Президент* Украины Владимир Зеленский — имя, которое некогда можно было увидеть на обложках уважаемых западных изданий. На него возлагали надежды не только миллионы честных украинцев, но и лидеры других мировых держав. Однако чуда не произошло. Равно как из топора не сварить каши, так и из комика едва ли выйдет хороший политик.

За последние два года гривна обесценилась в 2,5 раза, мирных жителей насильно мобилизуют в ВСУ, а на фронте инициатива стабильно сохраняется за российской армией, людям диктуют, на каком языке говорить и какую веру исповедовать. Несогласным грозит тюрьма. Так сейчас выглядит и функционирует Украина Зеленского. И уж точно не о такой доле мечтали граждане Незалежной.

Неудовлетворенность политикой киевского режима распространилась далеко за пределы европейского континента. В сеть регулярно попадают карикатурные плакаты с изображением Владимира Зеленского из Африки и Америки. Как ни странно, в руках он держит стопки денег, от которых честным украинцам не досталось ни «копейки».

Дошло до того, что имя криворожского комика стали забывать лидеры ведущих стран — настолько, видимо, им надоела эта кость в горле. Например, в ходе недавнего выступления Джо Байден назвал президентом Украины Владимира Путина. Совпадение ли? Что ждет неудачливого «слугу народа» в карьере и личной жизни, какое наказание ему грозит, и есть ли шансы мирно закончить конфликт с Россией — об этом и многом другом эксклюзивно для Пятого канала рассказала таролог Айгуль Хуснетдинова.

Что сейчас происходит с Зеленским

С президентом Украины в последнее время случаются различные метаморфозы. Западные гегемоны недовольны результатами ВСУ на поле боя, а Зеленский из-за переживаний стал выглядеть старым и уставшим. По мнению таролога, такой облик предводителя киевского режима может свидетельствовать о его связях с дьяволом. Сатана не просто высасывает соки из тела президента Незалежной, но и подталкивает его к принятию роковых решений, которые приводят человечество в хаос.

При этом сам Зеленский прекрасно осознает, что он и его страна находятся далеко не в выигрышном положении. Он терпит поражение не только на военном, но и на личном фронте. С женой Еленой у них крайне напряженные отношения. Ряд украинских СМИ утверждают, что супруги давно не живут вместе, а видятся лишь во время совместных деловых поездок или «показушных» фотосессий. Зеленский никак не может повлиять на ситуации в политике и семье. Это вызывает у него гнев и желание гнуть свою линию назло всем.

«Человек играет с дьяволом, когда дьявол может его сожрать, от него может ничего не остаться. <…> У него ничего не получается, но он пытается продавить ситуацию и в личной жизни, и в политике. Он переходит какую-то черту. Это нарушение мирового баланса, вопрос добра и зла», — отметила таролог.

Энергия Зеленского с каждым днем угасает все больше. Общественность давно заметила паническое состояние украинского президента. Несмотря на неудачи в политической карьере, он пытается делать вид, что у него все под контролем, однако это не вызывает ничего кроме негодования и жалости.

«У него очень угасающая энергия идет. Это барахтанье какое-то. Такое ощущение, что он просто, как лягушка, которая попала в молоко, пытается сказать, что он еще ничего, что он еще покажет всем. Это состояние очень паническое. Оно привет его к нехорошим последствиям», — заметила Хуснетдинова.

Вместо того, чтобы действенно решать проблемы страны, за которую Зеленский несет ответственность, он прибегает к разного рода искушениям. О высоком уровне коррупции и замене сотрудников офиса президента на «своих людей» давно рассказали все ведущие мировые СМИ.

Раз уж не получается у Незалежной добиться сладострастных границ 1991-го на деньги Запада, то этот бюджет можно положить себе в карман. Миллионы долларов и евро были выведены украинскими депутатами по такой схеме. А Зеленский знал и своим молчанием поощрял преступную деятельность.

«Сейчас речь идет только об обогащении Владимира Зелинского, потому что король пентаклей, это мужик с деньгами. Единственное, что беспокоит — это финансовое положение. Здесь все построено только на деньгах», — подчеркнула таролог.

Украинские СМИ неоднократно рассказывали о пагубном увлечении президента запрещенными веществами. Бывший бизнес-партнер Зеленского Геннадий Лазуткин в интервью депутату Рады Гео Леросу признал, что все окружение президента «сидит на кокаине». Таролог, предполагает, что к употреблению наркотиков Зеленского подтолкнул никто иной, как сам демон.

«Карта дьявола мало того, что указывает на различные излишества, о коих мы осведомлены в отношении Зеленского. Это еще запрещенные вещества, мягко говоря. Это все знают. Здесь еще может быть ощущение, что он доигрался, что человек уже прошел точку невозврата», — подчеркнула Хуснетдинова.

Какая смерть грозит Зеленскому и как он может избежать злой участи

Покушение на Дональда Трампа напомнило о жаре на политической арене. Дело обошлось простреленным ухом, однако история знает прецеденты, когда исход был куда более трагичным. Владимир Зеленский — личность довольно резонансная, он представляет большой интерес, как для российских, так и для западных спецслужб.

Америке и Европе выгодно держать президента Украины близко к себе, чтобы иметь возможность манипулировать и управлять им, словно марионеткой. Нарастающее негодование провалами ВСУ ставит под вопрос на первый взгляд теплые отношения Незалежной со странами НАТО. Едва ли Зеленский долго протянет в таком пограничном состоянии. Рано или поздно ему придется принять решение, которое, вероятно, отразится на всей его судьбе.

