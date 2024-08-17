Самый мощный день месяца: что принесет Голубое суперлуние 19 августа 2024 года

В середине августа, 19 числа, наступит необычное астрономическое явление — суперлуние. Это время, когда полная Луна приближается к планете настолько близко, что поражает размерами любителей поздних прогулок.

В такую ночь полнолуние совпадает с перигеем — прохождением спутника ближайшей к Земле точки на орбите. В народе летнее суперлуние получило особое название — Голубая или Осетровая Луна.

Кроме того, пик метеорного потока Персеиды в эту ночь добавит зрелищности, и позволит наблюдать падающие звезды на фоне полной Луны. Соединение Солнца, Меркурия и Земли также позволит лучше увидеть эти небесные тела на небосводе.

Такое сосредоточение астрономических событий в один день может оказывать особое влияние на людей, особенно чувствительных к лунным фазам и астрологическим изменениям. Это отличное время для размышлений, планирования и внутреннего роста.

Какие перемены ждут знаки зодиака в это полнолуние — эксклюзивно Пятому каналу рассказал астролог Андрей Харрис.

Почему полнолуние в августе называют Голубой Луной

Название «Голубая Луна» вовсе не означает кардинальное изменение цвета естественного спутника Земли. Наименование тесно связано с распространенным английский выражением. Жители туманного Альбиона часто говорят «Once in a blue moon» («Однажды на Голубую Луну»), что означает «почти никогда, очень редко».

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При этом если в атмосфере присутствуют мелкие частицы, такие как дым или пепел, Луна может действительно приобретать голубоватый оттенок. Такой оптический эффект возможен, например, после крупных лесных пожаров или вулканических извержений. Из-за извержения индонезийского вулкана Кракатау в 1883 году Луна выглядела синей на протяжении нескольких лет из-за большого количества пепла в атмосфере.

Осетровой же Луну прозвали древние индейцы, живших некогда возле Великих озер, расположенных на территории Северной Америки. В некоторых племенах данную фазу называли еще Фруктовой или Урожайной.

История этого названия довольно проста. Жители доколумбовой Америки в августе начинали сезон ловли осетровых, а также приступали к сбору урожая.

В 2024 году спутник будет выглядеть не так впечатляюще — всего на 7% крупнее и на 16% ярче по сравнению с обычными полнолуниями.

Когда можно увидеть Голубую Луну

«Голубая Луна» бывает двух типов — сезонная и календарная. В первом случае — это третье из четырёх полнолуний в астрономическом сезоне, в котором есть четыре полнолуния. Во втором случае, календарная голубая Луна — это второе полнолуние в одном календарном месяце, что происходит относительно редко.

Обычно в каждом месяце бывает только одно полнолуние, но в некоторых месяцах может происходить два, и тогда второе полнолуние и называется «голубой Луной». Оба этих явления представляют интерес для астрономов и любителей наблюдения за ночным небом.

Необычное небесное явление будет можно наблюдать 18, 19 и 20 августа 2024 года. Голубую Луну будет видно и без всяких астрономических приборов. В следующий раз, по данным NASA, сезонное суперлуние будет видна только 20 мая 2027 года, а календарная должна состояться 31 мая 2026 года.

В следующий раз сезонную «Голубую Луну» получится увидеть:

20 мая 2027 года в 13:59;

24 августа 2029 года в 04:51;

21 августа 2032 года в 04:46.

Календарная «Голубая Луна» также будет:

31 мая 2026 года в 11:45;

31 декабря 2028 года в 19:48;

30 сентября 2031 года в 21:58

Что принесет Голубая Луна 19 августа 2024

Полнолуние — это кульминационный момент движения светила по собственной орбите. В это время оно максимально подсвечено Солнцем. Поэтому это не только красивое, но и энергетически мощное событие, влияние которого знаки зодиака будут ощущать почти до конца месяца.

Полнолуние 19 августа произойдет в знаке Водолея. Поэтому данное астрономическое событие может вдохновить многих на блестящие идеи и крупные перемены. Многие по-новому посмотрят на свою жизнь и захотят внести коррективы в привычный быт.

Энергетика дня благоприятствует самовыражению и продвижению личного бренда, а также усилению деловой активности, обострению интуиции и проявлению уникальных способностей.

«Значительные изменения могут затронуть области личных отношений и финансов. Одинокие люди получат шанс встретить свою любовь. Пары, желающие стать родителями, могут наконец зачать. Те, кто ищет новые способы заработка — обязательно их обнаружат», — рассказал астролог.

При этом несколько дней до и после Голубой Луны считаются периодом повышенного риска. Велика вероятность эмоциональной нестабильности, тревожности и углубленного самоанализа. Необходимо постараться выявить корень возникших тяжелых мыслей и подобрать вариант решения проблемы, так как подобного удачного момента может больше не представиться.

