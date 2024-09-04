Не может спать без обезболивающих: какой ценой Игорь Жижикин покорил Голливуд

На счету Игоря Жижикина не только роли в российских фильмах и сериалах, но и успешные работы в США. Как актер добился международного признания, узнала программа Пятого канала «Светская хроника».

Эксклюзивное интервью Игоря Жижикина. Как российский актер покорил Голливуд? И какой урок ему преподнесла Анджелина Джоли? Из-за чего не сложились три брака знаменитости? Поддерживает ли он общение с единственным сыном? И почему звезда кино не может спать без обезболивающих лекарств? Подробнее — в программе Пятого канала «Светская хроника».

«Ты всегда должен идти к чему-то, к какой-то перспективе, не останавливаться на чем-то и всегда думать о большем», — подчеркнул актер.

Биография Игоря Жижикина похожа на сценарий приключенческого фильма. В конце 80-х он прилетел на гастроли в Лос-Анджелес в качестве гимнаста советского цирка. Из-за обмана продюсера остался без работы и денег, ночевал на улице и голодал. Но уже в нулевые снимался в фильмах Стивена Спилберга и Квентина Тарантино, пропускал по рюмочке с Харрисоном Фордом и беседовал о жизни с красоткой Анджелиной Джоли.

«Я снимался у Флориана Хэнкеля… Сидели с Анжелиной Джоли, о чем-то разговаривали перед съемками. И он перед нами так опустился на колени и стал завязывать шнурок проходящему человеку. И меня Анжелина толкает и говорит: „Знаешь, что это такое?“. Я говорю: „Что?“. Она говорит: „Высший признак аристократии“», — поделился артист.

Жижикин уверяет: стать известным в США ему помогли природная харизма и удача. Оставшись без гроша в кармане, он стал искать возможность заработать. Брутальный гимнаст посещал все кастинги и пробы, заводил полезные знакомства. И вскоре стал своим в голливудской тусовке.

«Бомж сидит на асфальте: „Я тебя знаю, ты русский полковник“. То есть узнаваемость моментальную ощутил», — признался Жижикин.

«Это просто талант, который сам себя привел к такому результату, потому что он ведь внешне очень фактурный и непохож на других актеров», — высказался актер дубляжа Карен Арутюнов.

После возвращения в Россию Игорь не стал снижать темп. Правда, опасные трюки теперь доверяет каскадерам. Не хочет рисковать здоровьем. На съемках «Индианы Джонса» ему дважды ломали челюсть. А во время работы над фильмом «Защитник» он повредил мениск коленного сустава и был прооперирован.

«Я весь переломан. Колено мне меняли три раза, полные суставы. Я в аэропорту звеню так, что меня сразу окружают полицейские», — рассказал артист.

Старые травмы беспокоят актера до сих пор. Он порой не может спать без обезболивающих средств. К тому же год назад Жижикин серьезно повредил еще и плечевой сустав.

«У меня здесь оторвана ключица, понимаете? Она оторвалась во время съемок», — показал он.

Несмотря на боль, артист ежедневно занимается спортом. Профессия обязывает быть в форме.

«Просто если раньше я что-то накачивал целенаправленно (бицепсы, ноги), сейчас у меня этого нет. Я обязательно делаю кардио и растяжку», — уточнил актер.

Благодаря физическим нагрузкам Игорь выглядит гораздо моложе своих лет. Поклонницы не дают ему прохода. Однако Жижикин признался, что уже устал от женского внимания.

«Мне не нравится, когда меня достают. Я не люблю, когда перебор во всем. Когда тебе начинают говорить, что делать. Слишком много советов или слишком много ласки, внимания. Ты устаешь от этого», — подчеркнул он.

«Мужчина очень брутальный, лысый. Все женщины готовы с ним сходить и лечь в постель», — заявила светский журналист Даяна Брютт.

Впервые Игорь Жижикин женился на американской официантке Бренде, затем отвел под венец коллегу по мюзиклу — танцовщицу Лису. Следующей женой знаменитости стала русская поклонница Наталья. Но спустя 12 лет и этот брак закончился разводом. После трех неудачных попыток артист решил больше не испытывать судьбу.

«У каждого человека должно быть личное пространство. Вот эти все: где ты, что ты, с кем ты. Никак. Никаких расспросов», — отметил актер.

В 54 года Жижикин впервые стал отцом. Наследника Луку ему родила поклонница, которая на 29 лет моложе артиста. Но даже это не заставило Игоря создать с ней семью. Актер продолжает заботиться о сыне, хотя встречаются они довольно редко.

«Гуляем, бегаем, прячемся, находим друг друга, рассказываем что-то. Я хочу, чтобы он был счастливым. Хочу, чтобы в том, что он делал, ловил кайф», — сказал артист.

Жижикин остается завидным холостяком и не жалеет, что у него нет семьи. Признался: он терпеть не может скуку и однообразие, которые бывают в браке. Сейчас артист ведет насыщенную жизнь: работает, встречается с друзьями, колесит по стране.