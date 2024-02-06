Гаджет ближе матери: какую ошибку совершают родители, пуская детей в интернет

В современном мире интернет стал неотъемлемой частью жизни большинства людей. Огромный объем полезной информации, множество возможностей разнообразить досуг и продолжать общение с друзьями и близкими, несмотря на занятость или расстояние — и это всего за пару кликов. Однако нельзя забывать, что среди этого бесконечного виртуального пространства также есть и темные отдаленные уголки, кишащие жестокими и травмирующими фотографиями или видеороликами.

Насилие, ненормативная лексика, грубые и обидные шутки — на эти и более опасные вещи в интернете могут наткнуться дети. Причем, не всегда подобный контент тщательно скрыт. Нередко достаточно зайти в публичное сообщество известного сегодня среди молодежи блогера, чтобы наткнуться на спорные или даже откровенные материалы.

Ежегодно 6 февраля во всем мире празднуется день безопасного интернета. В честь этого, психолог и кандидат наук Руслана Завалихина эксклюзивно Пятому каналу рассказала, как же родителям защитить своих детей в онлайн-среде, и что делать, если ребенка уже уличали в просмотре жестокого контента.

Как интернет влияет на воспитание ребенка

На становление личности малыша в первые годы жизни наибольшее воздействие оказывают родители. Их мнение и авторитет непоколебимы, по крайней мере, пока ребенок не пойдет в детский сад, а затем в школу.

В этот момент его картина мира значительно расширяется, наступает время активной социализации — знакомство со сверстниками и ребятами постарше, усвоение общепринятых правил поведения, осознание собственного статуса и роли в этом мире. В этот период родители рискуют многое упустить.

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Дело в том, что до повсеместного распространения интернета и социальных сетей плохие компании встречались чаще всего среди неблагополучных старшеклассников или банд сверстников во дворе. Проконтролировать и справиться с подобной ситуацией намного проще, всегда поможет собственный опыт. Однако в современных реалиях примкнуть к сомнительным сообществам и напороться на вредоносную информацию можно не выходя из дома — достаточно иметь доступ в интернет и присущее детям любопытство.

«Сегодня у ребенка в пять или даже в три года есть гаджеты. Да, детям нужен девайс для того, чтобы они были на связи, но им достаточно и кнопочного телефона. У моих детей долго время были самые простые модели. Они возмущались, но я им все объясняла. Если мы не убережем наших детей от соцсетей, никто этого не сделает», — поясняет психолог.

Именно отсутствие должного контроля за активностью ребенка в сети нередко приводит к тому, что в подписках у него стремительно появляются сомнительные каналы, а мессенджеры начинают кишеть переписками с незнакомцами.

Какие интересы ребенка должны насторожить родителей

С каждым годом темп жизни современного человека ускоряется, работа и быт поглощают все свободное время. Большинству попросту некогда узнавать об увлечениях или новостях ребенка. Проблемы чада кажутся слишком простыми и наивными, да и друзья у детей сменяются чуть ли не каждую неделю, поэтому их бессмысленно запоминать.

Рассуждая подобным образом, многие собственноручно обрубают связь со своим ребенком.

«Когда провожу встречи с родителями, я задаю простейшие вопросы: „Скажите, а какой в последнее время ваш ребенок посмотрел фильм? А какую книгу прочитал? А какой блогер ему нравится?“. <…> У меня один папа даже не мог сказать, с кем ребенок дружит. Понятно, что он занят на работе, но мы должны быть внимательны к нашим детям», – комментирует специалист.

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Будучи предоставленным самому себе ребенок может набрести на запрещенный контент совершенно случайно, даже не осознав всю пагубность влияния на психику жестоких видеороликов. Причем, это не обязательно сомнительные сайты, которые сложно найти. Достаточно всего лишь открыть ленту популярной соцсети, где кумиры подрастающего поколения снимают шок-контент для привлечения аудитории.

«Сейчас очень много жестокости. Вот тот же Моргенштерн*, который позиционирует пренебрежение. Он же унижает людей, давая им деньги, говорит, что баблом правит все. Я не разрешаю своему ребенку даже в 17 лет подписываться на таких личностей. Мы вместе размышляем: „К чему такое поведение может привести, поможет ли это в жизни?“. Нужно транслировать детям свои ценности. Больше никак», — советует эксперт.

