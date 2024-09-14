С середины сентября по начало октября 2024 Земля входит в так называемый коридор затмений. Им принято считать тяжелый двухнедельный период между лунным и солнечными затмениями.

Коридор затмений — отличная возможность переработать накопившийся негатив и заняться собственным развитием. В эти дни можно не только вырасти духовно, но и совершить поспешные и необдуманные действия, которые впоследствии приведут к разочарованию.

В данный эпизод люди своими руками творят будущее, поэтому важно ответственно подходить ко всем задачам и правильно распоряжаться временем. Эксклюзивно для Пятого канала ведический астролог Вероника Волкова рассказала, что происходит в коридора затмений и к чему нужно готовиться.

Когда начнется и закончится осенний коридор затмений 2024

Фото, видео: 5-tv.ru

Лунное затмение произойдет 18 сентября 2024-го. Его пик придется на пять утра, начало — на 3:41, окончание — на 7:41 по московскому времени.

Событие случится в знаке Рыбы. Как правило, в этот момент бывает не очень хорошая погода, птицы и животные прячутся. Зачастую питомцы ведут себя странно и не идут на контакт. Вся природа чувствует эти энергии космоса.

Солнечное затмение будет происходить 2-3 октября 2024-го с 18:42 до 0:47 по московскому времени. Пик придется на 21:45. В это время лучше спать, не выяснять отношений, не планировать грандиозных целей и задач. Явление пройдет под знаком Девы.

Если лунное затмение играет ключевую роль в личной жизни человека, то солнечное — в мировой политике. Во время него могут произойти самые страшные события, которых все давно боялись. Решения людей, имеющих власть, могут казаться нелогичными и несправедливыми. Это касается и взаимоотношений с начальством.

Увидеть оба затмения можно будет из европейской части России, Африки и некоторых регионов Северной и Южной Америки. Считается, что жители именно этих мест будут в большей степени подвластны космическим силам. Практически никак природные явления не отразятся на людях с более устойчивой психикой и меньшей восприимчивостью ко внешним факторам.

Почему коридор затмений осенью 2024 приносит несчастья

Фото, видео: 5-tv.ru

С точки зрения астрономии, коридор затмений — явление, при котором Луна и Солнце встают на одну прямую, а Земля находится между ними. На первый взгляд ничего сверхъестественного это событие за собой не несет, однако если погрузиться с ведическую астрологию, то можно понять всю его важность.

«Это реперные точки года. Мы все знаем, что есть солнечные солнцестояния: летнее, весеннее, зимнее и осеннее. Коридоры затмений — это важные моменты», — рассказала Волкова.

Издревле люди мистифицировали данное природное явление. Например, согласно ведической астрологии, не Земля закрывает Луну и Солнце на небе, а демоны Раху и Кету. В индуизме первый изображается как дракон без тела на колеснице. Во время затмений он проглатывает Луну. Кету же считается «теневой» планетой, которая может сильно влиять на жизни людей. Страшные легенды вызывали у людей опасения и заставляли бояться знаков природы.

Лунное затмение, как правило, происходит в полнолуние, то есть во время пика естественного спутника. Такие события всегда очень отражаются на эмоциональной сфере жизни. Часто может отсутствовать желание общаться с кем-либо. В это время люди наиболее склонны к меланхолии и депрессии. А солнечное затмение влияет на разум, поэтому люди могут принимать необдуманные и даже странные решения.

Коридор затмений — роковое и очень значимое событие. То как человек ведет себя в этот временной период, формирует его отношение к жизни на ближайшие 18,5 лет. По данной причине важно очень ответственно относиться к такому космическому явлению.

Особый отпечаток оставит на судьбе землян Сатурн, который стал символом 2024 года. Он продолжит находится в суровом ретроградном состоянии, а значит, любые негативные действия не останутся безнаказанными.

Рожденным в какие дни придется тяжело в коридор затмений

Больше всего затмения отразятся на так называемых «солнечных людях», то есть тех, кто родился 1-го, 10-го, 19-го и 28-го числа независимо от месяца. Они находятся под покровительством Солнца. Поскольку эта звезда и Луна в затмении поражают друг друга, для таких людей период может стать ключевым. Им стоит внимательно относиться к своему состоянию и отслеживать эмоции.

Представители зодиакального круга, которые родились 2-го, 11-го, 20-го и 29-го, находятся под сильным воздействием Луны. Она управляет их характером, поэтому для них коридор затмений станет чувствительным периодом.

