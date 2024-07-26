Вплоть до отравления мясом: какие сюрпризы может преподнести жидкость для розжига

Пожар на участке и риск получить серьезные ожоги — это наглядный пример того, что может случиться, если разжигать костер, мангал или переносную печь с помощью бензина. Пары топлива очень летучие. Они могут воспламениться и спровоцировать огненную вспышку.

Какие бывают средства для розжига? Можно ли их использовать в плохую погоду? Какое из них позволяет достичь большей температуры? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Какие продаются средства для розжига

Специальная жидкость для розжига может испортить отдых на природе, если она некачественная. В последнее время на рынке полно подделок. Зато в магазинах появились новые и, казалось бы, более безопасные средства для разведения огня: брикеты, роллы и специальные спички. Так, может, покупать классическую жидкость и вовсе больше нет смысла?

Авторы программы приобрели четыре средства: коробку с брикетами за 79 рублей, спички длительного горения за 90, упаковку роллов за 122. Также в экспериментах участвовала жидкость для розжига за 120 рублей.

В исследовании использовали ровно по полкилограмма древесного угля и примерно по 20 граммов каждого из представленных образцов.

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Первыми тестирование прошли брикеты и роллы для розжига. Состав у них одинаковый — пропитанная парафином древесная стружка. Отличалась только форма. В брикетах она спрессована, а в роллах — нет.

Оба материала сразу же вспыхнули и горели девять минут. Этого времени хватило, чтобы угли занялись. Достаточно было всего лишь немного раздуть жар с помощью веера. Таким образом, результат у образцов примерно одинаковый.

А как покажут себя спички длительного горения и обычная жидкость для розжига? Условия те же, что и для первой пары: в мангалы авторы программы поместили по полкилограмма угля и по 20 граммов каждого средства. В пересчете получилось пять спичек и 20 миллилитров жидкости.

Вторая потухла уже через четыре минуты. За это время угли не успели как следует разгореться. Пришлось очень долго работать веером, чтобы хоть как-то раздуть пламя. К тому же над мангалом появился резкий химический запах. Возможно, производитель сэкономил и сделал жидкость на основе дешевых компонентов — керосина или солярки.

«Этот запах специфический розжига, который будет оставаться, наверное, 100% на мясе. Да и даже не в том, что на мясе, а на самом мангале он может остаться. И понадобится выкаливать его, чтобы избавиться от этого запаха», — рассказал шеф-повар Андрей Бортников.

Спички разместили по две и три штуки в разных концах жаровни. Как заявляет производитель, они горят семь минут. На деле образцы продержались на минуту дольше жидкости, но этого времени хватило, чтобы угли занялись. Однако пришлось с помощью опахала разжигать мангал.

Какой розжиг позволяет достичь большей температуры

Хватит ли полученного результата, чтобы пожарить мясо? Для готовки температура над жаровней должна быть выше 200 градусов.

Металлическую пластину поместили на угли и дождались, пока она хорошо прогреется. После этого эксперты измерили ее температуру. Там, где были брикеты, металл нагрелся до 189 градусов, а на мангале с роллами — до 193. Это немного ниже нужной отметки, но в целом результат неплохой.

Жар у второй пары образцов оказался слабее. Спички выдали 178 градусов, а жидкость — всего 163.

Какой розжиг лучше в плохую погоду

Другой вопрос: выручит ли такой розжиг в плохую погоду, например, в дождь или если он отсырел? Авторы программы вновь засыпали по полкилограмма угля в мангалы. В один добавили брикеты, в другой — роллы. И хорошенько полили все водой, имитируя дождь.

С прессованными брикетами проблем не возникло. Они почти сразу же загорелись.

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Брикеты для розжига не боятся воды. Они пропитаны парафинами. Капли скатились. А за счет того, что образцы плотные, загорались легко. После этого можно раздуть пламя.

А вот роллы это испытание провалили, хотя тоже пропитаны парафинами. Судя по всему, тонкая стружка быстро впитала воду и в итоге тлела от пламени зажигалки.

«В течение пяти минут мы пробовали его поджечь. Ничего не получилось. Поэтому, если идет дождь, они неэффективны», — подчеркнул специалист.

Жидкость удалось поджечь только с пятого раза. Пламя то и дело затухало.

Со спичками тоже пришлось помучаться, прежде чем все получилось. Огонь теплился в двух островках и даже после того, как дождь прошел второй раз и потушил пламя, с помощью опахала его все-таки получилось довести до нужного состояния.

Эксперименты показали: не все виды розжига для мангалов по-настоящему эффективны. Лучший результат — у брикетов. Они быстро вспыхивают, дают качественный жар и помогут развести огонь даже в дождь. А еще брикеты безопаснее обычной жидкости для розжига. Меньше риска нарваться на подделку, получить ожог и обед с привкусом химикатов.