«Надо быть настороже»: Татьяне Булановой рассказали о нависшей над ней опасности

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 38 0

Татьяну Буланову предупредили о грозящей опасности

«Надо быть настороже»: Татьяне Булановой рассказали о нависшей над ней опасности

Фото: Александр Демьянчук / ТАСС

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Знаменитость познакомилась с экстрасенсом и получила от него строгое наставление.

Заслуженна артистка РФ Татьяна Буланова пообщалась с экстрасенсом и получила совет — держаться подальше от малознакомых людей и ни в коем случае не открывать перед ними двери своего дома. Как сообщает Газета.ру со ссылкой на пресс-службу федерального телеканала, исполнительница стала звездной гостьей нового мистического шоу.

Эпизод снимался в Петербурге. Как рассказала по итогам Буланова, участники проекта показались ей приятными и эмпатичными людьми, перед которыми было нестрашно раскрыться. Один из экстрасенсов Андрей Бицуев обратился к знаменитости с предостережением. Он посоветовал держаться подальше от сомнительных и ненадежных по ее мнению людей — иначе быть беде.

«Вам надо быть настороже, и в дом не пускать тех людей, в которых вы не уверены!» — заявил Бицуев.

Темой эпизода были тайны Петербурга и его выдающихся жителей. Первое испытание участники проекта проходили в квартире писателя Федора Достоевского. Экстрасенсы не знали, где находятся, и должны были описать хозяина жилица. Они также отвечали на вопросы с подвохом от Татьяны Булановой и пытались с помощью своих сверхъестественных способностей определить, кто из группы незнакомцев усыновил ребенка, а кто рос сиротой.

Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз в прошлом году, ее избранник, бизнесмен Валерий Руднев, на 19 лет моложе — практически ровесник старшего сына. Разница в возрасте не пугает влюбленных. Ранее, писал 5-tv.ru, артистка объяснила, почему распались два ее предыдущих брака.

+17° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
88.91
0.11 97.84
-0.48
Луна без аспектов: как лучше провести 17 августа

Последние новости

9:35
Рыцари, огуречное мороженое и фолк — как отметили тысячелетие Суздаля
9:19
Луна без аспектов: как лучше провести 17 августа
9:07
Вот это мужчина! Как обычный стюард «Аэрофлота» завоевал сердца пассажирок
9:00
17 августа — Всемирный день бездомных животных: история и традиции
8:45
Расходный материал? Украинский пленный рассказал о наплевательском отношении командования ВСУ
8:22
«Надо быть настороже»: Татьяне Булановой рассказали о нависшей над ней опасности

Сейчас читают

«Признак отчаяния»: подполковник США о возможном применении ВСУ грязной бомбы
Ей было всего 37 лет: умерла актриса Малого театра Екатерина Васильева
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 августа, для всех знаков зодиака
«Не имею права расслабляться»: Нонна Гришаева пытается соответствовать молодому мужу

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Лавина чувств накроет пять знаков зодиака — гороскоп
🔥Гороскоп на лето 2024 для каждого знака зодиака — видео
😋Гороскоп на июнь июль и август для каждого знака зодиака
Большой гороскоп на весну 2024 для всех знаков зодиака