Что нельзя делать во время Голубой Луны 19 августа

Под строгим запретом любые спонтанные решения — необходимо сконцентрироваться на уже существующих планах и целях и приложить усилия для их достижения. Инвестиции в рисковые и азартные проекты, кардинальную смену имиджа, внезапные поездки стоит отложить и еще раз взвесить все за и против.

«Следует заботиться о своем благополучии и здоровье. Лучше не бросаться в крайности и не подвергать себя лишнему стрессу. Вместо этого стоит уделить внимание здоровому образу жизни, правильному питанию и физической активности», — посоветовал специалист.

Случайные романы и интрижки в Голубую Луну не закончатся ничем хорошим и принесут только проблемы. Самоедство и депрессивные мысли также не приветствуются в полнолуние, поэтому ни в коем случае нельзя унывать и поддаваться пессимистичному настрою.

Как провести 19 августа в суперлуние

В современном мире, наполненном бесконечными возможностями, каждый человек стремится к реализации своих самых заветных желаний, и Голубая Луна может поспособствовать этому.

Например, Харрис отмечает, что зачатие детей — это начало нового этапа жизни, полного радостей и вызовов. Этот момент сопряжен с глубокой эмоциональной связью, формирующей уникальный путь для каждой семьи, поэтому именно в день Голубой Луны он будет особенно удачным для первого шага к продолжению рода.

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Также во время суперлуния рекомендуется установить контакты и связи, которые в будущем сыграют ключевую роль в достижении жизненных целей. Непрерывный обмен опытом и идеями с людьми, которые разделяют интересы, откроют новые горизонты и помогут в создании крепкой коллективной поддержки.

В августовское суперлуние стоит заняться организацией нового бизнеса или источника дохода, так как это может стать не только способом улучшения финансового положения, но и возможностью самовыражения.

Проявление себя — это последнее, но не менее важное направление, которому стоит уделить внимание. Ведь благодаря его развитию можно раскрыть свой потенциал. Непосредственно в день Голубой Луны каждое действие и каждое решение станет шагом к обретению истинного «Я» и гармонии с окружающим миром, главное его не упустить.

Овен — гороскоп

Для представителя огненного зодиакального круга этот день пройдет максимально нейтрально. Но Овны могут обнаружить, что их внутренний голос становится достаточно громким, призывая к самоанализу.

Это отличное время для того, чтобы выделить несколько минут на размышления о том, чего действительно хочется достичь в жизни. Не стоит бояться заглянуть вглубь себя и признаться в своих желаниях и страхах.

Однако этому знаку зодиака нельзя поддаваться апатии и грустным мыслям. Вместо этого нужно сосредоточиться на планах на будущее — самым благоприятным периодом будет наступающая осень.

Телец — гороскоп на 19 августа 2024

У Тельцов время гениальных идей и проектов. Представители этого знака зодиака смогут найти уникальные источники дохода и воплотить в жизнь то, что давно хотели. Внезапным бонусом может оказаться публичность или переезд.

Не исключено, что в ближайшее время Тельцы смогут вывести свой бизнес на новый уровень благодаря современным технологиям. Интернет станет мощным инструментом для достижения желаемого успеха. Стратегическое использование социальных сетей и платформ электронной коммерции позволит увеличить свою аудиторию и найти клиентов на различные услуги.

Близнецы — гороскоп на 19 августа 2024

У Близнецов наступает период, когда словесное искусство станет их главным инструментом. Эта уникальная способность позволит легко находить общий язык с различными людьми, что откроет двери к новым возможностям и выгодному сотрудничеству.

В этом году особое внимание стоит обратить на политическую сферу. Близнецы могут занять важные позиции благодаря своей харизме и дару убеждения. Их способности помогут создавать достойные проекты и инициативы, которые привлекут внимание влиятельных людей. С помощью слов они смогут не только формировать общественное мнение, но и уверенно направлять усилия на достижение целей.

Рак — гороскоп на 19 августа 2024

Ракам стоит обратить внимание на личную жизнь. Хорошее время для планирования детей, брака или отдыха в кругу семьи. Брак становится не только желанием, но и логичным шагом, создающим прочный фундамент для будущего.

Если в планах стоит рождение ребенка, то август — самое подходящее время для этого важного шага, ведь Ракам удастся создать теплую и заботливую атмосферу, способствующую развитию и процветанию семьи. Это время также идеально подходит для организации семейных встреч, совместных поездок или просто уютных вечеров дома.

Кроме того, спокойствие, которое принесет августовское суперлуние, может стать отличным фоном для проявления творческих способностей. Рака потянет заняться любимым хобби или найти новые увлечения.

