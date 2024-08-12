Османы снова захватывают: что заставляет женщин влюбляться в турецкие сериалы

«Мыльные оперы» с берегов Босфора обладают особым магнетизмом, притягивающим зрительниц своими захватывающими сюжетами. Но что будет если тяга к их просмотру превратится в зависимость?

Когда речь заходит о турецких телевизионных сериалах, то сразу вспоминаются захватывающие драмы, красочные пейзажи и симпатичные актеры. Они завоевали популярность во многих странах, включая Россию, и покорили сердца миллионов зрителей. Так в чем же прелесть этих картин и почему российские женщины хотят своего Серкана Болата, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог-сексолог Александра Миллер.

За что зритель любит турецкие сериалы

Одной из основных привлекательных черт турецких сериалов является использование исторических сюжетов, часто сочетающихся с элементами культурного наследия. Зрителей увлекают драмы, погружающие их в прошлое и рассказывающие о важных событиях и незаурядных личностях. Примером таких сериалов может служить популярная работа «Великолепный век», повествующая о жизни султана Сулеймана Великолепного.

Турецкие сериалы также известны своим достоверным подходом к показу культурных особенностей страны, будь то традиционная кухня, национальные праздники или обычаи. Этот аспект придает произведениям уникальный колорит и позволяет зрителям окунуться в атмосферу другого мира.

Еще одним притягательным моментом турецких сериалов является эмоциональная глубина персонажей. Главные герои часто описываются как сложные личности с «горячим» темпераментом. А возможность следить за развитием персонажей на протяжении нескольких сезонов создает особую связь между зрителем и героями сериала.

Также стоит отметить, что в турецких сериалах уделяется много внимания взаимоотношениям между персонажами, их чувствам и эмоциям. Это позволяет зрителю сопереживать героям, что делает просмотр более увлекательным.

Еще одной отличительной чертой турецких «мыльных опер» является визуальная составляющая и качество съемки. Красочные пейзажи, костюмы и декорации — все это создает неповторимую атмосферу и доставляет зрителю эстетическое наслаждение. Режиссеры и операторы сериалов уделяют внимание каждой детали, чтобы зритель погружался в мир их культуры.

Как турецкие сериалы влияют на российских женщин

Одним из главных пленительных моментов турецких сериалов для российских женщин являются увлекательные сюжеты, разворачивающиеся на фоне живописных турецких пейзажей и запоминающихся архитектурных сооружений. Главные герои часто посещают Стамбул или Каппадокию, что придает сериалам особый колорит. Роскошные виллы на берегу моря, уютные улочки старого города, турецкие базары — все это производит на зрителя неизгладимое впечатление и создает иллюзию роскошной жизни.

«В таких магнетических сериалах больше сказки, они уводят от действительности. Их задача увести женщину от бытовой рутины, от реальности в мир грез и всего прекрасного, в мир красивых любовников, страстных встреч. А это всегда эмоции, которых людям часто в жизни не хватает», — считает Александра Миллер.

Высокая эмоциональность и драматичность сюжетов турецких сериалов также возбуждает интерес. Истории любви, предательства, семейных конфликтов, тайн и интриг удерживают телезрителей в напряжении до последней серии. Российские женщины ценят такие сериалы за возможность окунуться в мир страстей, эмоций и сложных отношений.

«Сейчас очень мало кто знакомится в реальной жизни, все погружены в работу, быт и не устраивают свою личную жизнь. А если есть отношения, то над ними нужно работать, вносить туда нотку креатива, чтобы не было застоя в отношениях. Поэтому такие сериалы дают иллюзию, что где-то есть такое счастливое времяпрепровождение, где люди наслаждаются друг другом, яркими эмоциями, переживаниями», — уверена психолог.

Кроме того, турецкие звезды экрана не только обладают привлекательной внешностью и умеют передавать сложные эмоции и чувства, но и выглядят достаточно клишировано. Несмотря на это российская женщина невольно становится заложницей экранного образа недосягаемого красавчика.

«Зеркальные нейроны играют не последнюю роль в нашей жизни. На что смотрим, то и повторяем. Поэтому такого рода сериалы играют с нами злую шутку. В погоне за эмоциями женщина на подкорке записывает, что любовь или отношения обязательно должны быть с ноткой страдания, с какой-то невероятной трагедией. В итоге получается, что они пишут себе такой сценарий на будущее, где она притягивает к себе женатого или с другой верой мужчину, который никогда на ней не женится. Иными словами, залипают на сценарии негативного характера», — рассказывает эксперт.

