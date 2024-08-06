Гороскоп на 8 августа 2024: по каким знакам зодиака ударит карма

Загадочная дата, представляющая собой редкий нумерологический код три восьмерки. Если посмотреть на дату 08.08, то можно увидеть стоящие рядом цифры восемь, а если сложить цифры в 2024 году — получится та самая третья восьмерка.

Считается, что в древнем оккультизме значение у такого числа особенное. Это один из кодов доступа к Вселенной. Это означает, что в такие дни человек может полностью изменить свою судьбу.

С какими трудностями придется столкнуться знакам зодиака в супер астрологический день, эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог и нумеролог Андрей Харрис.

Андрей Харрис

Астролог

Портал во Вселенную

Дата совпадает с так называемыми «вратами Льва» — это такие Звездные врата, которые нужны для связи с космосом и Вселенной.

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«Когда Солнце пребывает в знаке Льва, звезда под названием Сириус, которой в магии уделяется особое значение, тоже находится в своем восхождении, и тем самым будут открываться Львиные врата», — объяснил эксперт.

Сириусу еще со времен Древнего Египта уделяли особое внимание, считали, что он отвечает за: почести, богатство, славу, покровительство богов, исцеление от всех болезней и, естественно, за магические и оккультные способности.

Солнце проявляет больше материальную сторону, материальный мир, как и знак Льва. Сириус проявляет то же самое, но больше в духовном плане. И когда эти два мощных светила объединяются, человек может получить максимальную энергию, гармонию, силу и воплощение всех своих желаний.

Кому улыбнется удача 8 августа 2024

Жизнь может разделиться на «до и после». Но стоит знать, что Сириус достаточно своеобразная звезда, и она помогает не всем, а только тем, у кого достаточно сильный дух.

«Людям, которые безвозмездно готовы помогать другим, эта строптивая планета пошлет очень много подарков, болезни чудесным образом исцелятся, в жизнь придет достаток», — поделился специалист.

То, чем человек должен заниматься по судьбе, его миссия жизни — все это придет к искренним людям под покровительством Льва и Сириуса. Своеобразная сказка, к которой стремится каждый.

Так что ждет каждый из знаков зодиака в этот день и как влияние мистической звезды отразится на людских судьбах?

Овен — гороскоп на 8 августа 2024

Король августа Лев испытывает трепетные чувства к буйным Овнам и поэтому титул принцев и принцесс достается им. Исполнение желаний, жизненный прорыв и далее по списку.

Этому знаку зодиака будет нужно взглянуть на рог изобилия — это когда фортуна и звезды, либо планеты выстраиваются таким образом, что направляют свою положительную энергию на какой-то знак. Многие дела пойдут в гору, желания исполнятся, сюрпризы и подарки от вселенной будут сыпаться рекой.

Телец — гороскоп на 8 августа 2024

Тельцы будут сопротивляться мощным энергиям Врат Льва. Рекомендуется быть осторожными в общении с коллегами и начальством, чтобы избежать конфликтов. Лучше отсидеться до 13 сентября.

Свободное время стоит посвятить отдыху и расслаблению. Можно заняться йогой, медитацией или просто провести время на природе. Успешны будут любые манипуляции в сфере красоты. В этот период важно уделить внимание своему здоровью и благополучию.

Близнецы — гороскоп на 8 августа 2024

Непоседливость Близнецов может не понравится королевской звезде и огненному Льву. В этот день нужно стараться четко формулировать мысли и желаемое от Вселенной.

Именно тогда в жизни этого знака зодиака могут произойти чудесные события и волшебство. Чтобы привлечь эти чудеса, Близнецам необходимо сосредоточиться на своих истинных целях. Они должны знать, чего хотят от жизни, и сформулировать свои желания в ясную и четкую форму.

Рак — гороскоп на 8 августа 2024

Раки рискуют получить психическое расстройство. Именно этому знаку запрещается копаться в глубинах своего подсознания в этот день. Свет загадочной звезды способен открыть пугающие стороны жизни.

