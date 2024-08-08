Космический план успеха: может ли натальная карта изменить судьбу человека

Натальная карта является своего рода «картой небес», которая отражает позиции планет в момент рождения человека. Астрологи утверждают, что эти позиции могут влиять на характер, судьбу, взаимоотношения и многое другое. В современном мире, где все больше людей стремятся к самопознанию и духовному развитию, натальные карты предоставляют уникальную возможность заглянуть внутрь себя и понять, почему мы такие, какие есть.

Это не просто набор символов и аспектов. Она содержит в себе ключ к пониманию индивидуальных особенностей, жизненных путей и потенциальных вызовов, с которыми предстоит столкнуться.

Каждый элемент натальной карты, будь то планеты, знаки зодиака или дома, играет свою роль в формировании характера и судьбы.

Для чего нужно знать свою натальную карту и какую пользу она может принести эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог, нумеролог, тренер по йоге Елена Безверхова.

Елена Безверхова

Астролог-нумеролог

Что такое натальная карта

Натальная астрология (от лат. natalis — связанный с рождением — Прим. Ред.) или астрология рождения (в древних текстах известная как генетлиалогия*) — это ветвь астрологии, которая исследует личные черты и предсказывает возможные жизненные события, основываясь на натальном гороскопе (или натальной карте), составленном в зависимости от времени и места рождения.

«Натальная карта — это отображение положения планет знаков зодиака на момент рождения человека. То есть, если представить зодиакальный круг 12 знаков зодиака, то на каждый знак приходится 30 градусов. В этих 30 градусах где-то располагается одна планета. Несколько планет могут попадать в один знак, они могут стоять и в разных знаках — это образует их взаимодействия. Где-то они стоят под углом друг к другу в 90 градусов — это конфликтное положение этих планет; где-то они стоят напротив друг друга — это тоже достаточно противоречивое положение; где-то они стоят в соединении в одном знаке. Так и формируется характер человека», — поясняет Елена Безверхова.

Эксперт уточняет, что, находясь в этом зодиакальном круге планеты стоящие на момент рождения зафиксировались у человека как импринт (оставили след — Прим. Ред.) в подсознании и в психике.

Иными словами, натальная карта выглядит как рисунок или график расположения планет, зафиксированный раз и навсегда и рассчитанный с помощью даты, времени и места рождения.

Этот индивидуальный астрологический документ играет важную роль в понимании характера, потенциала и жизненного пути каждого человека.

Почему сейчас пик популярности на натальные разборы

Сегодня натальные карты — это нечто большее, чем просто набор символов и планет на куске бумаги. Они стали популярным инструментом для самопознания, понимания своего места во Вселенной и принятия важных решений. Так почему же натальные разборы завоевали сердца многих людей по всему миру именно сейчас?

«Натальные разборы уже последние лет пять стали достаточно популярны. Но, 10-15 лет назад астрология еще не была таковой. Действительно, многие считали это махровой эзотерикой, где женщина с магическим шаром и черной кошкой. На самом деле люди еще в начале 2000-х начали стремиться к осознанности и познакомились с астрологией в нашей стране. Но известно, что пять тысяч лет назад астрология уже была популярна в Индии, где ее признавали достаточно научной», — рассказывает астролог.

«Сейчас, после 2012-го, это научно доказанный факт, есть резонансы Шумана, которые показывают, что вибрации Земли изменились, они стали выше. И это свидетельство того, что как цивилизация мы испытываем сейчас необходимость в духовном росте, необходимость в повышении нашей осознанности. И люди, которые не хотят это признавать, они могут болеть и испытывать очень большие финансовые трудности, потому что идут в данный момент в диссонансе с планетой», — продолжает специалист.

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Нумеролог отмечает, что у каждой эмоции есть определенный уровень частоты вибраций. У негативных эмоций это низкие вибрации, начиная от 0,1 Гц. Ноль — это смерть, если взять условную точку. Например, благодарность около 30-40 Гц, а вибрация безусловной любви начинается выше 100 Гц. В целом поле Земли вибрационное и оно всегда было 7-8 Гц, сейчас уже по разным данным — от 30 до 50.

«Эзотерические знания говорят о том, что сейчас происходит такой период в жизни нашей цивилизации, когда нужно повышать свои вибрации. Поэтому астрология, Human Design (система, сочетающая элементы из астрологии, каббалы и концепции чакр — Прим. Ред.) и нумерология стали более популярны. Также люди хотят понять себя. На фоне меняющейся обстановки на Земле люди осознают, что так по-старому больше нельзя. Предыдущая схема не работает. Нужно что-то менять, нужно менять себя или свое восприятие этой реальности. А как это изменить, когда ты не знаешь до конца себя? Все эти методы расчета по дате рождения помогают человеку понять кто он, какое взаимодействие происходит внутри у него и его субличностей», — сообщает эксперт.

Также одним из ключевых факторов, способствующих популярности натальных карт, является технологический прогресс. С появлением интернета и специализированных приложений, каждый может легко получить свою натальную карту, прочитать ее интерпретацию и изучить значение различных аспектов. Благодаря доступности информации, люди все чаще обращаются к астрологии в поисках ответов на свои вопросы как к руководству для принятия решений.

Как влияет на судьбу человека расположение планет

Расположение планет в момент рождения человека, согласно астрологии, может оказывать значительное влияние на его судьбу и жизненные обстоятельства. Каждая планета символизирует определенные качества и энергии, которые взаимодействуют с личными характеристиками человека.

«Например, Венера — это наша женская часть, Марс — это наша мужская часть. В каждом человеке есть как женская, так и мужская. Если это женская карта с сильной Венерой, то эта женщина более проявленная, она легче выстраивает отношения с социумом и мужчинами. Если при этом у нее сильная Луна в карте, то она еще и благополучно построит семью. И от обратного, если у женщины не клеятся отношения, то, как правило, эта закономерность стопроцентная, можно увидеть в карте пораженную Луну или Венеру», — утверждает Елена Безверхова.

Специалист связывает подобную картину с кармой. А так как человек рождается с определенными задачами, то возможно в прошлых жизнях у него были определенные негативные наработки, которые к дате рождения в этой жизни выстроились именно так.

Душа, если принять эзотерические знания и концепцию астрологии, выбирает в какой момент родиться, чтобы максимально получить опыт на Земле, получить знания и как отработать карму. Должна происходить эволюция души. Как раз астрология в этом и помогает.

Получив консультацию астролога, человек понимает, какие у него здесь кармические задачи и почему у него всю жизнь складывалось именно так.

«Солнце — это наше эго, Луна — это психика или душа. Меркурий связан же с ментальной деятельностью и умом. Все это личные планеты. Далее Юпитер, Сатурн — это социальные планеты, раскрывающие саму личность, какая она есть и как будет взаимодействовать с социумом. И далее три далеких планеты нашей солнечной системы: Нептун, Уран и Плутон, который сейчас официально уже не является планетой. Но в астрологии ничего не поменялось, он также имеет влияние. Эти высшие планеты аналогично могут влиять на человека, так как дают реальную силу и власть», — поясняет астролог.

Все эти параметры создают уникальный шаблон, который, по мнению астрологов, может предопределять личные испытания, возможности и жизненные пути.

Знание своей натальной карты помогает людям более гетерогенно (разнородно — Прим. Ред.) постигать свои сильные и слабые стороны, что, в свою очередь, позволяет им использовать таланты и преодолевать препятствия. Например, анализируя положение на астрологической карте, человек может понять, какие аспекты его личности ему следует развивать, а в каких сферах жизни стоит быть более осторожным.

На какие параметры натальной карты стоит ориентироваться

При изучении натальной карты важно учитывать несколько ключевых параметров, которые могут предоставить ценную информацию о характере и потенциале человека. Но на какие именно нужно обратить внимание?

Первый из них — положение Солнца, отражающее основную жизненную силу и внутреннюю сущность человека. Оно указывает на его основные стремления и жизненные цели.

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Второй значимый параметр — Луна, которая символизирует эмоциональную сферу, интуицию и внутренний мир. Она показывает, как человек реагирует на окружающие события и какие чувства преобладают в его жизни.

Третьим важным аспектом является Асцендент (астрологический знак, поднимающийся на восточном горизонте в момент рождения человека — Прим. Ред.), определяющий, как человек проявляется внешне и как его воспринимают окружающие. Это «лицо» натальной карты.

Также стоит обратить внимание на расположение планет в домах, которые демонстрируют, в каких сферах жизни человек будет проявлять свою активность.

Соединения планет и аспекты между ними также дают много информации о внутренней борьбе и гармонии.

«Для познания себя необходимо посмотреть где находятся Солнце, Луна, Венера Марс и Меркурий. Допустим Венера — это то, как мы проявляем себя в творчестве, в любви, в темах, связанных с эстетикой и красотой. В зависимости от того в каком знаке стоит Венера женщина может больше понять то как ей стоит одеваться, в чем ее сила в поведении с противоположным полом. Меркурий — это то как устроена ваша ментальная деятельность. Поэтому познакомиться с собой можно по этим личным планетам», — сообщает специалист.

Комплексный анализ этих параметров может стать компасом в «путешествии» по изучению лучшей версии себя.

Почему натальную астрологию считают лженаукой

Натальная астрология, которая предполагает, что расстановка планет в момент рождения определяет характер и судьбу человека, давно вызывает споры и разногласия. Многие утверждают, что это лишь мифы и суеверия, не имеющие научного обоснования.

Одной из основных проблем натальной астрологии является то, что она строится на предпосылках. Например, нет никаких убедительных научных доказательств того, что планеты и звезды влияют на характер и судьбу человека. Механизмы, согласно которым планеты оказывают хоть какое-то влияние, не объяснены и не подтверждены фундаментальными исследованиями.

Большинство астрологических утверждений не могут быть проверены или опровергнуты путем научного эксперимента, что делает их неприемлемыми с точки зрения науки. Отсутствие объективности делает натальную астрологию скорее системой верований, нежели научной дисциплиной.

«Наука еще не обладает теми возможностями, чтобы понять, как работает астрология. Например, в Human Design есть описательный характер, то, как это происходит. Есть такие микроскопические частицы нейтрины, которые не так давно были обнаружены учеными. Они настолько маленькие, что даже не обладают массой. Когда человек рождается на Земле, то есть выходит из утробы матери, эти мельчайшие частицы проникают сквозь нас и как бы впечатываются, создают определенный импринт. Они начинают взаимодействовать с нашей ДНК и встраивают эту информацию в психику и на генетический уровень. То есть, возможно, наука просто еще не обладает теми знаниями, чтобы понять, как это информационное космическое поле воздействует на человека. Поэтому астрология какое-то время еще будет находиться вне поля зрения, как неофициальная лженаука», — считает эксперт.

Еще одним аспектом, который поддерживает статус натальной астрологии как некой «альтернативной» науки, является недостаточная точность предсказаний. Считается, что астрологи делают общие утверждения, которые могут подходить под различных людей, что называется эффектом «Барнаума» (когда человек считает, что обобщенные описания личности применяются именно к нему — Прим. Ред.). Люди часто видят в астрологических характеристиках то, что ждут увидеть, и могут интерпретировать их в контексте своей жизни.

Научные исследования, проводимые с целью проверки точности астрологических предсказаний, часто показывают, что результаты не превосходят случайных. Отсутствие эмпирических (основанных на практике — Прим. Ред.) доказательств точности предсказаний оставляет значительные сомнения относительно достоверности натальной астрологии.

Почему люди все-таки верят натальным картам

Сейчас, в период динамичного времени, когда перед людьми стоит огромное количество выборов и решений, натальная карта может выступать в роли поддержки и направления.

Так, астрологический анализ может помочь в принятии важных решений, показав, какие пути лучше соответствуют индивидуальным потребностям и целям конкретного человека.

«В эпоху нестабильности часть людей приходит к астрологии и другим подобным знаниям из осознанности. Человек понимает, что он не должен жить как его предки или родители, если были страдания или финансовые ограничения. И человек хочет понять, как ему счастливо жить на этой земле. Так он приходит к астрологу, чтобы узнать себя, чтобы понять, как ему из своих базовых настроек жить лучше, что ему нужно в себе усовершенствовать, как воспринимать этот мир, как творить, как зарабатывать деньги», — рассказывает Елена Безверхова.

Также эксперт убеждена, что часть людей в это шаткое время приходит из страха. Многих успокаивает знание своего будущего, некое перекладывание ответственности на ту информацию, которую они получили. Кроме того, такие люди часто посещают и тарологов.

«Я склоняюсь к тому, что есть два типа людей, которые ходят и узнают сведения у подобного рода консультантов. Это как раз те люди, которые создают и портят репутацию этим эзотерическим знанием, потому что они не вникают в них действительно глубоко, не применяют их так, как нужно, а просто получают информацию. Скажите мне как будет, скажите мне что делать? Грамотный специалист никогда не скажет вам, что делать. Как в психологии, так и в астрологии. Ни один консультант не должен брать ответственность за вашу жизнь. Он может сказать какие у вас сильные стороны, а какие слабые, на что вы можете опереться. Но у вас изначально должны быть цели и мечты в жизни, чтобы применить к ним эту информацию», — объясняет астролог.

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В свою очередь специалист отмечает, что также есть тип людей, которые ставят информацию под сомнение пока она научно не доказана. Например, козероги очень редко верят в астрологию, потому что они очень структурные и дисциплинированные люди, и наука для них как основа, как база.

Иными словами, вера в натальные карты — это не просто следование моде, а стремление к пониманию и самосовершенствованию. В условиях быстро меняющегося мира людям необходимо ощущение стабильности, и натальные карты предоставляют им этот важный элемент, на который можно опереться.

При этом необходимо понимать, что натальная карта не является жестким предопределением, а скорее инструментом, который помогает осознать свои потенциалы и возможности, а также объективно рассмотреть ситуацию с разных сторон.

Может ли следование натальной карте действительно изменить жизнь

Для того чтобы следовать рекомендациям натальной карты, человеку необходимо внимательное изучение диаграммы и аспектов своей личности. Это может потребовать обращения к астрологу или специалисту, который поможет разгадать тайны карты и даст рекомендации по ее использованию в повседневной жизни.

Интерпретация натальной карты требует времени, терпения и глубокого погружения в себя. При этом важно помнить, что окончательные решения человек должен принимать всегда сам.

Однако результаты, которые могут быть получены, смогут значительно изменить жизненный путь человека, помочь справиться с проблемами, раскрыть потенциал и жить более осознанно.

«Самое главное — взять ответственность на себя. Понимать, что только ты можешь что-то изменить в своей жизни. Да, ты получил информацию, получил для себя ответы, почему ты поступал именно так. Там, где в связи с кармической составляющей приходит обратка из прошлой жизни, человек понимает, что сейчас, если ничего не сделать, все будет по-старому. Также стоит начать осознавать свои действия. Стоит более глубоко посмотреть внутрь себя. Так человек начинает потихоньку менять свое поведение. У него улучшаются отношения с окружающими людьми, с миром. Осознанность — корень знания себя и понимания ситуации. Как лучше и экологичнее для всех поступить. И когда человек в каждой негативной точке своего гороскопа начинает вести себя обдуманно, то, конечно, безусловно, его жизнь меняется к лучшему», — комментирует нумеролог.

Следование натальной карте также может оказать влияние на психологическое состояние человека. Узнав о своих индивидуальных особенностях и предназначении, человек может почувствовать большую уверенность в себе, осознание своей уникальности, что, в свою очередь, может привести к повышению самооценки и улучшению общего благополучия.

Однако важно понимать, что следование натальной карте не должно превращаться в прямое предопределение событий в жизни.

«Я однозначно склоняюсь к тому, что человек сам руководит своей жизнью. И всегда пытаюсь это донести обратившимся ко мне людям, что выбор всегда за нами. Не существует никакой фатальности в нашей жизни, какая бы тяжелая карма рождения у человека ни была, все всегда в его руках. Даже если планеты стоят определенным критическим образом, указывающим на очень тяжелые моменты, это не 100% патовая ситуация. Всегда есть возможность нивелировать негативную карму», — уверена Елена Безверхова.

Может ли следование натальной карте действительно изменить жизнь? Это зависит от того, как человек использует полученную информацию. Некоторые могут найти в этом уверенность, направление и мотивацию для развития, в то время как другие могут воспринимать это как чисто развлекательную информацию. Однако важно помнить, что будущее в руках самого человека, а натальная карта лишь один из множества инструментов, который может помочь пройти по жизни осознанно и гармонично.

* — изучение родословной человека и его семейных связей