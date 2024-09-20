Венера одобряет: семь дней стрижек для удачи и больших финансов в октябре 2024

После жаркого лета и не менее солнечного сентября в октябре придут холода, которые могут навредить качеству и красоте волос. Чтобы этого не допустить, нужно использовать увлажняющие маски и вовремя состригать секущиеся кончики.

Но делать это нужно в дни, когда Луна находится в благоприятной для бьюти-процедур фазе. Самый простой способ подгадать нужную дату для преображения — следовать лунному календарю стрижек.

В какие дни лучше приводить себя в порядок, чтобы быть самой привлекательной и элегантной, а главное не лишиться красоты своих волос, эксклюзивно Пятому каналу рассказала астролог Светлана Мишина.

Светлана Мишина

Астролог

Основные фазы Луны в октябре:

2 октября день новолуния и солнечного затмения — не самое удачное время для стрижек;

день новолуния и солнечного затмения — не самое удачное время для стрижек; 17 октября полнолуние;

полнолуние; с 3 по 14 октября период растущей Луны — рост волос будет медленным;

период растущей Луны — рост волос будет медленным; с 24 по 31 октября период убывающей Луны — дни удачны для стрижки мужских и коротких волос;

«Начинать походы в салон красоты я рекомендую не раньше, чем с 8 октября. Луна будет в Стрельце — будет действовать энергия затмения. Многих это будет провоцировать делать какие-то эксперименты с внешностью, с волосами. Но старайтесь отказаться от этого эксперимента. А если уж очень хочется, то ходить только к проверенным мастерам и в проверенные места», — посоветовала астролог.

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Самые благоприятные дни для стрижек в октябре 2024

Самые лучшие стрижки получаются тогда, когда Луна зайдет в гости к Венере в знаке Тельца — это 18 и 19 октября до 14:00 по Москве. Стрижки получаются гармоничные, женственные, элегантные и способствуют привлечению внимания противоположного пола, а также сопутствуют успеху и финансовой удаче.

«В знаке Весы Луна, все еще гостя у Венеры, будет 30 и 31 октября до 14:00 по Москве. Стрижки в этот период тоже получатся более женственными и элегантными. А еще в эти дни стрижка способствует увеличению густоты волос», — поделилась эксперт.

Также самыми благоприятными днями для в октябре месяце это тогда, когда Луна заходит в царство знака Льва 24 октября с 11:00 по Москве, 25 октября и 26 октября до 18:00 Москве. Стрижки в эти дни привлекают успех, финансовую удачу и внимание. Изменив прическу, люди становятся более заметны в обществе, сверкая роскошным ярким образом.

По лунному календарю с 24 по 31 октября период убывающей Луны — стрижки, сделанные в этот период, замедляют рост волос. Такие дни удачны для коротких стрижек.

Нейтральные дни для стрижек в октябре 2024

В период с 3 по 14 октября волосы будут отрастать и терять быстрее, чем в другие дни по лунному календарю.

Днями, когда Вселенная не будет оказывать ни негативного, ни положительного влияния на стрижки — когда Луна войдет в знаки Близнецов и Водолея 12, 20 и 21 октября. Воздушная Луна подходит для тех, кто любит некий хаос на голове и легкие прически без всяких заморочек.

Луна в Деве тоже относится к нейтральным дням — это 27 октября до 14:00 по Москве и 28 октября. Дни подходят для создания классических причесок строгих форм и такие стрижки, по словам специалиста, будут держаться очень и очень долго.

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Неблагоприятные дни для стрижек в октябре 2024

Неудачных дней для смены имиджа, увы, много. После жаркого сентября, во власти ретроградного Урана, октябрь начинается с новолуния и солнечного затмения 2 октября.

Поэтому лучше отложить походы в салоны красоты и отказаться от каких-то плановых косметических операций, а также манипуляций с телом, волосами и лицом, как минимум до 8 октября.

Неудача в косметических преображениях и всем, что связано с парикмахерским искусством, ждет и в дни, когда Луна заходит в водные знаки зодиака — Рак, Скорпион и Рыбы.

Это 5 и 6, 14 и 15, 22 и 23 октября. В эти дни можно избавиться, разве что, от секущихся кончиков волос, но стричься и окрашивать волосы — строго запрещено. В обязательном порядке нужно делать питательные увлажняющие маски, чтобы «подкормить» волосы перед ноябрьскими холодами.

Также лучше перенести походы в салоны красоты 17 октября, дабы не отрезать удачу и успех, а также не навредить здоровью волос.