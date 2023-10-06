От серой мышки до серой крысы: скандалы и изменения Елены Зеленской

Как первая леди Украины стала главным врагом сограждан и почему каждый ее шаг хуже предыдущего?

Первая леди Украины тратит миллионы долларов в магазинах, ведет себя некультурно, ездит на официальные мероприятия за границу, хотя раньше не была публичной личностью. Сейчас она держит образ властной женщины, которая управляет руками мужа. Действительно ли это так? Как это произошло и откуда Елена Зеленская возникла в информационном поле?

Кто такая Елена Зеленская

Супруга президента Украины Владимира Зеленского является не только первой леди Украины, но и сценаристом Студии «Квартал-95». До 2019 года стильная блондинка держалась в тени мужа и сталкивалась с критикой разве что модных обозревателей.

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С Зеленским она начала встречаться еще в студенческие годы. В 2003 году, после восьми лет отношений, они решили стать мужем и женой. В браке у них родилось двое детей.

Кем стала Елена Зеленская

Политолог Игорь Никулин в беседе с 5-tv.ru заявил, что Елена Зеленская превратилась из серой мышки в огромную крысу мирового масштаба. Раньше она могла только мечтать о такой судьбе.

«Была серая мышка, а теперь выросла в огромную крысу мирового масштаба. Аппетит приходит во время еды, что тут удивительного? Если вдруг в один прекрасный момент Зеленского уберут, возможностей таких у нее не останется, а все, что нажито у нее, просто отберут», — сказал эксперт.

Елена Зеленская занимается делами мужа, так как сам он не умеет ими заниматься и не имеет достаточно времени, считает Никулин. Выбора у президента Украины особо не было — ближе жены никого нет, а дети еще несовершеннолетние. При этом эксперт не исключает, что Елена Зеленская может занять пост президента страны, если ее мужа «уберут».

«После спецоперации она вышла из тени и активно бросилась в мировую политику, используя полученные ресурсы. Как только в ее руках оказались десятки, сотни, миллионы долларов и евро, она сразу стала играть заметную роль. Пока ее от этих потоков отвлекали, она тихо сидела на кухне, занималась своими сценариями. Но как только ей доверили такую важную роль и отдали определенные финансовые потоки, она их тут же оседлала быстро и охотно», — заявил Никулин.

Как Елена Зеленская управляет мужем

О том, что она властная женщина, говорить можно, однако у всего есть пределы. Такое мнение в беседе с 5-tv.ru выразил политолог Антон Бредихин. По его словам, для роли кукловода Владимира Зеленского есть определенные правила и границы, только вот его жена не исполняет эту роль.

«Кукловодом она не является. Возможно, нужен сейчас такой образ для подачи населению, чтобы в случае чего отвести удар от внешних кукловодов, которые действительно управляют Зеленским», — объяснил эксперт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Volodymyr Tarasov; Личный архив Антона Бредихин; 5-tv.ru

Елена Зеленская выступает в качестве громоотвода для мужа. Так, отметил Бредихин, в случае чего весь негатив населения будет направлен на нее. Как, впрочем, это и происходит уже сейчас.

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Однако никакого отношения к управленческому процессу на Украине жена президента не имеет. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Армен Сумбатович. По его словам, вся ситуация для Елены Зеленской заключается в том, чтобы тратить миллионы долларов на ювелирные украшения.

Откуда деньги у Елены Зеленской

Как объяснил Сумбатович, ответ на этот вопрос очень простой — коррупция. Для Елены Зеленской потратить миллионы все равно что для обычного человека — пойти попить кофе.

«Для нее это не деньги совсем», — подчеркнул эксперт.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Eugen Kotenko; Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

Кроме того, сам Зеленский является долларовым миллиардером, поэтому может поделиться с женой финансами. Недавно первая леди Украины потратила более одного миллиона долларов на ювелирные украшения: серьги из белого золота, украшенные бриллиантами, колье из белого золота с бриллиантами и изумрудами и браслет из белого золота с драгоценными камнями.

Самые скандальные события с Еленой Зеленской

Чаще всего скандалы вокруг жены Зеленского связаны с безвкусицей и широкими тратами. Если поначалу первая леди Украины просто сверкала на обложках популярных журналов и выгуливала новые наряды в разных странах Европы, пока украинцы прятались в бункерах, то потом она начала говорить. И каждое ее высказывания было хуже предыдущего.

Так, сначала Зеленская в интервью оправдывала призыв женщин в армию на Украине, рассказывая, как доблестно они выполняют свой долг. Потом поведала о каком-то опросе, по результатам которого выяснилось, что украинцы готовы жить без воды, света и тепла два-три года, лишь бы Украину приняли в Евросоюз.

В интервью британскому телеканалу Елена Зеленская рассказывала о псевдо извращениях российских солдат. Якобы в перехваченных телефонных звонках было слышно, как жены россиян призывал их насиловать украинских женщин. Такие откровения заставили украинцев задуматься о том, все ли в порядке в супружеской жизни Зеленских.

Также она упрекнула жителей Великобритании, которые жаловались на возросшие цены на отопление. Зеленская заявила, что пока жители считают деньги на счетах, на Украине считают погибших. В Британии с ее позицией не согласились. Жене президента Украины посоветовали быть более благодарной за помощь, которую оказывают союзники.

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