Тело Диснея заморозили, а Спирс мертва: семь самых странных теорий заговора

Заявлениями о плоской Земле или о том, что люди на самом деле произошли от инопланетян, уже вряд ли можно кого-то удивить. Куда любопытнее рассуждать о том, что знаменитости зомбированы спецслужбами, миром правят сатанисты, а американцы на самом деле не высадились на Луну.

Не обошла печальная участь, связанная с пересудами и теориями заговора и некоторых мировых знаменитостей. Эти семь историй все еще будоражат сознание мировой общественности, хотя и граничат с помешательством.

Что сделали с телом Уолта Диснея после его смерти?

Уолт Дисней. www.globallookpress.com / KEYSTONE Pictures

Как гласит общественное мнение, «отец» мультфильмов про Микки Мауса и Русалочку Уолт Дисней попросил заморозить собственное тело в надежде, что в течение ближайшего столетия наука сделает шаг вперед, а учены обучатся воскресать людей из мертвых. По словам преданных поклонников Уолта Диснея, тело культового деятеля культуры хранится в морозильной камере где-то в Диснейленде под тематическим парком Пиратов Карибского моря и ожидает момента, когда наука сможет вдохнуть в него вторую жизнь.

Противники этой теории отмечают, что существуют официальные свидетельства, опровергающие всякую конспирологию. Якобы в свидетельстве о смерти Диснея указано, что он был кремирован через два дня после кончины. Последние несколько лет он умолял семью кремировать его вместо традиционной процедуры захоронения.

Бритни Спирс погибла в автокатастрофе. Кто танцует голышом в соцсетях?

Бритни Спирс. www.globallookpress.com / face to face

Много лет фанаты одной из самых ярких блондинок США уверены, что Бритни Спирс погибла в автокатастрофе. Якобы певица стала жертвой страшной аварии. Вместе со звездой в машине в тот момент сидел ее тогдашний бойфренд Джастин Тимберлейк. Музыкант стал единственным выжившим в том ДТП и мог бы рассказать подробности гибели певицы, но продюсеры испугались, что фанаты быстро забудут Спирс и поэтому попросили его молчать. Последние несколько лет экстравагантными выходками в соцсетях общественность развлекает полный клон на зарплате.

В пользу этой версии, уверяют сторонники, говорит тот факт, что в 2016 году о смерти Спирс сообщили одновременно несколько крупных медиа. Позже ведущих уволили, а сайты, на которых журналисты пытались опубликовать материалы собственного расследования, закрыли. Особо дотошные поклонники заметили и еще одну странность: если прогнать через обратное воспроизведение трек Спирс «Oops! I did it again», то окажется, что певица признается в собственной смерти в ДТП.

Майкл Джексон на самом деле жив

Майкл Джексон. www.globallookpress.com / Evguenii Matveev

В июне 2023 года американскому королю поп-музыки Майклу Джексону могло бы исполниться 63 года. С момента его смерти прошло 14 лет, но и по сей день преданные фанаты верят, что танцор и певец, перевернувший музыкальную индустрию с ног на голову, жив, но предпочел уйти в подполье из-за больших долгов. Один из пограничников даже успел рассказать журналистам, что видел Джексона абсолютно живым: он пересекал границу между Калифорнией и Мексикой. Позже ни одного подтверждения этому факту найдено не было.

Еще одним доказательством в пользу таинственного исчезновения Джексона считается теория, согласно которой на посмертном фото музыканта фанаты не нашли трупного синеватого оттенка. На лбу выпирала вена, что спустя час после смерти не могло произойти физически. Сотрудники скорой помощи рассказывали, что лицо Джексона было прикрыто, а из-под простыни были видны только руки, которые были похожи на руки 70-летнего человека.

Еще больше вопросов вызвал тот факт, что Джексона хоронили в закрытом гробу. Родственники запретили журналистам фотографировать певца, а позже сами опубликовали снимки, подлинность которых доказать не удалось.

Самое странное нераскрытое убийство: загадка Черного Георгина

Элизабет Шорт.www. globallookpress.com / k09

В 1947 году в США началась одна из самых странных и страшных криминальных историй, до сих пор не имеющих финала. Фигурантами жестокого убийства стали сразу 60 человек, и все они признали свою вину. Тело 22-летней американки Элизабет Шорт полицейские обнаружили в одном из отелей в центре Лос-Анджелеса. В город Шорт приехала, чтобы начать карьеру актрисы: красавица хотела покорить Голливуд, но сделать этого не успела.

