Самый светлый день в году: как 20 июня встретить праздник летнего солнцестояния

День летнего солнцестояния — это не только привычное ежегодное астрономическое событие, но и настоящий праздник для жителей многих стран. В разных уголках мира эту дату принято воздавать хвалу небесному светилу и устраивать масштабные народные гуляния с магическими ритуалами.

Обычно летнее солнцестояние выпадает на 21 июня. Однако 2024-й — високосный, а в такие года астрологическое событие приходится на 20 число. Какие праздничные традиции связаны с этим днем и что нужно в него делать?

Что такое день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние — это самый длинный день в году в Северном полушарии и самая короткая ночь. Несколько дней подряд полуденная высота небесного тела почти не меняется, потому и продолжительность светового дня — тоже. В Южном же полушарии, напротив, в данную дату бывает самая продолжительная ночь в году.

Традиционно самый длинный световой день в году считается началом астрономического лета, которое длится до сентябрьского равноденствия. В Северном полушарии обычно он наступает 21 июня. Однако в високосном году летнее солнцестояние происходит на день раньше.

Когда будет летнее солнцестояние в 2024 году

Нынешний 2024 год является високосным. Значит, летнее солнцестояние можно будет наблюдать на день раньше — 20 июня.

Начало данного астрологического события всегда приходится на определенное время, рассчитывающееся по Гринвичу с точностью до секунды. Так, в этом году солнцестояние наступит в 20 часов 50 минут 56 секунд, а по московскому времени это будет 23 часа 50 минут 56 секунд.

Продолжительность такого светового дня зависит от того, на какой географической широте находится тот или иной город. Чем он севернее, тем дольше там будет видно Солнце. Например, в Москве продолжительность светового дня составляет более 17 часов.

Когда начали отмечать день летнего солнцестояния

Летнее солнцестояние считается одним из четырех важных праздников и важной точкой годового цикла, отмечающейся язычниками и зороастрийцами. В древности славяне называли эту дату Днем бога Хорса — одного из покровителей Солнца в славянской мифологии.

Считалось, что Хорс дарует хлеборобам богатый урожай, потому народ воздавал ему хвалу и приносил в дар куличи. Также в этот день водили хороводы и устраивали пляски. А одной из главных традиций было скатывание с высокой горы горящего колеса, олицетворявшего небесное светило.

Другим образом праздника на Руси был Купала — светлый бог летнего солнца, света, тепла и плодородия. Также его же считали покровителем всех стихий — огня, воды, земли и воздуха. Люди верили, что в самый длинный день в году энергии всех четырех сил объединяются и открываются врата в потусторонний мир. Отсюда повелась традиция загадывать желания и совершать магические ритуалы.

После крещения Руси день летнего солнцестояния приурочили к Рождеству Иоанна Предтечи, который крестил Иисуса в водах Иордана. А зимнего — к Рождеству Христову (по юлианскому календарю). Этим объясняется и новое наименование летнего праздника — Иван Купала, известный также как Иванов день, греки также называли святого «купатель» или «погружатель».

Вплоть до смены юлианского календаря на григорианский на Руси Иван Купала отмечался именно 24 июня. Впоследствии празднование перенеслось на 7 июля по новому стилю. Однако в некоторых странах по-прежнему принято устраивать народные гуляния в первый месяц лета.

Как отмечали день летнего солнцестояния на Руси

Еще с языческих времен день летнего солнцестояния имел большое значение для древних славян.

Солнце они ассоциировали с божественной властью над всем живым, а явление солнцестояния символизировало для них полный расцвет природных сил. По этому случаю предки устраивали масштабные народные гуляния с хороводами, плясками, зажиганием костров и купаниями.

Большинство обрядов было связано огнем. Костер разжигали в форме шалаша, устремленного в небеса клином. Считалось, что, чем выше прыжок через него, тем действеннее сила пламени — она оберегает от зла, болезней и прочих напастей. Также неотъемлемым атрибутом праздника считается хоровод, который тоже олицетворял светило.

Не менее важной традицией было и искать цветки папоротника в лесах — предки верили, что распускается растение ровно в полночь и быстро закрывается, потому торопились его сорвать. Кому удавалось сделать это, тот считался счастливчиком. Ему пророчили богатую, долгую и интересную жизнь.

Традиции и приметы летнего солнцестояния

Летнему солнцестоянию с древних времен придавали особое значение. К примеру, точка, в которой солнце начинало подниматься в самый длинный день, была ориентиром при строительстве религиозных сооружений.

Кроме того, в народе с этим днем связывали множество примет — от дурных до самых хороших. Так, безоблачное небо в этот день предвещало урожайный год и хорошую погоду на протяжении всего лета.

Отсутствие светила, напротив, считалось предвестником неурожая. Если в праздничную ночь небо было усыпано звездами, люди ждали, что и грибов в лесу осенью будет пруд пруди.

И, конечно, важная часть жизни во все времена — любовь. Девушки связывали с днем летнего солнцестояния большие надежды на перемены на личном фронте. В этот праздник юные дамы плели венки из полевых цветов, пускали их по реке и верили, что они обязательно доплывут до будущих избранников.

Встретить суженого будущие невесты надеялись и во время обряда купаний. Считалось, что если мужчина облил девушку водой, скорой свадьбы молодым людям не миновать.

