«Я могу потерять сознание?» — Филиппу Киркорову подарили доску с гвоздями

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Юлия Андреева
Юлия Андреева 74 0

Филиппу Киркорову подарили доску с гвоздями

«Я могу потерять сознание?» — Филиппу Киркорову подарили доску с гвоздями

Фото: www.globallookpress.com / Komsomolskaya Pravda

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Король российской эстрады не сразу решил проверить свои возможности. Но все-таки сделал это.

Народный артист России Филипп Киркоров встретил Пасху в компании своих друзей: продюсера Татьяны Тур, актера Вольфганга Черни и пластического хирурга Тимура Хайдарова, который приехал со своей супругой Светланой Сильваш. Татьяна пришла не с пустыми руками, а принесла певцу необычный подарок — доску с гвоздями, об этом она рассказала в своем личном блоге.

Оказалось, что Татьяна Тур является мастером стойки на гвоздях и предложила гостям попробовать свои возможности. Первым решил испытать на себе модную технику Вольфганг, он продержался несколько секунд, следующим был Тимур, который простоял 15 минут, чем поразил окружающих. А вот король российской эстрады долго не мог решиться.

«Я могу потерять сознание?» — спрашивал он.

С помощью Татьяны Филипп Киркоров все же попробовал действие подарка. Но от ужасной боли он простоял всего пару мгновений и сразу след с доски. Несмотря на заверения подруги, что потом появляются приятные ощущения, он отказался от эксперимента.

Многие пользователи поразились таким подарком и поддержали Киркорова. Они утверждали, что не все бы смогли даже попробовать залезть на такую устрашающую вещь, а он решился.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Филипп Киркоров сыграет главную роль в кино.

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