«Надо быть настороже»: Татьяне Булановой рассказали о нависшей над ней опасности

Знаменитость познакомилась с экстрасенсом и получила от него строгое наставление.

Заслуженна артистка РФ Татьяна Буланова пообщалась с экстрасенсом и получила совет — держаться подальше от малознакомых людей и ни в коем случае не открывать перед ними двери своего дома. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу федерального телеканала, исполнительница стала звездной гостьей нового мистического шоу.

Эпизод снимался в Петербурге. Как рассказала по итогам Буланова, участники проекта показались ей приятными и эмпатичными людьми, перед которыми было нестрашно раскрыться. Один из экстрасенсов Андрей Бицуев обратился к знаменитости с предостережением. Он посоветовал держаться подальше от сомнительных и ненадежных по ее мнению людей — иначе быть беде.

«Вам надо быть настороже, и в дом не пускать тех людей, в которых вы не уверены!» — заявил Бицуев.

Темой эпизода были тайны Петербурга и его выдающихся жителей. Первое испытание участники проекта проходили в квартире писателя Федора Достоевского. Экстрасенсы не знали, где находятся, и должны были описать хозяина жилица. Они также отвечали на вопросы с подвохом от Татьяны Булановой и пытались с помощью своих сверхъестественных способностей определить, кто из группы незнакомцев усыновил ребенка, а кто рос сиротой.

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в прошлом году, ее избранник, бизнесмен Валерий Руднев, на 19 лет моложе — практически ровесник старшего сына. Разница в возрасте не пугает влюбленных. Ранее, писал 5-tv.ru, артистка объяснила, почему распались два ее предыдущих брака.