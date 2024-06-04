«В минимальных дозах»: каким Игорь Жижикин был подростком

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Руслан Велишов
Руслан Велишов Эксклюзив 459 0

Актер Игорь Жижикин в подростковом возрасте был хулиганом и плохо учился

Фото, видео: Фадеичев Сергей / ТАСС; 5-tv.ru

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Отец известного актера сильно повлиял на его юношество.

Актер Игорь Жижикин посетил премьеру семейного фильма «Непослушники». Там он рассказа корреспонденту 5-tv.ru о том, каким был подростком.

Оказалось, что звезда был проблемным ребенком. Жижикин плохо учился и хулиганил во дворе, но делал это не так активно. Причиной был строгий отец, который старался держать его в ежовых рукавицах.

«Конечно, я думаю все были трудными подростками. Кто-то считает, раз он плохо учится — трудный подросток, раз он во дворе хулиганил — трудный подросток. У меня было и то, и то, но совсем в минимальных дозах, потому что у меня папа был очень строгий, и особо не забалуешь», — рассказал актер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что дочери заслуженного артиста РФ Гоши Куценко приревновали его к кино-детям из фильма «Непослушники». По словам звезды, у него сложились замечательные отношения с несовершеннолетними ребятами, с которыми он играл в этой картине.

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