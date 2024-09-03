Купить или собрать самому: как водителей обманывают при выборе аварийного набора

Дым из-под капота — кошмар любого автовладельца. Что делать если появился открытый огонь, ведь счет идет на секунды? На видео можно увидеть, что может произойти в том случае, если в багажнике не окажется огнетушителя. Перед нами владелец автомобиля, который упустил драгоценное время. Ему повезло, что никто не пострадал, но от машины в итоге осталась лишь обгоревшая часть.

Раньше, если в багажнике автомобиля не было огнетушителя, можно было нарваться на штраф. А с сентября прошлого года наказание для водителей отменили, но это не значит, что возить огнетушитель с собой не нужно. Проще купить готовый набор безопасности и быть во всеоружии. Кроме огнетушителя, в такой набор входят аптечка, знак аварийной остановки и светоотражающий жилет. Правда, цены на эти комплекты сильно отличаются.

Есть ли смысл переплачивать и покупать дорогостоящий набор или возможно собрать все необходимое самому? Ответы на эти вопросы узнала «Самая полезная программа».

Дешевый и дорогой автомобильные наборы: в чем разница

Для эксперимента были приобретены аварийные наборы за 500, 1200, 2000 и 3000 рублей.

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Дополнительно эксперты собрали один набор самостоятельно. Он обошелся в 2000 рублей. Протестировать аварийные наборы взялся автоблогер Сергей Петров. Первое, на что он обратил внимание, это способ упаковки. У дешевого набора обычная картонная коробка, у других — специальный органайзер. Причем самая качественная сумка у дорогого образца. Она плотная и устойчивая.

«В данном наборе мы видим, что уже присутствует лишняя ручка. Она небольшая, но она есть. Она будет при легких поворотах прилипать к вашему ковру в багажнике автомобиля и не летать по багажнику», — прокомментировал эксперт.

Еще одно отличие — вес дешевого комплекта. Он почему-то вдвое легче других и весит всего полтора килограмма. Разница приличная. Самое время проверить содержимое наборов. Больше всего предметов оказалось в сумках за 1200 и 3000 рублей. Кроме стандартного набора, есть еще буксировочный трос и перчатки. Во второй органайзер производитель положил еще и ремкомплект для шин.

«Это большой плюс. Главное, научиться им пользоваться», — отметил Сергей Петров.

Выходит, самая богатая комплектация у набора за 1200 рублей, но в экстренной ситуации важнее качество, а не количество.

Что должно быть в автомобильной аптечке

Эксперт предложил провести ревизию аптечек. Он посмотрел аптечки и сравнил каждую из них со списком медикаментов, которые были необходимы еще год назад. Самое важное в автомобильной аптечке — это срок годности медикаментов внутри и комплектация. По первому пункту все в порядке, а вот с наполнением есть проблемы.

В медицинском чемоданчике должны быть:

несколько бинтов;

кровоостанавливающий жгут;

медицинские перчатки, маски;

стерильные салфетки;

лейкопластырь;

устройство для искусственного дыхания;

ножницы.

В первом и втором наборах салфеток и ножниц нет вообще, а все остальные изделия низкого качества.

«Производитель данной аптечки явно не заботился о том, чтобы было безопасно на дороге и была какая-то помощь. Он явно заботился только о своем кошельке. А вот аптечки из набора за 3000 и того, что было собрано самостоятельно, проверку прошли. Здесь есть все необходимое, причем расходных материалов — бинтов, салфеток и лейкопластырей даже с запасом, но делать окончательные выводы пока рано», — поделился своим мнением специалист.

Знак аварийной остановки: важнейший предмет в наборе автомобилиста

Еще один важный предмет из набора автомобилиста — это знак аварийной остановки. Чтобы треугольник был заметным, он должен соответствовать стандартам.

«Внешняя сторона треугольника должна составлять от 450 до 550 миллиметров. Длина стороны внутреннего полого треугольника должна составлять не менее 70 миллиметров», — сказал Сергей Петров.

Ближе всего к идеальным параметрам образцы из третьего и четвертого наборов. А что насчет устойчивости в треугольнике из бюджетных аварийных комплектов? Опять не порадовали. У них хлипкое основание из дешевого пластика.

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«Данный аварийный знак очень неустойчивый, легкий и думаю, что ветер, может его опрокинуть», — отметил эксперт.

Аварийный знак из третьего набора более устойчивый. У него в основе две подвижные ножки. Но самым качественным оказался образец из дорогого комплекта. Эксперт уверен — четыре металлические опоры не только не дадут треугольнику не упасть, но еще и приподнимут его немного. Это позволит другим водителям заметить знак с большого расстояния. Но самое главное, как знаки аварийной остановки из каждого набора отражают свет.

Чтобы это проверить, эксперт приглушил освещение в комнате и направил на треугольники фонарь. Здесь тоже победил знак из дорогого набора. В темноте его будет видно лучше других.

По словам Сергея Петрова, полиуретановая полоса дает очень широкий треугольник и очень хорошее отражение, заметное на дороге.

Светоотражающие жилеты выполняют похожую роль. Они должны сделать водителя заметным в темноте. На случай, если пришлось менять колесо ночью или чинить что-то под капотом. Первый аварийный набор автоматически выбывает из испытания. В нем просто нет этого элемента. Второй набор тоже получает минус балл. Полосы плохо отражают свет, а их ширина меньше, чем нужно.

«Из второго набора жилет не соответствует из-за светоотражающей полосы, которая меньше пяти сантиметров. По правилам она должна быть пять», — поделился своим мнением эксперт.

Как водителей обманывают при покупке огнетушителя

Осталось проверить огнетушители. Все они порошкового типа. Образец из дешевого набора в пластиковом корпусе, остальные в металлических полосах и с манометром.

«Видим, что в зеленой зоне у них стрелочки. Значит, они заряжены и давление в норме», — сказал Сергей.

А теперь самое интересное. Эксперт проверил, помогут ли огнетушители из наших наборов справиться с возгоранием и переместился на улицу. На улице Сергей вылил пол-литра керосина и поджег. Первым пустили в ход образец из набора за 500 рублей. Чтобы активировать огнетушитель, нужно перевернуть колбу крышкой вниз и ударить кран о землю, но эксперт предупреждает устройство такого типа часто подводят.

«Часто данные огнетушители продаются за копейки, и они являются пустышками, муляжом. Они не работают. Сейчас проверим. Да, здесь отсутствует патрон, который выдавливают, но порошок там есть. Попробуем. С таким огнетушителем даже костер на практике затушить не получится. Не то что огонь под капотом автомобиля», — прокомментировал эксперт.

На очереди устройство из второго набора.

«Вот это хороший результат и два других образца тоже справились с задачей», — сообщил профессионал.

Вывод очевиден — на дешевые аварийные комплекты полагаться не стоит. Лучше купить набор подороже или собрать его самому. Тогда он точно не подведет.

Что должно быть в автомобильной аптечке с 1 сентября 2024 года

Стоит учесть, что с первого сентября изменится комплектация аптечек. Производители должны будут добавить в набор еще одно устройство для проведения искусственного дыхания, термоодеяло, блокнот и маркер.

Маска, перчатки и ножницы: что должно появиться в автоаптечке с 1 сентября

Но что делать, если совсем недавно купил аптечку, а она уже не подходит под новые правила? Не стоит спешить отправлять набор на помойку и бежать за новым. Все аптечки, которые выпустили до первого сентября, можно использовать еще три года. Главное, чтобы в них не было просроченных медицинских изделий.