Чтобы избежать негативного влияния Сириуса и укрепить свое психическое здоровье, Ракам рекомендуется провести этот день в гармонии с природой. Поездка к большой воде, например, к морю или океану, может успокоить их нервы и принести чувство умиротворения. А если захочется поехать в горы, то появится возможность почувствовать свободу и вдохновение.

Лев — гороскоп на 8 августа 2024

Королевскому знаку и подарки соответствующие. Чудесное исцеление и укрепление здоровья, популярность и общественное положение, укрепление семьи. Но только в жизни тех Львов, которые помогают людям и живут не для себя.

Если человек долго мучился и нес кармическое бремя — самое время проснуться в новой жизни. Для тех Львов, которые долго боролись с трудностями и несли на себе бремя кармических долгов, этот день предвещает освобождение и новую жизнь.

Дева — гороскоп на 8 августа 2024

Девы могут обратиться в эзотерику и многократно усилить магические способности. Занятия оккультизмом и астрологией откроют новые жизненные горизонты.

Так же вселенная начнет говорить с Девами на языке знаков, поэтому им нельзя игнорировать мистический мир. Это могут быть случайные встречи, неожиданные события, сны, интуитивные ощущения — все, что позволит им понять смысл происходящего и принять правильное решение в любой ситуации.

Весы — гороскоп на 8 августа 2024

Весы обрушат на себя внимание стражей Кармы. Нужно будет приготовиться к новому этапу в жизни. Каким он будет Весами подскажет внутренний голос.

Весы должны быть готовы к тому, что их ожидает новый этап в жизни, полный как приятных сюрпризов, так и вызовов. Здесь как с Дедом Морозом, кто вел себя хорошо — получит подарки. В любом случае, этому знаку зодиакального круга лучше перенести любые важные дела и поездки за середину сентября.

Скорпион — гороскоп на 8 августа 2024

Скорпионы войдут в поток мощной трансформации. При удачном ходе событий высока вероятность обретения несметных богатств, славы и любви всей своей жизни. Если легко совмещать духовное с материальным, но отдавать предпочтение светлым энергиям — все получится.

В этот день Фортуна будет благоволить Скорпионам, и они смогут достичь всего, чего захотят, если будут следовать своим внутренним инстинктам и использовать свои сильные стороны.

Стрелец — гороскоп на 8 августа 2024

Стрельцы находятся в космическом потоке «звездных покровителей». Все желания начнут исполняться, а трудности покинут их жизнь. Это означает, что Вселенная будет благоволить им и помогать в достижениях целей.

Стоит внимательно отнестись к интуиции, она многократно усилится. Это также отличное время для начала изучения чего-то нового. Если Стрельцы решат освоить какое-либо новое дело, то у них будет все получаться быстро и легко.

Козерог — гороскоп на 8 августа 2024

Излишняя фиксация и приземленность Козерогов не сочетается с энергией прорыва Сириуса. Есть риск ухудшения здоровья, особенно в части давления и головных болей. Земным знакам важно в этот день отдыхать и не перенапрягаться, чтобы избежать негативных последствий для своего здоровья.

Однако сферы личной жизни и бизнеса могут получить импульс ускорения. Многие представители земного зодиакального круга узаконят отношения в этом году и поднимутся по карьерной лестнице.

Водолей — гороскоп на 8 августа 2024

Любые устремления получат поддержку. Особый успех будет ждать в бизнесе. Водолеи смогут заключить выгодные сделки, получить признание и достичь финансового благополучия.

А вот в личной жизни могут быть неразберихи. В этот день Водолеи могут ощущать нерешительность и сомнения в отношениях. Если не определиться до 8 августа с желаемым партнером, можно весь год провести в одиночестве. Поэтому Водолеям нужно быть внимательнее к своим чувствам.

Рыбы — гороскоп на 8 августа 2024

Этот знак зодиака рискует получить наказание от Сириуса за излишнюю грусть и апатию. Любимая Рыбами неопределенность также может сыграть злую шутку.

В этот период они рискуют остаться у разбитого корыта, если не найдут в себе силы и мудрости преодолеть трудности. Важно вспомнить о своей интуиции и не поддаваться пессимизму. Необходимо доверять своему внутреннему голосу и не поддаваться чувствам печали и безнадежности.