Как убрать царапины на кузове после падения дерева во время урагана

Почти две тысячи автомобилей — столько машин пострадало во время сильнейшего урагана, который обрушился в начале лета на центральный регион России. Одним автовладельцам пришлось убирать вмятины на кузове, другим — вставлять новые стекла. Но большинство повреждений — это царапины и сколы от упавших веток и кровли.

Что такое жидкая керамика? Может ли она защитить автомобиль? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Для чего нужна жидкая керамика

Сколы и царапины на кузове можно исправить с помощью полировки. А чтобы продлить эффект от этой процедуры, бывалые автолюбители советуют наносить специальные составы. Один из самых популярных — жидкая керамика. Вот только чтобы покрыть машину этим средством в автомастерской, придется выложить не меньше 20 тысяч рублей.

Можно обработать кузов и самостоятельно. По крайней мере, так обещают производители жидкой керамики, которую продают на маркетплейсах. А проверить это поможет специалист по тюнингу и ремонту автомобилей Бесо Цахнакия.

«Керамика была придумана для того, чтобы зафиксировать работу полировщика. Это была изначальная задача самого состава. Далее начали появляться более интересные составы с новыми функциями, которые чуть-чуть укрепляют лак, больше блеска дают, более глубокий цвет самой краске», — рассказал он.

Может ли жидкая керамика защитить кузов от царапин

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Многие производители обещают: с помощью жидкой керамики можно не только навести лоск, но и защитить кузов от повреждений. Якобы такой состав убережет лакокрасочное покрытие от налипания пыли и насекомых, царапин и даже ударов с мелких камней.

В эксперименте по проверке данного утверждения принимают участие три образца разной ценовой категории: 1300, 3500 и 5500 рублей за 50 миллилитров.

«В открытом состоянии он уже теряет свои свойства. Поэтому производитель старается ограничить одну бутылку на один автомобиль», — уточнил эксперт.

Тестирование проводится на капоте. Авторы программы разделяют его на равные участки и обрабатывают их. Сначала состав нужно распределить с помощью аппликатора. А потом сразу отполировать салфеткой из микрофибры. После этого деталь следует оставить сохнуть на 12 часов.

Если верить производителям, жидкая керамика держится на кузове до года. Но насколько стойким получилось покрытие? Для начала надо попробовать его поцарапать. Специалист проводит по обработанной поверхности мягкой щеткой.

«На всех трех составах, на всех трех частях поверхности появились царапины. При этом я абсолютно не нажимал. Просто провел пластиковой щеткой по поверхности. А они уже появились», — объяснил он.

На этот раз все три образца показывают себя одинаково. Но будет ли разница между составами, если усложнить задачу и использовать более жесткую металлическую щетку? Во всех трех случаях на капоте остаются глубокие царапины. Такие повреждения можно исправить только в автосервисе.

«Как и ожидалось, царапины очень глубокие. Капот уже на перекрас. Керамика здесь никак не помогла и ничего положительного не дала», — отметил Цахнакия.

Может ли жидкая керамика защитить машину от сколов

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Но, возможно, составы хотя бы защитят поверхность от сколов? Чтобы сымитировать поездку по проселочной дороге с летящими в кузов камнями, эксперт вооружается рогаткой. Результаты снова неутешительные. Во всех трех случаях щебень пробил до металла.

Эксперт объясняет: жидкая керамика образует на кузове слишком тонкий слой и не способна защитить автомобиль от повреждений. Но для чистоты эксперимента составам дают еще один шанс.

Сможет ли жидкая керамика спасти авто от вандалов

Допустим, машину разрисовали краской из баллончика. Если верить производителям, благодаря жидкой керамике даже такие серьезные загрязнения получится смыть обычной тряпкой.

Сначала кажется, что краска действительно исчезает. Но радоваться рано. Краску из баллончика действительно получилось смыть обычной тряпкой. Вот только вместе с пигментом сходит и родной слой лакокрасочного покрытия.

«Жидкая керамика — это в целом только эстетика. Почему? Потому что в первую очередь наносится очень тонким слоем. Во вторую очередь работает только на красоту. Все современные составы чуть-чуть укрепляют лак, но это для того, чтобы просто при мойке автомобиль не сильно царапался», — подчеркнул специалист.

Эксперименты наглядно показывают: чтобы нанести жидкую керамику, совсем не нужно ехать на СТО. Состав придаст кузову красивый блеск и продлит эффект от полировки. Но на большее рассчитывать не стоит. Керамика не защитит лакокрасочное покрытие от серьезных царапин и сколов. Для этих задач лучше использовать другие средства. Например, оклеить автомобиль специальной бронепленкой.