«Обычно у „солнечных“ и „лунных“ может проявляться подавленность, небольшая меланхолия, депрессивные и апатичные состояния. Последите за собой. Очень важно поберечь себя, не напрягать и не перегружать», — посоветовала Волкова.

Подопечным планеты Раху также стоит быть особенно осторожными во время коридора затмений. К этой категории относятся рожденные 4-го, 13-го, 22-го и 31-го.

Планета Кету управляет людьми с днями рождения 7-го, 16-го и 25-го числа. У появившихся на свет в эти даты может быть подъем энергии, бурная фантазия, подъем идей, планов, проектов и озарений. Все это стоит записать и реализовать после коридора затмений.

Как затмения коснуться знаков зодиака

Представители зодиакального круга по-разному почувствуют влияние лунного и солнечного затмения. Однако в первую очередь сложности коснутся тех, у кого в натальной карте восходящий знак — Дева или Рыбы.

Восходящий лунный знак или асцендент — это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета. Нужно только указать точные дату, место и время рождения.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по восходящему знаку.

Овен — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Для Овнов ось затмений будет проходить по 6-му и 12-му домам Может быть снижен иммунитет, поэтому нужно использовать все меры профилактики: принимать витамины и БАДы, витамины, носить теплую одежду.

Телец — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Оси 5 и 11 домов коснутся Тельцов. Трудности могут возникнуть в сфере финансов, инвестиций, семьи, отношений с начальством. Не стоит излишне ругать детей и принимать важные решения на работе. Желательно перепроверять рабочие моменты во избежание ошибок.

Близнецы — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

У этого знака ось затмений пройдет по 4-му и 10-му домам. Это внутреннее счастье, умиротворение, отношения с матерью, недвижимость, транспортные средства и карьера.

Желательно с утроенной силой контролировать свои эмоции. Если захочется купить новую машину, лучше выждать несколько дней. Иначе велик риск нарваться на большие проблемы и разочарования. А если потянет все бросить и уволиться, подобные судьбоносные решения также стоит перенести на попозже.

Рак — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Для представителей этого знака затмения пройдут в 3-м и 9-м домах. Им необходимо сконцентрироваться на семье: уважительно относиться к старшим и помогать младшим или менее опытным родственникам. Ссоры с отцом или конфликт на работе с начальником может иметь весьма негативные последствия.

Кроме того, Ракам придется сильно попотеть и рассчитывать только на свои усилия. Многие вещи будут даваться с трудом. Важно правильно оценивать, сколько сил нужно приложить к той или иной задаче.

Лев — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Для Львов затмения пройдут по осям 2 и 8 домов. Это родительская семья, накопления, экстремальные виды спорта, потери, травмы.

Гороскоп рекомендует очень внимательно отнестись к финансам. Особо тщательно анализировать звонки и сообщения в мессенджерах, чтобы не стать жертвой мошенников.

Кроме того, может пошатнуться здоровье, особенно мочеполовой системы.

Дева — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Для Дев ось затмений пройдет по 7-му и 1-му домам. Им следует сделать акцент на самоощущениях и партнерских отношениях. Стоит дать максимальную заботу и любовь своей второй половинке, не нужно цепляться к любимым по мелочам.

Весы — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Для этого знака зодиака затмения пройдут по 12-му и 6-му домам.

Для тех, кто находится заграницей, гороскоп советует обращать особое внимание на все, что связано с документами. А тем, кто на родине, лучше сконцентрироваться на здоровье, особенно на состоянии кишечника. В это время могут быть отравления, острые инфекции и снижение иммунитета.

Скорпион — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Коридор затмений застанет Скорпионов в 5-м и 11-м домах. Под ударом могут быть романтические отношения и финансы.

Поэтому важно контролировать эмоции в диалоге с близкими. Также гороскоп советует попридержать деньги и не совершать необдуманных покупок. Может прийти очень заманчивое предложение в сфере инвестиций, которое в дальнейшем обернется разочарованием.

Стрелец — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Затмения заденут Стрельцов по 4-му и 10-му домам. Это статус, коллеги, творчество, работа — все, что связано с имиджем. Возможно, у данного знака зодиака пошатнется внутреннее счастье. Могут возникнуть проблемы в отношениях с детьми и мамой. Лучше сдерживать эмоции и соблюдайте баланс.

