Гаджет в руках ребенка: когда увлечение становится зависимостью

Зависимость детей от компьютеров и других цифровых устройств становится все более актуальной проблемой. Уже сложно отличить, когда планшет или смартфон нужен ребенку для обучения или развлечения, ведь гаджеты используются в семье на ежедневной основе, особенно подростками.

Долгое время, проведенное за экраном, приводит к ухудшению зрения, задержкам в физическом развитии, искривлению позвоночника и низкой физической активности, что в свою очередь провоцирует целый букет заболеваний.

Как выяснить, есть ли у детей зависимость от гаджетов, и как с этим бороться, эксклюзивно Пятому каналу рассказала детский и семейный психолог Наталья Искра.

Как понять, что у ребенка компьютерная зависимость

Основные признаки компьютерной зависимости — отсутствие возможности остановить игру. Если остановка игры все-таки происходит, за ней следует яркая эмоциональная негативная реакция — вплоть до ломания вещей или сильных криков.

Синдром отмены также является одним из распространенных звоночков. Ребенок просто не может жить без гаджета или без игры. Он не знает, куда себя деть, и не может заняться другими обычными для детской жизни делами.

Чем младше ребенок, тем быстрее у него формируется зависимость и, соответственно, чем меньше у ребенка жизненный опыт, тем больше он может верить в то, что происходит в игре. У малышей больше шансов невротизироваться, чем у подростков.

Причины возникновения зависимости от гаджетов

Есть несколько причин, почему дети часами могут сидеть за компьютером или другим устройством:

У родителей нет времени на детей. Тогда дочкам и сыночкам дают в руки гаджет, чтобы те не мешали взрослым заниматься своими делами. Чем меньше внимания уделяется, тем быстрее планшет становится лучшим другом; Круг общения диктует условия. Если другие дети, например, в школе погружены в экран, то ребенок быстро перенимает правила игры и подстраивается под них. Получается, если ребенок не находится онлайн, то он потеряет возможность дружить и общаться общаться с ребятами своего возраста; Нет опыта сформировать досуг иначе. Ребенок уже приобрел зависимость от компьютерных или от телефонных игр и не умеет развлекаться по-другому.

Если компьютерной зависимости у ребенка нет как таковой, тогда следует поменять его социальное окружение, чтобы появилась привычка общаться и хорошо проводить время без гаджетов.

Последствия зависания в телефоне у детей

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Существует несколько последствий зависимости от гаджетов. Например, очень распространено сужение круга общения — зависимый ребенок обычно не может получить от сверстников то, что ему необходимо по возрасту — дружбу, поддержку, помощь. В будущем может даже появиться страх быть отвергнутым людьми.

У школьников чащего всего из-за компьютерной зависимости страдает обучение. Домашнее задание по всем предметам кажется скучным и мешающим. Формируется отказ от получения информации и при этом неспособность ее обработать и запомнить.

Конечно, же страдает зрение и осанка. Нехватка физической активности тоже сказывается.

«Если ребенок сидит, он не движется, а движение тоже играет очень большую роль в развитии, потому что это и ловкость, и физическое развитие, и уверенность в себе. Они очень сильно зависят от того, как ребенок может двигаться, насколько он ловкий, насколько он сильный, насколько он развитый физически», — поделилась эксперт.

В чем вред и польза компьютеров для детей

Не все компьютерные игры вредны, но очень важно, чтобы они соответствовали возрасту и имели какую-то развивающую идею, и, конечно, чтобы они не были пугающими.

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Очень много детей оказываются у психолога после того, как они поиграли в страшилки или наблюдали, как в них «режутся» старшие братья. Дети после игр-ужастиков перестают спать, есть и в целом невротизируются.

Наиболее вредными являются игры, связанные с агрессивной тематикой или с нарушением закона, потому что очень часто подростки путают игру и реальность.

«Самый главный критерий — соответствие возрасту. Желательно чтобы эти игры не были очень жестокими, потому что есть доказанные исследования, что ребенок ведет себя агрессивно после просмотра агрессивного насильственного контента, он может вести себя очень агрессивно», — пояснила психолог.

Даже если дома нет физического или морального насилия, поиграв в жестокие компьютерные игры, ребенок может перенять такую модель поведения по отношению к сверстникам на улице.

Родители должны контролировать время, которое ребенок проводит за экраном. Есть возрастные нормы:

в среднем дошкольном возрасте время должно быть ограничено 30 минутами в день;

в младшей школе до часа;

в средней и выше — 3 и более часов.

Причем это время должно включаться и время на выполнение домашнего задания с помощью компьютера.

Чем занять ребенка, чтобы избавить от компьютерной зависимости

Очень трудно найти занятия, которые будут настолько же увлекательными и захватывающими, как компьютерная игра во всех смыслах. Игра дает интересный сюжет, быструю награду и очень яркие краски.

Чтобы у ребенка было здоровое отношение к гаджетам, необходимо с самого начала заниматься цифровой гигиеной.

«Как мы воспитываем детей и приучаем содержать себя в чистоте? Мы вместе с ними обучаем их умываться, принимать душ, чистить зубы, проверять частоту отдельных частей тела, подстригать ногти. И то же самое с гаджетами. Мы должны выработать некоторую систему. Необходимо с самого начала обучать ребенка, чтобы он сам заводил себе таймер, после которого игра останавливается, чтобы не было такого, что родители выдирают, например, эти гаджеты у него из рук», — рассказала Искра.

Малыш должен сохранить ценность общения с родителями. В этом помогут часы совместного досуга, например, настольные или спортивные игры, прогулки. Рекомендуется устраивать командные, групповые взаимодействия со сверстниками.

Чаще всего психологи советуют завести ритуал принятия пищи всей семьей без гаджетов.

«Самая лучшая стратегия — это создавать условия, чтобы ребенку было некогда или чтобы у него были другие увлечения, не связанные с гаджетами», — объяснила специалист.

Очень важно показывать ту пользу, которую могут принести гаджеты, например, помогать учить язык, отслеживать какие-то привычки, заниматься спортом и так далее. В гаджетах есть огромная польза, которую часто можно не увидеть.

Взрослые тоже очень много времени проводят, если не за компьютером, то за телефоном. И, конечно, ребенок с раннего детства видит образец поведения и делает вывод, что это лучшее, чем можно себя занять. Поэтому собственный здоровый пример «общения» с техникой — это лучшая стратегия.