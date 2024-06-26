Все про это забывают: какие ошибки совершают родители в отпуске с ребенком

Иногда семейный отпуск с детьми превращается в настоящее испытание. Вместо активного времяпрепровождения родителям, не уследившим разок за своим чадом, приходится лечить его от инфекций ЖКТ, ожогов и других недугов.

Для того чтобы путешествие с подрастающим поколением принесло всей семье исключительно счастье и осталось в памяти теплым воспоминанием, важно знать, как подготовиться к грядущей поездке. О том, что нужно брать с собой в отпуск с ребенком и какие опасности могут поджидать даже в самом спокойном месте, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-педиатр Лусине Чеботарева.

Какие лекарства взять в поездку с детьми

В летний период на отдыхе детей подстерегают множество опасностей, о которых изначально некоторые родители могут даже не задумываться. Стоит только раз недосмотреть за ребенком, как он может подхватить какую-нибудь болезнь.

Многие родители при сборе вещей в отпуск совершают огромные ошибки. Одни берут с собой множество ненужных лекарств и средств, а другие напрочь забывают про аптечку и едут «налегке».

Чаще всего во время поездок подрастающее поколение сталкивается с острыми кишечными инфекциями, именуемыми в народе болезнью «грязных рук». Исходя из этого названия уже можно понять, как именно дети приобретают данную заразу. Например, в пути не всегда есть возможность остановиться и выйти из машины, для того чтобы помыть руки чистой водой с мылом. Хорошо, если в таком случае при себе имеются антибактериальные салфетки, но даже и их порой с собой не оказывается. Тогда кажется, что нет ничего страшного в том, чтобы взять еду грязными руками. Однако это большое заблуждение. Одного такого приема пищи достаточно, чтобы подхватить кишечную инфекцию. Поэтому в любую поездку необходимо брать сорбенты, противовирусные средства, антибактериальные препараты и детские пробиотики.

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Любовь детей к активным играм на свежем воздухе тоже может сослужить плохую службу. Резвясь летом на природе, ребенок рискует перегреться, получить солнечный удар или даже ожоги. Поэтому в каждом путешествии необходимо заботиться о защите его кожи и не пренебрегать специальными кремами.

«Крем с защитой SPF 50+ это тоже обязательный компонент аптечки. В отпуске дети до полугода на солнце не загорают. Дети старше полугода мажутся кремом», — рассказывает врач-педиатр.

Однако не всегда получается уберечь малышей от прямых солнечных лучей. Для того чтобы не допустить негативного воздействия на кожу, рекомендуется намазать открытые участки тела специальным детским кремом для возраста 0+.

Еще одной угрозой в отпуске на природе становятся насекомые, которые без разбора атакуют как взрослых, так и детей. Избежать зуда, аллергических реакций и других неприятных последствий укусов помогут специальные охлаждающие лосьоны и различные препараты, например с цинком. Все это также должно быть в дорожной аптечке.

Медикаменты обязательно должны быть под рукой даже в самой непродолжительной поездке. К сожалению, невозможно предугадать, когда ребенка настигнет та или иная болезнь. Однако и нагружать багаж лишними лекарствами не стоит. Некоторые препараты требуют особых условий хранения и в пути могут испортиться.

Помимо вышеперечисленного, в аптечке для летнего отпуска должны быть самые базовые средства, среди которых:

зеленка или йод;

пластыри;

бинты;

перекись водорода;

жаропонижающие;

препараты от аллергии;

капли от насморка;

лекарства от боли в горле;

сорбенты от отравления.

Как уберечь ребенка от воздействия солнца в отпуске

Не терять бдительность и следить за ребенком особенно важно на летнем отдыхе на природе. Прогулки в жаркую погоду и под палящим солнцем неизбежны. Однако каким будет результат от такого времяпрепровождения, зависит и от родителей.

Достаточно часто в отпуске дети сталкиваются с солнечными ожогами.

«Во взрослом возрасте может обернуться для ребенка онкологическими заболеваниями, это очень серьезно. Поэтому загорать не полезно. Раньше мы об этом не знали и казалось, что загар это про здоровье. Сейчас во всем мире ученые уже поняли, что загар это не про здоровье», — предупреждает эксперт.

Поэтому защищать детей от прямых лучей очень важно. Если случилось так, что ребенок все же получил солнечный ожог, то необходимо как можно быстрее оказать ему помощь. Однако лечить повреждения нужно исключительно специальными для этого средствами.

«Можно мазать те же средства, которые в спрее, допустим, с цинком, какие-то охлаждающие лосьоны, гели с чистым составом», — объясняет специалист.

Ни в коем случае не нужно пытаться вылечить ожог с помощью еды. Кефир, сметана или яйца, которыми в народе привыкли мазать пораженные солнечными лучами места. Продукты питания создают пленку на коже, которая препятствует выходу тепла. В таком случае ждать исчезновения повреждения не стоит. Наоборот, оно гарантировано ухудшится.

Малыши находятся на солнце намного меньше, чем дети постарше. Однако далеко не всегда они полностью укрыты от прямых лучей, которые для них крайне вредны.

Многие родители в попытках спрятать детишек от солнца накрывают коляски тканью. Однако такая конструкция мешает циркуляции свежего воздуха и создается парниковый эффект. Поэтому рекомендуется не прятать ребенка за плотным куском материала, а прикрыть его капюшоном коляски. Если некоторые участки тела остались открыты, то лучше их намазать детским солнцезащитным кремом.

Чем кормить ребенка в отпуске

Набор продуктов в путешествии зависит от возраста ребенка. Если он питается еще грудным молоком, то важно следить, чтобы в поездке он не съел ничего лишнего. Ведь порой в отпуске мама и папа могут расслабиться, отвлечься и не заметить, как малыш потянул в рот что-то со стола.

Если ребенок питается адаптированной смесью, то важно позаботиться о том, чтобы вода, на которой она будет готовиться, оказалась чистой и свежей. Категорически не рекомендуется использовать жидкость из неизвестных источников. Также важно помнить о том, что готовую смесь можно хранить не больше получаса. Поэтому сделать запас на будущее во время остановки в дороге не получится.

«Что касается детей, которые уже получают прикорм. Важно следить за тем, чтобы те продукты, которые берете с собой в дорогу, не были скоропортящимися. То есть пюре в паучах, еда в банках, с которыми ничего не произойдет, гораздо лучше бутербродов или самодельной еды», — предупреждает эксперт.

Иными словами, стоит брать еду в заводской упаковке. В таком случае воздух и бактерии не будут проникать в продукт.

Причиной острой кишечной инфекции может стать вода. Родителям нужно следить за тем, чтобы вся жидкость, которую пьет подрастающее поколение, была покупная. А если ребенок еще маленький, то вода должна быть детской. Также важно, чтобы воду в ресторане или кафе приносили не в стакане, а в упаковке, которую вскроют перед столом.

«Если едите в кафе и ресторанах, выбирайте по меню те блюда, которые претерпевают длительную термическую обработку. Если, например, едите стейк с кровью, то ребенку его давать нельзя. Если едите яйцо с голландским соусом, такое ребенку до пяти лет тоже давать нельзя», — предостерегает врач.

Также на отдыхе летом семьи часто лакомятся свежими фруктами и овощами. Однако на них вполне могут присутствовать кишечная палочка, сальмонелла и листерии. А значит, полезные плоды в миг могут стать источниками заболеваний ЖКТ, если их хорошо не вымыть. То же касается и продуктов животного происхождения, таких как яйца или мясо.