Поколение вейперов: как отучить подростка курить электронные сигареты

Большинство подростков курят электронные сигареты и вейпы, чтобы приобрести авторитет среди сверстников.

В последнее время вейпы и электронные сигареты приобрели невиданную популярность среди подростков. Чаще всего эти устройства подаются рекламой как менее опасная для здоровья альтернатива сигаретам. Тем не менее дискуссии о их вреде не утихают до сих пор.

Многие взволнованные родители не раз поднимали вопрос об их полном запрете — и, наконец, их мнение было услышано. Теперь законодательством РФ эти гаджеты внесены в реестр запрещенных.

Несмотря на жесткие меры, направленные на охрану здоровья несовершеннолетних и пресечение продажи им вейпов, неизвестно, насколько это позволит снизить зависимость от курения.

Чем привлекают подростков вейпы и почему они наносят вред здоровью сильнее, чем обычные сигареты, Пятому каналу эксклюзивно рассказала психолог и кандидат наук Руслана Завалихина.

Почему вейпы и электронные сигареты опасны для здоровья

Государственная дума приняла закон о запрете продажи вейпов и курительных жидкостей лицам, не достигшим 18 лет. Несмотря на то что сбыт продукции с никотином несовершеннолетним запрещен с 2020 года, они могли приобретать жидкости для электронных сигарет, в которых содержалось менее 1 грамма никотина.

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Теперь же в отношении детей и подростков действует полный запрет не только приобретения и использования вейпов, но и безникотиновых аналогов. Причем поправки предусматривают запрет демонстрации курения вейпов в рекламе и витринах магазинов, доставки электронных устройств на дом, а также их использования в фильмах без маркировки с возрастным ограничением. За нарушение закона предусмотрены штрафы в размере от 20 до 300 тысяч рублей. В ближайшее время депутаты рассмотрят проект об уголовной ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним.

«Я очень рада, что Госдума приняла такой закон, потому что жидкости для вейпов и электронные сигареты также являются никотиносодержащей продукцией, а никотин — это наркотик. Да, я сейчас для многих открою тайну! Это вещество, подчеркну, является наркотиком. Я много работала с алко- и наркозависимыими людьми, поэтому понимаю, как действует этот яд, видоизменяющий сознание», — пояснила психолог.

Вейпы — это электронное устройство для курения, которое преобразует жидкость в пар. Вейпы является сокращением от слова «вапорайзер», которое в переводе с английского означает испаритель. Принцип действия электронных сигарет и вейпов похож, однако для здоровья опасны не столько сами гаджеты, сколько химические ингредиенты, входящие в состав жидкости. Помимо ароматизаторов там может быть и никотин.

«Никотин считают слабым наркотиком, и тем не менее организм человека впадает в сильную зависимость от него. Известно, что в больших дозах он убивает лошадь. Любопытно, что некоторые люди не знают, что согласно ГОСТу алкоголь также является наркотиком», — уточнила эксперт.

Разнообразие вкусов для курительных жидкостей очень привлекает подростков, поэтому зависимость от них усиливается вдвойне. Немалую роль играет и яркая реклама со знаменитостями, раскуривающими «модные» стики. Кроме того, сами производители представляют свою продукцию как более безопасный аналог сигаретам, умалчивая о негативном влиянии на организм химических соединений.

По этой причине подростки не считают вейпы «настоящими сигаретами» и злоупотребляют их использованием. Как следствие, уже в молодом возрасте возрастает риск заболевания легких, в том числе онкологии.

Как и почему формируется зависимость от курения вейпов

По мнению психолога Завалихиной, зависимость от курения может уходить корнями в детство. Так, согласно теории Фрейда, на оральной стадии психосексуального развития ребенок получает удовольствие от сосания материнской груди. Таким образом, человек, недополучивший молока матери во младенчестве, компенсирует этот рефлекс с помощью сигарет. По этой же причине желание закурить обостряется во время стресса.

«Я много лет работала с трудными подростками, употреблявшими сигареты и наркотики. В одном научном исследовании опросили курильщиков, сосали ли они материнскую грудь в детстве. Оказалось, что 95% зависимых не получили полноценного вскармливания», — обратила внимание эксперт.

При этом главной проблемой при появлении вредной привычки выступает тот факт, что зависимость возникает на физиологическом уровне. Содержащийся в табаке никотин является источником дофамина, который известен как гормон вознаграждения. Получая его извне, мозг перестает вырабатывать его самостоятельно в нужных количествах, поэтому без привычной дозы у человека снижается настроение и мотивация.