Зеленский пообещал представить мирный план к концу ноября

Таролог отметила, что у лидера киевского режима есть два пути, из которых от станет выбирать: либо ему придется договариваться о мире с президентом России, либо его убьют. Карты указывают на высокие риски преждевременной смерти.

«Дни Зеленского предопределены. <…> Два варианта: первый — это он в речку падает с пулей в голове, и второй путь — это он в таком красивом синем костюме здоровается с Путиным. С тех пор он ни разу этот костюм не надел, я все жду, когда он одумается <…> Зеленский прямо совсем плох, то есть это где-то полгода, наверное», — поделилась таролог.

Эксперт отметила, что в политике крайне трудно определять сроки таких событий, так как на судьбу одного человека влияют сразу множество факторов. Сейчас можно лишь констатировать, что если он не пойдет навстречу России, то вполне вероятна реализация первого сценария.

«Смерть выпала. Вполне возможно, что если он продолжит такую политику, то его уберут просто. <…> У него есть еще шансы, с точки зрения легкого плана, себя обезопасить физически. У него еще есть возможность жить нормальной жизнью», — резюмировала таролог.

Если же силы зла одержат верх и Зеленский не придет в себя, то после его смерти Елена станет играть роль мученицы и вполне возможно будет претендовать на власть своего мужа. При этом Хуснутдинова отметила, что Зеленская не станет «идти по головам» ради славы и успеха как Навальная. В отличие от супруги российского видеоблогера жена украинского комика не обладает природной хитростью.

Какие отношения у Владимира и Елены Зеленской

Вместе с неудачами в политике Зеленского постигли проблемы в семье. Украинская общественность давно заметила, что отношения в паре Владимира и Елены стали, мягко говоря, пресными. Пара появляется на публике редко, чаще можно встретить их фотографии порознь. Это касается и деловых поездок. Украинские СМИ уверены, что любовь в семье Зеленских давно прошла, этот брак держится лишь на взаимной выгоде. По мнению эксперта, Елене нужны только деньги и власть, а Владимиру — материнская поддержка, которую он, пытается получить от жены.

«Любви там, вообще, никакой нет, это точно. Это какой-то проект. В начале это было, а сейчас он, как маменькин сынок, который не оправдал ожидания», — отметила Хуснетдинова.



www.globallookpress.com / Danil Shamkin; Личный архив Айгуль Хуснетдиновой; 5-tv.ru

Таролог считает, что не всегда отношения в семье Зеленских были такими чопорными. В самом их начале между супругами были теплые чувства, которые со временем сменились разочарованием и неудовлетворенностью своей личной жизнью.

«Раньше у них были отношения эмоциональные, бурные, поддерживающие, классные. Это была не столько страсть, сколько искорки летали», — поделилась эксперт.

Эксперт подчеркнула, что Зеленский очень нестабильная личность. Он хотел видеть рядом с собой взрослого и мудрого человека, который воспитывал бы его, как маленького ребенка. За время отношений с Еленой Владимиру так и не удалось вырасти, в глубине души он остался маленьким инфантильным мальчиком. Интересно, что первая леди Украины при этом очень изменилась в лучшую сторону.

Сейчас некогда простая украинская домохозяйка проводит деловые встречи с другими статусными женщинами. Например, Зеленская посещала приемы жен глав разных европейских стран: Польши — Агаты Корнхаузер-Дуды, Литвы — Дианы Науседене и Франции — Бриджит Макрон. На фоне такого карьерного взлета супруги Владимир может чувствовать себя ущемленным.

«Она выросла очень сильно: эмоционально, ментально и прочее, а вот он — нет, поэтому у них дисбаланс, то есть она больше такая мамочка, а он — сынок», — подчеркнула эксперт.

Хуснетдинова также отметила, что у этой пары расклад на совместные отношения самый неперспективный. Брак можно считать обреченным на провал, потому что в материальном мире супруги вообще не общаются. В отсутствии диалога между партнерами спасти брак никак не удастся.

«Будущего здесь нет, это сто процентов. Это тройка жезлов перевернутая. Последняя карта говорит как раз о будущем. Во всех смыслах нет будущего: ни в отношениях, ни вообще. Тупик <…> В ближайший год их не будет как пары», — рассказала таролог.

Эксперт отметила подавленное состояние Елены. По ее словам, Зеленская не живет с мужем и находится в большом разочаровании, что их личная жизнь не сложилась. Она рассматривала брак не как союз любящих друг друга людей, а как проект. Поэтому первой леди Украины грустно не из-за убийственного положения ее мужа, а из-за того, что у нее не получилось достичь славы и оваций рядом с ним.

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Из отношений с президентом Украины Елена извлекает только материальную выгоду. В планах у нее продолжать крайне холодно контактировать с супругом. В этом ее можно сравнить с женой Дональда Трампа Меланией.

«Мелания Трамп даже не подает руки на важных мероприятиях, чтобы поддержать мужа. Она вообще это игнорирует. Это такое неуважение на самом деле. Елена Зеленская примерно из той же оперы», — рассказала таролог.

Первая леди Украины не готова делать ничего, что не принесет ей какой-либо выгоды, поэтому поддержка мужа в ее планы не входит. По словам эксперта, Елена находится в жизни Владимира как партнер, коллега или наставник, но не как любимая женщина. В ближайшее время она продолжит держать дистанцию и, вполне вероятно, потом открестится от супруга.

* — пятилетний срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года. Но ввиду введенного в феврале 2022 года на Украине военного положения, Зеленский отменил выборы главы государства. Как отметил президент России Владимир Путин — на Украине произошла узурпация власти