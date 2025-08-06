Из орла в крота: почему смартфоны убивают зрение

Многие относятся к своему зрению пренебрежительно: сначала отрабатывают целый день за компьютером, не давая глазам никакого отдыха, а потом утыкаются в экран смартфона и по пути домой, и дома. Однако время, проведенное за гаджетами, должно быть ограниченным.

Почему именно и какие последствия бывают у длительного зависания в экран, эксклюзивно Пятому каналу рассказала врач-офтальмолог Наталья Ивановская.

Почему гаджеты несовместимы с хорошим зрением

Генетически человеческое зрение устроено по типу хищника. У орлов, львов или тигров глаза расположены спереди. Они смотрят вдаль, чтобы увидеть жертву. У парнокопытных же глаза расположены по бокам, чтобы замечать, как к ним приближается хищник.

Таким образом, человек по своей структуре классифицируется как хищник. И длительный просмотр вблизи для глаз не физиологичен.

Когда же пользователь часами смотрит в экран смартфона или монитор ноутбука, цилиарная мышца, на которой подвешен хрусталик, сжимается, а после спазмируется. При регулярной нагрузке происходит деформация глаза, и зрение ухудшается.

«Цилиарная мышца — это как скелет в глазу. Мы смотрим вблизи и вдаль, мышца сжимается и разжимается как гармошка, хрусталик, меняется положение, и за счет этого изображение переходит на сетчатку. Когда мы долго смотрим вблизи, цилиарная мышца перестает двигаться, то есть возникает спазм мышцы, спазм аккомодации. По аналогии когда мы долго сидим в неудобной позе, сутулимся, кривизна фиксируется, позвоночник искривляется. Возникает сколиоз, деформация позвоночника, а когда мы долго смотрим вблизи, возникает деформация, „сколиоз“ зрительной мышцы», — объяснила врач.

Какие болезни появляются из-за спазма аккомодации

Спазм аккомодации — это состояние, при котором цилиарная мышца глаза, отвечающая за фокусировку, находится в состоянии постоянного напряжения. Причины спазма аккомодации:

Длительное напряжение глаз при работе вблизи (чтение экрана смартфона, работа за компьютером);

Неправильная организация рабочего места (плохое освещение, неудобная поза);

Недостаток свежего воздуха и физической активности;

Неврологические и гормональные нарушения.

Происходит деформация глаза, развиваются «поломки», например, близорукость, повышение глазного давления, деструкция стекловидного тела, деформация сетчатки и другие заболевания.

«За счет чего у детей начинается близорукость? Меняется фокус. Он уже не попадает на сетчатку, глаз растягивается, фокус попадает перед сетчаткой. И чтобы его сместить, выписывают очки. Выписали на минус один, закрепили этот спазм, закрепили „сколиоз“. Потом стало хуже, уже минус два и так далее», — объяснила Ивановская.

К сожалению, из-за большой зрительной нагрузки вблизи спазм аккомодации, присутствует у всех пациентов в той или иной степени выраженности.

Что еще влияет на зрение?

ночные дежурства;

недосып;

низкое артериальное давление;

магнитные бури.

В зависимости от этих факторов острота зрения может меняться в течение дня несколько раз.

Какие симптомы указывают на переутомление

Определить, спазмирована ли мышца глаза, довольно легко. Правда, некоторые симптомы не всегда связывают со зрением.

Снижение зрения. Первое снижение, симптом это

Повышенная утомляемость глаз;

Щурение;

«Почему мы щуримся? Чтобы мы увидели изображение четким, оно должно пройти через центр оптических сред глаза — роговицу, хрусталик стекловидное тело — и попасть на центральную часть сетчатки. Дальше через зрительные нервы, которые при перекрещивании попадают в оптический центр в затылочной доли головного мозга. Так вот, когда мышца спазмирована, эти центры смещаются, и чтобы компенсировать этот сдвиг, человек начинает щуриться», — пояснила врач-офтальмолог.

Сухость в глазах;

Слезотечение;

Покраснение глаз;

Снижение четкости границ объекта;

Снижение цветовосприятия;

«Человек может даже не замечать, что он не видит оттенки. Цвета становятся не такими яркими. Может быть проблема при переходе, например, из освещенной в темную комнату. Выключили свет, пошли — адаптации нет», — сказала она.

Головные боли;

Повышение артериального давления.

«Болит голова, высокое давление, ходим к терапевту, пьем таблетки, а дело в спазме глазной мышцы», — развела руками Ивановская.

Сколько можно «залипать» в телефоне

По нормативам детям до 14 лет можно смотреть вблизи всего 40 минут в сутки. Причем речь идет о любой суммарной зрительной нагрузке — телефон, компьютер или планшеты.

«Обратите внимание, почему раньше были мультики по пять минут? „Спокойной ночи, малыши!“ — и дети шли спать. Этого достаточно и для восприятия, и для зрительной нагрузки вблизи», — комментирует специалист.

