Муж заставляет работать без отпуска? Татьяна Буланова ответила на слухи о проблемах в браке
Татьяна Буланова поддержала мужа в желании делать бизнес
Фото, видео: © РИА Новости / Владимир Астапкович
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Татьяна Буланова в последнее время очень много работает. Как звезда справляется с плотным графиком, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».
Татьяна Буланова рассказала, что осталась этим летом без отпуска. Из-за чего заслуженная артистка РФ не смогла отдохнуть? Что заставило ее возобновить гастрольную деятельность по разным уголкам страны? Как продвигаются дела в ресторане Татьяны? Почему из меню убрали любимое блюдо звезды? И удалось ли мужу Булановой расплатиться с долгами? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».
«У меня замечательная работа. Я имею в виду работу свою прямую, концертную деятельность. Происходит обмен энергетикой», — рассказала артистка.
Пока коллеги по шоу-бизнесу делятся снимками с элитных курортов, Татьяна Буланова работает. Артистка призналась: это лето ей пришлось провести в городе. Но она не расстраивается.
«Да я, честно говоря, и без отпуска спокойно живу. Для меня отпуск — это пойти в СПА, в хамаме посидеть и массаж сделать», — уточнила исполнительница.
Правда, в последнее время и это удается певице очень редко. Рабочий график слишком плотный. Буланова впервые за долгие годы отправилась в турне.
«Почти 20 лет я не гастролировала. А сейчас опять вернулась к этому. Пока еще только у нас близко как-то. Я далеко, не знаю, отвыкла просто уже ездить», — поделилась звезда.
Кроме концертов, много сил отнимает бизнес. Год назад артистка открыла ресторан в родном Петербурге. Чтобы посетители были довольны, она старается лично контролировать, как идут дела. И находится на постоянной связи с шеф-поваром.
«Знаете, как мне сказал один умный человек, что первый год ресторан работает в убыток. И только на второй год уже можно, наверное, говорить о каком-то доходе», — отметила Буланова.
«Мне кажется, что нет ни одного ресторана, где нет накладок. Не существует такого», — высказался шеф-повар Олег Пятаков.
Татьяна делится: она довольна своей командой. И сама часто приходит в ресторан на обед. Единственное, что недавно расстроило артистку, — из меню убрали ее любимое блюдо. Видимо, кроме Булановой, его никто не оценил. Теперь готовят только по личному запросу хозяйки.
«Тальятелле, по-моему, называется. Короче, по-русски говоря, такие плоские макароны с соусом аль бурро и кусочками краба, с фалангами краба. Когда я прихожу, то для меня могут сделать», — объяснила певица.
Буланова часто приглашает в свое заведение друзей. Отведать деликатесов, а заодно спеть.
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«Надеюсь, вкусно меня сейчас накормят. Цветы красивые, а главное, вид какой сумасшедший», — заявила певица Ирина Салтыкова.
Звезда осталась в восторге от ресторана подруги. И порадовалась, что та стала не только успешной бизнесвумен, но и счастливой женой.
«Спасибо огромное за доверие, что пригласили. Поздравляю твоего мужа тоже», — сказала Салтыкова Булановой.
Ресторан Татьяне подарил ее третий супруг Валерий Руднев. Он же помогает в решении многих вопросов.
«Абсолютно все на нем и морально, и даже иногда бывает финансовая, материальная такая сторона», — подтвердила Буланова.
Недавно в СМИ писали, что бизнесмен задолжал крупную сумму приставам. А также накопил множество штрафов. Тогда Татьяна Буланова подтвердила: у Руднева действительно были некоторые проблемы. Сейчас звезда уверяет: он все уладил.
«Это из прошлого, из старого, которое сейчас улаживается, приводится в норму», — уточнила певица.
Некоторые предположили, что Руднев сумел решить финансовые вопросы благодаря жене. Якобы именно это причина того, что Буланова трудится практически без отдыха.
«Я думаю, этот молодой кавалер пытается поправить все свои проблемы. И финансовые, возможно, раздать долги, как-то раскрутиться в плане рекламы, пиара», — выразил свое мнение светский журналист Роман Миров.
Татьяна Буланова отвечает, что подобные комментарии насчет корыстных намерений супруга, ее только веселят.
«Молодец. Делает бизнесы. И правильно делает, да. Чего теряться-то, господи? Все в семью. Это все на самом деле смешно. Хейтеры на то и хейтеры, чтобы что-то писать», — отметила звезда.
По словам артистки, она впервые за много лет счастлива. Ведь в ее личной жизни царит гармония. После свадьбы прошел год. А они с Валерием даже ни разу не поругались.
«Пока вообще споров не возникало. Мы друг друга понимаем с полуслова. И не было такого: „Я же говорила, я сказал тебе, а ты не сделал“. Вообще такого не было. Как-то абсолютно такое взаимопонимание и согласие», — подчеркнула исполнительница.
Буланова не хочет думать о будущем. Предпочитает наслаждаться моментом. Ведь она уже не раз обжигалась. Но надеется, что этот брак будет счастливее предыдущих и станет для нее последним.
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