал это.
Народный артист России Филипп Киркоров встретил Пасху в компании своих друзей: продюсера Татьяны Тур, актера Вольфганга Черни и пластического хирурга Тимура Хайдарова, который приехал со своей супругой Светланой Сильваш. Татьяна пришла не с пустыми руками, а принесла певцу необычный подарок — доску с гвоздями, об этом она рассказала в своем личном блоге.
Оказалось, что Татьяна Тур является мастером стойки на гвоздях и предложила гостям попробовать свои возможности. Первым решил испытать на себе модную технику Вольфганг, он продержался несколько секунд, следующим был Тимур, который простоял 15 минут, чем поразил окружающих. А вот король российской эстрады долго не мог решиться.
«Я могу потерять сознание?» — спрашивал он.
С помощью Татьяны Филипп Киркоров все же попробовал действие подарка. Но от ужасной боли он простоял всего пару мгновений и сразу след с доски. Несмотря на заверения подруги, что потом появляются приятные ощущения, он отказался от эксперимента.
Многие пользователи поразились таким подарком и поддержали Киркорова. Они утверждали, что не все бы смогли даже попробовать залезть на такую устрашающую вещь, а он решился.
Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров сыграет главную роль в кино.
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