Контент с маркировкой 18+ не всегда свидетельствует о сексуальном содержании. Под эту категорию также попадают сцены жестокости, употребления запрещенных веществ, алкоголя и курения. Не меньшую опасность представляют видеоролики, демонстрирующие подростков-нарушителей: зацеперов, вандалов и руферов.

Что такое груминг и почему так опасен

С ранних лет каждый ребенок слышит, что незнакомцев на улице следует сторониться, и уж тем более ничего не брать у них из рук. Вот только в рамках интернета это правило зачастую не работает. Бдительность ребенка усыпляет аватарка с милыми котятами и добродушная переписка, участником которой может быть далеко не невинный сверстник, а скрывающий свою настоящую личность педофил.

Онлайн-груминг — это термин, набравший популярность в последнее время. Он означает общение взрослого человека с несовершеннолетним, нередко под фальшивой личностью, для получения фотографий интимного характера, а в ряде случаев даже встреч. На этом обычно ничего не заканчивается, злоумышленник начинает шантажировать испуганную жертву и всячески манипулировать.

Признаки, указывающие, что ребенок подвергся онлайн-грумингу:

разрыв контактов со сверстниками, нежелание общаться с семьей;

агрессия и плаксивость без объективных причин;

тревожность и зажатость, сильных страх и нежелание объяснять свое состояние;

сокрытие социальные сетей, гаджетов, установка паролей;

уход из дома и встречи с кем-то без пояснений.

Если хотя бы часть пунктов совпадает, то серьезный разговор нужно устроить как можно скорее. Однако и здесь родителям стоит быть аккуратными. Испуганный и загнанный в тупик ребенок скорее всего начнет обороняться, опасаясь наказания. Важно продемонстрировать ему, что близкие находятся на его стороне и хотят помочь.

Излишняя паника, повышенный тон и угрозы лишь усугубят проблему и подорвут выстроенное в семье доверие. Кроме того, подобная ситуация должна послужить уроком не только для детей, но и для взрослых. Столь запущенная ситуация — результат отсутствия общения с родными, которое чадо упорно искало на стороне.

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Как контролировать действия ребенка в сети

Приняв на себя роль надзирателя, родитель рискует навсегда потерять своего ребенка. Здесь важно не сваливать всю вину на детей, все же они любопытны и наивны. Рассказать и объяснить, что в интернете (и в мире в целом) плохо, а что хорошо, должны именно родители. Поэтому вместо молчаливого отбирания телефона, лучше начать с откровенного разговора.

Дошкольники

С малышами всегда проще, ведь для них авторитет родителей все еще не подвергается сомнению. Зачастую одного серьезного разговора может быть достаточно, чтобы ребенок навсегда запомнил, что так делать не нужно.

В крайний случаях, близкие могут установить родительский контроль — режим, который сегодня есть во всех смартфонах. Он позволит удаленно отслеживать и блокировать контент, не предназначенный для детских глаз и ушей. Скорее всего после данной манипуляции не придется даже лишний раз проверять гаджет, ведь дошкольник, зная о проверках, попросту не сунется в потенциальную запрещенку.

Подростки

Намного сложнее обстоят дела с подростками. Многие по себе знают, что во время переходного возраста возникает непреодолимое желание противостоять всему миру. А запреты родителей для подрастающего чада становятся легкой мишенью.

Отбирать телефон, заставлять удалять социальные сети и читать переписки — значит собственноручно отдать ребенка в руки злоумышленников, которые ему станут «роднее» близких. Конечно, с ними нужен более строгий разговор, но это не должно переходить в ссоры и уж тем более рукоприкладство.

Когда родитель искренне проявляет участие в жизни ребенка, осознавая свою роль в его воспитании и становлении как личности, без отговорок про работу, усталость и множество других забот, это значительно сказывается на взаимоотношениях в семье. Выстроенный диалог помогает сохранять связь с детьми, которые по ходу взросления все сильнее отдаляются, прежде чем окончательно выпорхнут из гнезда.