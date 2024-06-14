Куриный шашлык с фирменным салатом и десерт из вафель с ананасами — рецепт от Емельяненко

| Обновлено: |
Мария Замотаева
Мария Замотаева Эксклюзив 28 0

Шеф поделился фирменным рецептом и рассказал, как его быстро и легко приготовить самостоятельно. Компанию ему на кухне составили солист группы «Дюна» Виктор Рыбин и его супруга Наталья Сенчукова.

Фото, видео: 5-tv.ru

Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у солиста группы «Дюна» Виктора Рыбина и его супруги Натальи Сенчуковой. На необычной кухне двухпалубного теплохода пары они вместе приготовили три блюда — основное, гарнир и нежный десерт. Самое главное, что для этого понадобилось минимум времени и самые обыкновенные продукты.

«Сделаем шашлычок из куриного бедра по фирменному рецепту и салатик из овощей на гриле», — прокомментировал Емельяненко.

Как повторить вкусные и простые рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».

Курица на гриле

Ингредиенты:

  • Филе куриных бедер — 2 килограмма;
  • Чеснок — 2-3 головки;
  • Подсолнечное масло — 3-4 столовые ложки;
  • Лимон — 3-4 столовые ложки;
  • Зира — 0,5 чайной ложки.

Рецепт:

Готовка основного блюда начинается с обработки мяса. Куриное филе следует разрезать на среднего размера плоские куски и положить в глубокую миску. После чего добавить к ним мелко нашинкованный чеснок.

Для маринада потребуются растительное масло, ароматная зира, соль по вкусу и сок дольки лимона — все ингредиенты нужно тщательно перемешать и отставить в сторону минимум на час.

После того, как курица пропиталась маринадом, наступает время жарки. Подготовленные кусочки выкладываются на гриль и жарятся до появления характерного золотистого цвета и темных полос на каждой стороне.

Запеченные перепелиные ножки и салат с апельсиновой заправкой — рецепт от Емельяненко

Фирменный салат «Овощи гриль»

Ингредиенты:

  • Томаты — 2-3 штуки;
  • Болгарский перец — 3-4 штуки;
  • Кабачок — 3-4 штуки;
  • Петрушка — 2-3 пучка;
  • Кинза — 2-3 пучка.

Заправка

Ингредиенты:

Подсолнечное масло — 1 чайная ложка;
Кунжутное масло — 2 столовые ложки;
Соевый соус — 2 столовые ложки;
Сок лимона — 1 чайная ложка.

Рецепт:

Болгарский перец и кабачки следует нарезать на крупные слайсы и затем переложить в глубокую тарелку. Затем ингредиенты нужно сбрызнуть растительным маслом и солью, после чего отправить жариться на гриль в течение трех минут с каждой стороны.

«Пока жарится, мелко режем томатик, чтобы, когда перемешиваем, сок вытекал», — добавил шеф-повар.

Готовые овощи снять с гриля и нарезать небольшими кубиками. После заправить салат кунжутным маслом, соевым соусом и соком лимона. Тщательно перемешать.

Венские вафли с ананасами

Ингредиенты:

  • Венские вафли — 2-3 штуки;
  • Мороженое — по вкусу;
  • Ананас — 1 штука;
  • Сахар демерара — 5-6 столовых ложек;
  • Голубика — по вкусу;
  • Мята — по вкусу;
  • Базилик — по вкусу.

Рецепт:

Ананас предварительно разделать на небольшие дольки. При этом важно удалить жесткую серединку. После чего получившиеся кусочки панируются в сахаре демерара. Проще всего обвалять экзотический фрукт в плоской тарелке.

«На гриле сахар будет чуть-чуть подгорать и вместе с соком стекать вниз, но образовывать вкусовую корочку», — пояснил шеф.

Жареный ананас следует разрезать на небольшие кубики. Затем можно приступать к выкладке десерта на тарелку. Первым слоем кладутся вафли. Сверху выкладывается мороженое и карамелизированный фрукт. При желании его можно заменить голубикой. Добавить мяту и базилик.

+16° Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
Относительная влажность 94%
88.21
-0.81 94.83
-0.91
Будет непросто? Китайский гороскоп на неделю с 17 по 23 июня

Последние новости

8:46
Людям мешает мама: застрявший в сетях в Териберке кит оказался детенышем
8:30
«Поющие трусы» и телка олигарха: с чего певица Слава начинала свою карьеру
8:20
«Слово пацана» признан победителем в номинации «Лучший онлайн-сериал» на Премии АПКиТ
8:15
Куриный шашлык с фирменным салатом и десерт из вафель с ананасами — рецепт от Емельяненко
8:02
Скончался актер французских эротических фильмов Жак Инсермини
7:55
Всего один пузырек: сын назвал настоящую причину смерти Жени Белоусова

Сейчас читают

Арбитраж присудил Uniper миллиарды евро за российский газ: чем ответит РФ
Невролог разрушил миф о холодном пиве в жару
Народный артист РТ Абдразаков – Путину: «Я благодаря вам в хоккей начал играть»
В Великобритании обсуждают, как похоронят Кейт Миддлтон

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака