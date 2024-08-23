Муж заставляет работать без отпуска? Татьяна Буланова ответила на слухи о проблемах в браке

Татьяна Буланова в последнее время очень много работает. Как звезда справляется с плотным графиком, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Татьяна Буланова рассказала, что осталась этим летом без отпуска. Из-за чего заслуженная артистка РФ не смогла отдохнуть? Что заставило ее возобновить гастрольную деятельность по разным уголкам страны? Как продвигаются дела в ресторане Татьяны? Почему из меню убрали любимое блюдо звезды? И удалось ли мужу Булановой расплатиться с долгами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«У меня замечательная работа. Я имею в виду работу свою прямую, концертную деятельность. Происходит обмен энергетикой», — рассказала артистка.

Пока коллеги по шоу-бизнесу делятся снимками с элитных курортов, Татьяна Буланова работает. Артистка призналась: это лето ей пришлось провести в городе. Но она не расстраивается.

«Да я, честно говоря, и без отпуска спокойно живу. Для меня отпуск — это пойти в СПА, в хамаме посидеть и массаж сделать», — уточнила исполнительница.

Правда, в последнее время и это удается певице очень редко. Рабочий график слишком плотный. Буланова впервые за долгие годы отправилась в турне.

«Почти 20 лет я не гастролировала. А сейчас опять вернулась к этому. Пока еще только у нас близко как-то. Я далеко, не знаю, отвыкла просто уже ездить», — поделилась звезда.

Кроме концертов, много сил отнимает бизнес. Год назад артистка открыла ресторан в родном Петербурге. Чтобы посетители были довольны, она старается лично контролировать, как идут дела. И находится на постоянной связи с шеф-поваром.

«Знаете, как мне сказал один умный человек, что первый год ресторан работает в убыток. И только на второй год уже можно, наверное, говорить о каком-то доходе», — отметила Буланова.

«Мне кажется, что нет ни одного ресторана, где нет накладок. Не существует такого», — высказался шеф-повар Олег Пятаков.

Татьяна делится: она довольна своей командой. И сама часто приходит в ресторан на обед. Единственное, что недавно расстроило артистку, — из меню убрали ее любимое блюдо. Видимо, кроме Булановой, его никто не оценил. Теперь готовят только по личному запросу хозяйки.

«Тальятелле, по-моему, называется. Короче, по-русски говоря, такие плоские макароны с соусом аль бурро и кусочками краба, с фалангами краба. Когда я прихожу, то для меня могут сделать», — объяснила певица.

Буланова часто приглашает в свое заведение друзей. Отведать деликатесов, а заодно спеть.

Татьяна Буланова назвала причину краха двух предыдущих браков

«Надеюсь, вкусно меня сейчас накормят. Цветы красивые, а главное, вид какой сумасшедший», — заявила певица Ирина Салтыкова.

Звезда осталась в восторге от ресторана подруги. И порадовалась, что та стала не только успешной бизнесвумен, но и счастливой женой.

«Спасибо огромное за доверие, что пригласили. Поздравляю твоего мужа тоже», — сказала Салтыкова Булановой.

Ресторан Татьяне подарил ее третий супруг Валерий Руднев. Он же помогает в решении многих вопросов.

«Абсолютно все на нем и морально, и даже иногда бывает финансовая, материальная такая сторона», — подтвердила Буланова.

Недавно в СМИ писали, что бизнесмен задолжал крупную сумму приставам. А также накопил множество штрафов. Тогда Татьяна Буланова подтвердила: у Руднева действительно были некоторые проблемы. Сейчас звезда уверяет: он все уладил.

«Это из прошлого, из старого, которое сейчас улаживается, приводится в норму», — уточнила певица.

Некоторые предположили, что Руднев сумел решить финансовые вопросы благодаря жене. Якобы именно это причина того, что Буланова трудится практически без отдыха.

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«Я думаю, этот молодой кавалер пытается поправить все свои проблемы. И финансовые, возможно, раздать долги, как-то раскрутиться в плане рекламы, пиара», — выразил свое мнение светский журналист Роман Миров.

Татьяна Буланова отвечает, что подобные комментарии насчет корыстных намерений супруга, ее только веселят.

«Молодец. Делает бизнесы. И правильно делает, да. Чего теряться-то, господи? Все в семью. Это все на самом деле смешно. Хейтеры на то и хейтеры, чтобы что-то писать», — отметила звезда.

По словам артистки, она впервые за много лет счастлива. Ведь в ее личной жизни царит гармония. После свадьбы прошел год. А они с Валерием даже ни разу не поругались.

«Пока вообще споров не возникало. Мы друг друга понимаем с полуслова. И не было такого: „Я же говорила, я сказал тебе, а ты не сделал“. Вообще такого не было. Как-то абсолютно такое взаимопонимание и согласие», — подчеркнула исполнительница.

Буланова не хочет думать о будущем. Предпочитает наслаждаться моментом. Ведь она уже не раз обжигалась. Но надеется, что этот брак будет счастливее предыдущих и станет для нее последним.