Лев — гороскоп на 19 августа 2024

У огненного знака зодиака период личной популярности. Самое время провести работу над ошибками, оставив в себе только лучшие качества. Нельзя ввязываться в авантюры.

Важно наладить доверительные отношения с партнером, что может принести дополнительные позитивные эмоции и поддержку в начинаниях.

Необходимо посвятить время рекламе и продвижению себя — использовать социальные сети, сетевые встречи и выставки, чтобы расширить свое влияние и популярность.

Дева — гороскоп на 19 августа 2024

В личная жизнь ожидается насыщенный период. Девы станут более притягательными для окружающих и увидят новые горизонты в романтических отношениях. Это время, когда не стоит бояться проявлять свои чувства, ведь ответ будет взаимным.

Кроме того, материальное благосостояние этого знака зодиака также будет на подъеме. Возможны новые источники дохода, выгодные инвестиции или даже прибавка к заработной плате.

К тому же, не исключены приятные сюрпризы в виде дорогих подарков от покровителей. Это могут быть как вещи, так и уникальные впечатления, которые оставят незабываемые воспоминания. Девы смогут ощутить себя в центре внимания, и такой опыт только укрепит их самооценку и веру в свои силы.

Весы — гороскоп на 19 августа 2024

Весам стоит обратить внимание на сферу здоровья и карьеры. Возможны выгорание и стратегические ошибки. Лучше предупредить эти вещи заранее. Желательно дать себе отдохнуть и сделать чек-ап.

Периодическая смена обстановки и отдых могут значительно повысить продуктивность и креативность. Не стоит забывать, что тело и разум нуждаются в восстановлении для эффективной деятельности.

Наблюдая за своим состоянием, Весы смогут минимизировать риск возникновения стресса и сократить его негативное воздействие на профессиональные достижения.

Скорпион — гороскоп на 19 августа 2024

Скорпионы почувствуют, что звезды благоволят их любовным делам. Одинокие представители этого знака, долгое время искавшие вторую половинку, наконец-то смогут сделать правильный выбор среди нескольких поклонников.

А те, кто уже состоит в отношениях, войдут в период эмоциональной близости. Это время для углубления отношений, обсуждения совместных планов и мечтаний, что станет основой для нового витка в любви.

Кроме того, конец августа будет успешным для совместных проектов и командной работы. Знак зодиака проявит лидерские качества и организаторские способности.

Стрелец — гороскоп на 19 августа 2024

Представители огненного зодиакального круга могут внезапно продвинуться по службе. Карьера может получить мощный толчок благодаря приложенным ранее усилиям. Возможно выгодное предложение или повышение.

Грядут перемены и в личной жизни. Середина августа — хорошее время для переезда и крупных изменений в жизни. Возможно, Стрельцы получат наследство — это может быть как что-то материальное, а может и духовное, что изменит мировоззрение.

На этом перемены у не заканчиваются — некоторые представители этого знака сделают решающий шаг в отношениях, а именно решат заключить брак.

Козерог — гороскоп на 19 августа 2024

Козерогам необходимы новые знания. Захочется выбрать подходящий тренинг или даже обучение в вузе, что значительно расширит кругозор представителей этого знака зодиака.

Обучение предоставит шанс найти единомышленников. Поэтому этому знаку стоит попробовать записаться на курсы, связанные с их профессиональной сферой деятельности или теми интересами, которые они давно хотели попробовать.

Не стоит забывать и о пользе путешествий. Познавательные поездки не только обогатят опыт, но и вдохновят на новые свершения. Козерогам стоит посетить места, полные исторической ценности или природной красоты, которые помогут перенастроить мышление и найти новые источники мотивации. Такой подход позволит не только накопить новые знания, но и сделать шаг к внутреннему развитию.

Водолей — гороскоп на 19 августа 2024

Представители воздушного зодиакального круга смогут пробудить сверхспособности в этот день. Не стоит их бояться, наоборот нужно развивать. Это время уникальных возможностей для личного и духовного роста.

Успех ждет в карьере и групповых проектах. Желательно делиться своими идеями — они могут быть услышаны и поддержаны окружающими. Лидерские качества проявятся особенно ярко в суперлуние, что откроет новые горизонты в карьере.

Рыбы — гороскоп на 19 августа 2024

У знака зодиака есть риск ухудшения здоровья, проблем с законом и ухода от реальности. Рекомендуется более внимательно относиться к питанию. Любая физическая активность поможет снять напряжение и улучшить общее самочувствие.

Звезды не советуют в августе уходить от ответственности, даже в мелочах. В противном случае есть риск нарваться на серьезные последствия. Поэтому представителям этого знака зодиака необходимо трезво оценивать свои действия и избегать конфликтов.

Важно подзарядиться энергией суперлуния и использовать этот период, чтобы превратить свои переживания в творчество.