Почему женщины все-таки верят фальшивым образам мужчин

В современном мире женщины сталкиваются с огромным количеством информации о том, какими должны быть «идеальные» мужчины: успешные, богатые, красивые, с сильным характером. Эти стереотипы навязываются также и с экрана. В результате возникает давление на женщин и формируются определенные ожидания относительно партнера. Однако, часто оказывается, что за красивой оберткой скрывается вовсе не такой идеальный партнер.

«Женщины часто гонятся за идеальными образами очень красивых очень ухоженных или брутальных мужчин, которые немного нагло и высокомерно себя ведут. Я всегда задаю на приемах вопрос: „Соответствует ли такой человек вашему идеалу?“ Начинаем разбирать их качества и они совершенно различны. От этого и трагедия. Тем не менее она выбирает себе брутального мужчину, как с экрана, который заводит десяток любовниц. В итоге здесь возникает противоречие. То есть после просмотра сериалов женщина ищет того мужчину, который наоборот принесет ей разрушительные эмоции. И именно поэтому не строятся долгосрочные отношения и часто возникают разводы. Люди не могут правильно выстраивать взаимоотношения и ожидание/реальность у них не всегда совпадает», — поясняет специалист.

В современной психологии существует концепция «розовых очков», в рамках которой человек может влюбиться даже в экранный образ и начинает идеализировать своего якобы потенциального партнера, не зная его настоящего. А под впечатлением турецких страстей это кажется еще более магическим и романтичным. В таком состоянии женщина может не замечать иллюзий созданного актерами имиджа.

Экранная сказка порой может стать причиной готовности женщины бросить все и уехать в Турцию.

«Главное — это вера в то, что происходит. Мы смотрим и верим в то, что там такое есть. Почему некоторые фильмы имеют терапевтический характер? Потому что они вызывают определенные эмоции и мысли о том, что это произойдет. Поэтому после просмотра такого сериала возникает желание, а вдруг мне вот так же несказанно повезет в любви, и я встречу любовь до гроба в другом каком-то государстве. Но это не всегда так. Тем не менее, женщины хотят воплотить мечту в реальность, поэтому и едут в Турцию», — комментирует Александра Миллер.

Читайте также Полная «Санта-Барбара»: что стало с актерами мыльной оперы за 40 лет

Но, например, по приезде в Турцию женщина может весьма удивиться. В сериалах в целом редко можно увидеть мусульманок в закрытой традиционной одежде, чаще всего с экранов смотрят женщины в облегающих платьях, с ярким макияжем и эффектными прическами, но в реальной жизни все не так.

Для тех, кто не знаком со стамбульской жизнью изнутри, также окажется абсолютным сюрпризом разница между реальностью и тем, что преподносят на экране. Скажем, кому будет интересно смотреть на обычную семью из рабочего квартала, которая ходит в парк по выходным, а не расслабляется в своем шикарном особняке на Эгейском побережье.

Опасно ли увлечение турецкими сериалами?

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов понимал вопрос о запрете турецких сериалов и ограничении на посещение Турции незамужними русскими женщинами, но многие посчитали такую меру нецелесообразной.

«Когда говорим о таких запретах, большинство из них порождает одну единственную мысль — нарушить. И больше обволакивать дымкой таинственности Турцию и их сериалы, тем больше женщин будет туда стремиться окольными путями, искать выходы и это дополнительно подогреет интерес. К тому же, после такого сложного тернистого пути, это создает еще большее романтическое настроение и желание получить свою заветную любовь», — объясняет психолог.

Эксперт уверена, что в подобном увлечении сериалами все же важен баланс. Зрительницы могут начать сравнивать свою жизнь с вымышленными идеалами, что может привести к разочарованию и недовольству собой. А попытки решать проблемы насилием или обманом, как это показано в сериалах, могут негативно отразиться на их межличностных отношениях.

«Если у женщины кроме турецких сериалов есть какая-то реальная жизнь и активный социум, друзья и работа, то это не так пагубно повлияет. Во всем важен баланс. А если усугублять и жить только этими сериалами, то безусловно здесь будет мощный перекос, это уже называется зависимость», — убеждена специалист.

Также увлечение турецкими сериалами может повлиять и на привычки зрителей. Некоторые люди могут начать имитировать негативное поведение героев сериалов, думая, что это приемлемо или модно. Кроме того, большое количество времени, проведенное перед экраном может привести к ухудшению общего самочувствия из-за недостатка физической активности и общения в реальном мире.

Иными словами, увлечение турецкими сериалами может иметь как положительные, так и отрицательные стороны. Важно помнить о мере и осознанности в потреблении подобного контента, чтобы избежать негативных последствий на психику и поведение. При сохранении здравого смысла и баланса, они все же могут стать прекрасным развлечением без вреда для зрителей.