«Тело расчленили таким образом, что оно было разрезано на равные части и было абсолютно обескровлено, то есть вся кровь из этого тела вытекла. Что было примечательно в то время, рот жертвы был разрезан от уха до уха», — гласила официальная информация из того дела.

Преступник позаботился о том, чтобы на месте случившегося не осталось никаких следов. Тело Шорт было тщательно вымыто, а орудия убийства исчезли. Позже в многочисленных расследованиях америнка будет фигурировать как Черный Георгин — такое прозвище Элизабет получила из-за связи своей смерти с сюжетом фильма, имеющим схожий сюжет.

Когда поиски виновного зашли в тупик, полиция получила анонимное письмо, содержащее такие данные, которые не мог знать ни один человек, кроме убийцы. Автор текста пообещал сознаться в преступлении и даже назначил очную ставку, но позже передумал. Еще спустя время признательные показания дали еще 59 человек, но ни один из них не смог доказать свою причастность к этой истории.

Спустя годы в деле появилась версия о причастности к нему маньяка Зодиака. Якобы тот оставил вполне конкретные улики, доказывающие преступление, но подтвердить эту версию также не удалось.

Месть Карла, заговор MI-6 и инсценировка: тайны смерти принцессы Дианы

Принцесса Диана. www.globallookpress.com / Peter Heimsath.

Больше 25 лет назад из жизни трагически ушла супруга нынешнего короля Британии принца Карла. Принцесса Диана погибла в автокатастрофе в одном из тоннелей в результате бегства от журналистов. Но и сегодня находятся сторонники теорий, утверждающие, что Диана жива, а королевская семья прячет ее. К тому же, мотивы так поступить у монархов были: связь Дианы с Доди Аль-Файедом подточила репутацию будущего правителя. Чтобы смыть с себя позор, родственники приняли решение спрятать Диану, а лучшим способом выбрали инсценировку смерти.

«Мой муж замышляет мое убийство», — гласила записка, которую дворецкий леди Ди получил от нее незадолго до гибели. Именно она, по свидетельствам, якобы является главным аргументом в пользу инсценировки или возможной мести.

Что касается спецслужб, то на них указывают несколько фактов. Подрезавшее машину с принцессой Дианой внутри авто, по словам свидетелей, взялось практически из ниоткуда. Примечательно, что в момент ДТП в тоннеле не работала ни одна из одиннадцати камер, а водителя ослепили яркой вспышкой, что в итоге и привело к столкновению.

Высадкой на Луну американцы обязаны Стенли Кубрику

Стенли Кубрик. www.globallookpress.com / imago stock&people

Загадка первого путешествия американцев на Луну и по сей день вызывает много вопросов. По соображениям многих сторонников теорий заговора, космонавты США на самом деле не посещали естественный спутник Земли, а весь процесс был детально отснят, причем никем иным, как Стенли Кубриком. В пользу этой теории говорит тот факт, что у США в те годы не было в разработке даже двигателя, а значит, покинуть Землю они не могли. К тому же, на опубликованном в прессе фото с поверхности Луна предстает серой. И все бы ничего, но к тому моменту уже было доказано, что Луна коричневого цвета. После того, как привезенные образцы показали прессе, их больше никто никогда не видел: доступ к ним получить невозможно и сегодня.

В довершение этого факта говорит и еще один факт: коллега Стенли Кубрика, режиссер Патрик Мюррей опубликовал записки культурного деятеля, в которых тот проговорился, что снимал фильм для США по требованию американского правительства. Однако подлинность этих фактов доказать не удалось.

А был ли Джон Траволта?

Рой Блэк и Джон Траволта. www.globallookpress.com /imago stock&people via www.imago,Globe Photos

В американских медиа есть термин Celebrity Impostors, означающий подмену известной личности в случае, если она умирает. Поговаривают, что такая практика распространена: менеджеры готовы идти на любые ухищрения, чтобы сохранить деньги и скрыть факт болезненной утраты. Одним из фигурантов этой истории стал Джон Траволта, который по информации конспирологов, ушел из шоу-бизнеса в 1991 году, а его место занял певец Рой Блэк.

Факты говорят, что церковь, приверженцем которой и является Траволта, заставила его бросить актерство. В том же году Траволта женился на актрисе Келли Престон, которая тоже является приверженцем сомнительной религии. Венчать влюбленных должен был профильный священник, но в какой-то момент торжество не состоялось и было перенесено на несолько недель. Через две недели после свадьбы Траволты умер Рой Блэк.

Ранее 5-tv.ru писал, у кого из российских звезд есть двойники.