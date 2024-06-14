Куриный шашлык с фирменным салатом и десерт из вафель с ананасами — рецепт от Емельяненко
Шеф поделился фирменным рецептом и рассказал, как его быстро и легко приготовить самостоятельно. Компанию ему на кухне составили солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова.
Фото, видео: 5-tv.ru
Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и его супруги Натальи Сенчуковой. На необычной кухне двухпалубного теплохода пары они вместе приготовили три блюда — основное, гарнир и нежный десерт. Самое главное, что для этого понадобилось минимум времени и самые обыкновенные продукты.
«Сделаем шашлычок из куриного бедра по фирменному рецепту и салатик из овощей на гриле», — прокомментировал Емельяненко.
Как повторить вкусные и простые рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
Курица на гриле
Ингредиенты:
- Филе куриных бедер — 2 килограмма;
- Чеснок — 2-3 головки;
- Подсолнечное масло — 3-4 столовые ложки;
- Лимон — 3-4 столовые ложки;
- Зира — 0,5 чайной ложки.
Рецепт:
Готовка основного блюда начинается с обработки мяса. Куриное филе следует разрезать на среднего размера плоские куски и положить в глубокую миску. После чего добавить к ним мелко нашинкованный чеснок.
Для маринада потребуются растительное масло, ароматная зира, соль по вкусу и сок дольки лимона — все ингредиенты нужно тщательно перемешать и отставить в сторону минимум на час.
После того, как курица пропиталась маринадом, наступает время жарки. Подготовленные кусочки выкладываются на гриль и жарятся до появления характерного золотистого цвета и темных полос на каждой стороне.
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Фирменный салат «Овощи гриль»
Ингредиенты:
- Томаты — 2-3 штуки;
- Болгарский перец — 3-4 штуки;
- Кабачок — 3-4 штуки;
- Петрушка — 2-3 пучка;
- Кинза — 2-3 пучка.
Заправка
Ингредиенты:
Подсолнечное масло — 1 чайная ложка;
Кунжутное масло — 2 столовые ложки;
Соевый соус — 2 столовые ложки;
Сок лимона — 1 чайная ложка.
Рецепт:
Болгарский перец и кабачки следует нарезать на крупные слайсы и затем переложить в глубокую тарелку. Затем ингредиенты нужно сбрызнуть растительным маслом и солью, после чего отправить жариться на гриль в течение трех минут с каждой стороны.
«Пока жарится, мелко режем томатик, чтобы, когда перемешиваем, сок вытекал», — добавил шеф-повар.
Готовые овощи снять с гриля и нарезать небольшими кубиками. После заправить салат кунжутным маслом, соевым соусом и соком лимона. Тщательно перемешать.
Венские вафли с ананасами
Ингредиенты:
- Венские вафли — 2-3 штуки;
- Мороженое — по вкусу;
- Ананас — 1 штука;
- Сахар демерара — 5-6 столовых ложек;
- Голубика — по вкусу;
- Мята — по вкусу;
- Базилик — по вкусу.
Рецепт:
Ананас предварительно разделать на небольшие дольки. При этом важно удалить жесткую серединку. После чего получившиеся кусочки панируются в сахаре демерара. Проще всего обвалять экзотический фрукт в плоской тарелке.
«На гриле сахар будет чуть-чуть подгорать и вместе с соком стекать вниз, но образовывать вкусовую корочку», — пояснил шеф.
Жареный ананас следует разрезать на небольшие кубики. Затем можно приступать к выкладке десерта на тарелку. Первым слоем кладутся вафли. Сверху выкладывается мороженое и карамелизированный фрукт. При желании его можно заменить голубикой. Добавить мяту и базилик.
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