Взрослым зрительная нагрузка в сутки показана максимально 6 часов. Если же проводить за компьютером или в телефоне по 10-12 часов, происходит деформация глаза.

В таком случае обязательно делать перерывы раз в час. Подойди к окну и пару минут посмотреть на объекты вдали будет достаточно. А вот детокс-день после убойной рабочей недели вряд ли поможет.

«Если у вас еще нет патологии, а просто на физиологическом уровне перегрузка, да, можно пойти в парк и переключиться с гаджетов на природу. Если же патология есть, тут уже надо не гулять, а лечить», — предостерегла Ивановская.

Что сильнее всего вредит глазам

Из всех зрительных нагрузок самой безопасной считается книга. Причем статичная книга в бумажном варианте, а не электронная.

На втором месте идут все виды техники — компьютер, планшет, смартфон. Экран с искусственным освещением и мегапиксельной системой сильнее дает нагрузку на зрение и головной мозг.

Ситуация усугубляется, если пользователь сутулится или долго смотрит в экран с опущенной головой. Тогда спазмируется не только глазная мышца, но и шейно-воротниковая зона.

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«Кровообращение идет через шею в головной мозг, и, конечная ветвь попадает в глаза. Если образовался зажим в шее, то кровь в достаточном количестве не доходит до головного мозга и, соответственно, не доходит до глаза. И тут уже проблема в комплексе — не только зрительная нагрузка вблизи, но и статичное, неудобное, нефизиологичное положение позвоночника», — пояснила врач.

Но хуже всего привычка зависнуть в телефоне перед сном. Неудобная поза калачиком с согнутой шеей приводит к зажимам в шейно-грудном отделе, синдрому позвоночной артерии и в целом к недостаточному кровообращению головного мозга. А концентрация на светящемся экране в темной комнате — обычно все лежат буквально уткнувшись носом в телефон — «добивает» глаза под конец дня.

«Если уж вы уж лежите на диване, то хотя бы включаете ночник, лампу, чтобы все равно было соответствующее освещение. Ну, не можем мы постоянно сидеть в ровной позе, тогда все равно делайте профилактику. Полежали — встаньте и посмотрите вдаль. Мы напрягали глаза, мышцы зажаты, и антидотом зрительной нагрузки будет посмотреть вдаль», — предложила эксперт.

Как правильно организовать рабочее место

Немаловажно, на каком расстоянии от лица находится изображение. Физиологично работать в 30-40 сантиметрах от экрана.

Особое внимание стоит уделить положению тела и освещению рабочего места. Рекомендации следующие:

Удобный стул или кресло;

Обязательно настольная лампа. Нельзя работать в темноте;

Освещение слева от экрана;

«Нельзя сидеть в темноте, когда один компьютер включен, нет никакой лампы. Казалось бы, это вроде мелочи, но это формирует нашу правильно зрительную нагрузку», — посоветовала офтальмолог.

Как сохранить зрение при работе за компьютером — советы врача

Как отвлечь ребенка от смартфона

Любой родитель знает: оторвать ребенка от экрана практически невозможно. И порой ни кнут, ни пряник не помогают.

Офтальмолог советует подходить к решению комплексно:

— Доступным языком объяснить, как устроен глаз, что происходит при «залипании» в экран, как это отразится на здоровье.

— Мотивировать самостоятельно отслеживать длительность «общения» с гаджетом и делать перерывы

— Организовать режим дня, чтобы ребенок не скучал — занятия, прогулки, спорт, отдых и так далее.

— Организовать интересный досуг без техники.

«Если ребенок чем-то занят, естественно, у него нет потребности сидеть с телефоном. И это все вместе ведет к нормальному развитию, к нормальному формированию зрения», — сказала специалист.

Важно понимать, что зрение формируется до 20-24 лет. Поэтому школьный возраст крайне важен в этом вопросе.

«Организм так устроен, что сначала закладывается костно-мышечная система, потом эндокринная, а на глаза просто не остается ресурса. И как раз в периоды роста, подростковые гормональной перестройки, когда зрительная нагрузка нефизиологична, и могут возникать проблемы со зрением, в том числе близорукость», — посоветовала она.

Какие виды спорта полезны для зрения

Любая физическая активность идет на пользу, но врач выделяет несколько наиболее полезных видов спорта для расслабления глаз.

В первую очередь полезен спорт, заставляющий перемещать взор вдаль и вблизи:

— большой теннис;

— настольный теннис;

— бадминтон;

— игровые виды — футбол, хоккей, баскетбол, волейбол, водное поло;

На втором месте — плавание. Ритмичные руками в воде положительно влияют на разгрузку мышц плеч и спины, соответственно, кровообращение приходит в норму.

«Подчеркиваю, самый полезный стиль для плавания это брасс. Причем спортивный, с погружением головы под воду. А когда мы плаваем кролем, все равно какая-то лучше выраженная сторона больше работает», — уточнила Ивановская.

На третьем месте по пользе для зрения — все подвижные виды спорта без травматизации и ударов по голове.