Одновременно с повышением в организме концентрации адреналина и норадреналина, а также АКТГ и кортизола (гормона стресса) создается обманчивое ощущение, что курение позволяет расслабиться.

В жидкостях для вейпов и электронных сигаретах содержится еще большее количество химических соединений, влияющих на поведение. Поначалу они дают ощущение эйфории, однако затем следует резкий спад. Поэтому подростки, регулярно вдыхающие эти пары, могут даже не отдавать себе отчета, почему у них появилась депрессия.

«Я лично проводила опросы среди курильщиков, когда появились электронные сигареты и вейпы. Оказалось, что после них люди не желают возвращаться к сигаретам. Это говорит о том, что вейпы вызывают более сильную зависимость, чем сигареты, и, соответственно, наносят больший вред», — подчеркнула психолог.

Как правило, подростки начинают курить для того, чтобы установить межличностные контакты. Использование вейпов позволяет не только повысить социальный статус, но и самооценку. Ведь так проще расслабиться и завязать беседу с незнакомцем.

«Во-первых, дети курят, потому что это связано с компенсацией [рефлекса сосания материнской груди]. Во-вторых, особенность подросткового возраста характеризуется тем, что для них важно интимно-личностное общение, то есть группа. Для этого нужно самоутвердиться в коллективе и идентифицировать себя с ним. Курение позволяет обрести авторитет, заявить, что „я свой“. Иначе ты — белая ворона», — аргументировала эксперт.

Еще одной причиной привлекательности вейпов и электронных стиков является «более здоровое» копирование поведения курящих сигареты родителей.

«Если мама с папой курят и при этом говорят ребенку о вреде, то естественно возникает любопытство попробовать. Тем более электронные сигареты очень разные на вкус: там клубника, бананы, ананас и все что угодно. Конечно, ребенку нравится сладкое, а тем временем его организм физиологически привыкает к никотину. При этом гормон роста и половое созревание у подростков усиливает зависимость», — объяснила психолог Завалихина.

Как избавиться от никотиновой зависимости

Первым делом, считает эксперт, нужно разобраться, что ребенок пытается компенсировать с помощью курения. Выяснить это можно только путем честного и открытого диалога. Важно не давить или запугивать, а задавать простые вопросы вроде: «Ты хочешь быть здоровым?», «Понимаешь, что никотин — это яд?» и так далее. Задача взрослых — донести информацию о вреде табачных изделий. При этом родителям самим не помешает демонстрировать приверженность здоровому образу жизни, больше уделять внимания ребенку, вместе гулять и заниматься спортом.

«В среде подростков действует, как я это называю, обезьяний принцип, когда кто-то один попробовал, а другой сказал, что хочет так же. Подростки копируют друг друга. Все курят, значит и я буду. Поэтому родители и психологи должны воздействовать на ребенка путем диалога. Например, показать ему картинки тяжелых последствий курения для организма. Главное — не нападать и обесценивать его мнение, как часто ошибочно делают взрослые, а дать понять, что вы любите своего ребенка и переживаете», — порекомендовала психолог Завалихина.

Конечная цель — чтобы подросток сам решил отказаться от вредной привычки, а не под давлением родителей. В противном случае курение будет восприниматься, как что-то запретное и привлекательное. Поэтому важно вести диалог максимально тактично и уважительно. Желательно, чтобы это была комплексная работа семьи, школы и психологов.

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«Если в семье курят родители, говорить о вреде сложно, но необходимо. Например, можно объяснить, что в свое время вам не удалось бросить и теперь эта привычка приносит много проблем. Сейчас вы это осознаете, поэтому жалеете, что начали рано курить. И, конечно, добавить, что вы верите, что у ребенка хватит силы воли, чтобы бросить сигареты. Обычно в семьях стиль общения покровительственный, а здесь наоборот нужно показать, что ребенок сильнее вас», — считает эксперт.

При попытке избавиться от вредной привычки курильщик со стажем почувствует такие характерные признаки недомогания как кашель, головокружение, головную боль, сильное слюноотделение, тошноту и рвоту.

«Подросткам и взрослым избавиться от тяги к курению помогут психологи, потому что зависимость от сигарет, вейпов, карт, компьютерных игр и так далее — всего лишь компенсация чего-то другого», — уверена специалист.

Несмотря на обеспокоенность правительства здоровьем несовершеннолетних, по данным ВЦИОМ за 2022 год, 58% молодежи в возрасте от 18 до 24 лет ни разу не пробовали курить. Это значительный прогресс по сравнению с показателями 2009 года. Таким образом, модель некурящего поколения постепенно становится все более привлекательной.