Козерог — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Козероги встретят затмения в 3-м и 9-м домах. На первое место выйдут отношения с отцом или начальником, а также собственные усилия.

В эти дни нужно стараться находиться в равновесии с собой и в балансе с окружающим миром. Независимо от событий желательно оставаться на высоких вибрациях. Хорошим решение будет в дни затмений сконцентрироваться на психологической помощи другим людям.

Водолей — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

Ось затмений пройдет по 2-му и 8-му домам — это финансовые накопления, семья, родители и питание.

Данному знаку зодиака важно следить за питанием и здоровьем мочеполовой системы. Не исключены экстремальные ситуации и личные потери. Также высока вероятность стать жертвой мошенников», — посоветовала астролог.

Рыбы — гороскоп на период затмений 15 сентября — 2 октября 2024

По 1-му и 7-му домам пройдет коридор затмений для представителей знака Рыб. На первое место выйдут внутреннее «я» и вторая половинка. Важно понять свое отношение к миру и свое место в нем. Может присутствовать ощущение недолюбленности. В таком случае гороскоп советует данному знаку зодиака дать как можно больше радости, любви и заботы тем, кто рядом. В отношениях с партнером вероятно открытие новых граней, которые приведут ко внутреннему росту.

Возможно, в затмения откроются какие-то тайны, долгое время скрытые от общественности. Звезды советуют Рыбам помнить: все, что к приходит в жизни, дается для внутреннего роста.

Что нельзя делать в коридор затмений

Согласно ведической астрологии, на затмение ни в коем случае нельзя смотреть ни напрямую, ни через стеклышко, потому что в этот момент наблюдатель видит не планеты, а демоническую силу, которая может негативно повлиять на эмоциональное состояние.

«Луна и Солнце в первую очередь отвечают за нашу психику. Соответственно, когда они страдают, страдает и психика человека в целом», — заявила эксперт.

Поскольку Луна управляет всеми жидкостями в океане, в зону риска попадает сфера здоровья. Во время затмений крайне не рекомендуется делать операции. Высок шанс сильных кровотечений и врачебных ошибок.

«В этот день важно беречь себя и не заниматься экстремальными видами спорта, чтобы не привлечь ненужных травмирующих ситуаций в свою жизнь», — подчеркнула Волкова.

Астролог настоятельно рекомендует не бояться затмений. Все будет хорошо, если соблюдать правила предосторожности и не принимать важных, судьбоносных решений: не ложиться на операцию, не брать кредиты, не покупать машину, квартиру, не вступать в брачный союз. Эти приобретения рискуют обернуться огорчением для человека.

«Часто, когда мы действуем на эмоциях, мы можем получить разочарование от произошедшей ситуации», — подчеркнула она.

Что полезно делать в день затмения

По словам специалиста, в этом мире все служит высшим ценностям. Затмения вытаскивают из человека те негативные качества, которые в нем сидят. В этот период нужно попытаться найти баланс с собой и понять, какие деструктивные энергии застряли внутри, и трансформировать их.

«Затмение я рекомендую проводить, занимаясь стандартными домашними делами, обычной рутинной деятельностью на работе, можно сделать расхламление на рабочем месте или дома. В затмения хорошо убирать все ненужное», — поделилась Волкова.

Во время коридора затмений борьба между добром и злом ожесточается и выходит наружу. Человека могут захлестывать негативные эмоции и тяжелые воспоминания. Если он попадает под воздействие этих чувств, то становится злым, агрессивным и раздраженным. Важно помнить, что такие дни даются людям, чтобы те поняли свою темную природу. Нужно разговаривать с собой и спокойно относиться к любому внутреннему состоянию.

«Я советую сказать: „Я разгневалась, я в эмоции гнева, страха, раздражения, ревности“. Когда мы отслеживаем эмоцию и проговариваем это, то нам гораздо проще абстрагироваться и перевести ее в позитив», — заявила астролог.

Трансформировать негативную энергию в позитивную можно не только психологически, но и физически. Переработать деструктив телу поможет душ. Если человек находится на работе, то следует вымыть руки до локтя. Вода смоет гнев и обиду.

«Также можно не есть во время затмения. В пик, три часа до и три часа после. Духовные практики в этот день будут особенно хороши. Если мы говорим про разные культуры, то это могут быть защитные молитвы, мантры», — отметила Волкова.

В день затмения определенно правильное решение — посвятить себя духовным практикам. Важно не бояться этого явления, а сделать все, чтобы остаться с чистым сознанием.