Что нужно сделать в день летнего солнцестояния

Люди верили, что день солнцестояния несет в себе особую магию, и некоторые обряды помогают защититься от темных сил, а какие-то — встретить любовь и даже вернуть молодость.

Так, по поверьям славян, утром нужно собрать росу и выпить ее натощак. Считалось, что это поможет укрепить жизненные силы, уверенность в себе и найти гармонию с окружающим миром.

Родом из древности и обычай собирать лекарственные травы в лесу. Из них следует сделать веник и повесить в доме на видном месте, чтобы отпугивать болезни и невзгоды. А крапиву в качестве мощного оберега кладут прямо на порог дома.

Более того, есть давняя традиция загадывать в долгожданный день самое заветное желание. Но делать это, по преданию древних славян, нужно только на рассвете. Только так есть надежда на то, что оно непременно сбудется.

Другим обычаем, сохранившимся со времен предков, являются водные процедуры. Необходимо искупаться с добавлением соли или трав, зажечь свечи и представить, как тело очищается от негативной энергии.

Что нельзя делать в день летнего солнцестояния

Важно не забывать, что и без запретов празднование самого длинного дня в году не обходилось. Предки считали, что некоторые ритуалы могут вместо счастья накликать беду.

Для того чтобы войти в праздник с благими намерениями и чистыми помыслами, нужно соблюдать определенные правила.

Нельзя оставаться в день солнцестояния в одиночестве. Праздник принято проводить в шумной компании, устраивая совместные гулянья. Например, можно отправиться на природу и искупаться в речке.

Важно не купаться ночью. Считается, что если плавать в темное время суток, можно разозлить злых духов и привлечь беду.

Нельзя посещать кладбища и вспоминать покойных родственников. Если нарушить данное правило, нечистые силы могут взбунтоваться. В результате этого есть риск нарваться на неприятности.

В праздник солнцестояния лучше думать только о жизни, радости и самых заветных желаниях.

В какой одежде встретить день летнего солнцестояния

Немаловажной деталью празднования летнего солнцестояния является одежда, в которой его встречают. Чтобы магия праздника работала, уделять внимание рекомендуется каждой мелочи.

Читайте также Венок из 12 трав и хлеб: как привлечь любовь на Русальной неделе с 24 по 30 июня

В первую очередь важно тщательно выбирать цвет одежды. Стоит избегать любых темных оттенков, ведь уныние и мрак светило не любит даже во внешних проявлениях. Лучше, если одежда будет всех цветов солнца — красная, оранжевая, желтая, золотистая.

С нарядом не должны конфликтовать украшения — желательно надеть яркие бусы, браслеты, обереги. Но предварительно следует провести небольшой ритуал, который поможет «зарядить» талисманы энергией Солнца.

Совершается таинство в ночь с 21 на 22 июня, а в високосный год с 20 на 21 число. Украшения нужно положить туда, где на восходе на них будут попадать лучи солнца. Как только оно взойдет, светило стоит поблагодарить за все и попросить поддержки через талисман, и только потом его можно надевать.

Яркому праздничному наряду должно соответствовать и настроение. Начинать самый длинный день года нужно только с улыбкой на лице.

Как загадывать желания в день летнего солнцестояния

Горящие свечи — это и важная часть ритуала загадывания желаний. Но прежде чем озвучить свои мечты, рекомендуется совершить таинство очищения своего жилища.

С зажженной свечой встают к входной двери и обходят по часовой стрелке все пространство жилого помещения. Далее необходимо поблагодарить огонь за то, что он очистил дом от отрицательной энергетики, а следом сделать еще один круг, но уже в обратную сторону. И параллельно проговаривать свои желания. Просить можно о мире, любви, финансах, здоровье, но никак не желать зла врагам. Такие мечты точно не сбудутся, зато разозлят светило. И тогда кому-то будет несдобровать.

Еще один способ загадать желания — во время плетения венков. Это, кстати, тоже очень давняя традиция, практикуемая среди славян-язычников. Предки верили, что травы, собранные ко дню летнего солнцестояния, обладают мощной энергией. В особенности — цветок папоротника. Неудивительно, что и сами венки, сделанные из чудо-трав, — это мощные обереги. Тем более те, в которые вплетены папоротник, трава Иван-да-Марья, а также мята, ромашка и полынь.

Во время изготовления венца и загадывается само желание. Опять же — только в позитивном ключе и обязательно без частицы «не». Прошедшее время тоже недопустимо. Далее венок надевают на голову и ходят в нем некоторое время. Или — отправляют его по воде. Причем есть поверье, что если оберег найдет молодой мужчина, скорой свадьбы ему не миновать.

Если желаний накопилось очень много и все они особой важности, рекомендуется в период с 21 по 23 июня создать карту желаний. Сила мысли — мощный инструмент, но если ее еще и визуализировать, это точно приблизит к цели. Тем более, когда открыт портал в паранормальный мир.

Хорошо работает в части исполнения желаний и узелковая магия. Чтобы испробовать ее на деле, нужны всего лишь яркая тесьма и десять крупных бусин. Нанизывая каждую из них, нужно загадывать желание. А можно обойтись и одним на весь амулет. Положить его потом можно к изголовью кровати, в кошелек или в другие места. Главное, не использовать изделие в качестве браслета.