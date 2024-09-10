«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком

Симптомы психического расстройства испытывают более 280 миллионов человек во всем мире.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) является одним из самых эффективных способов избавления от депрессии. Об этом руководитель отделения нелекарственных методов лечения и интенсивной терапии Московского НИИ психиатрии Эдуард Цукарзи рассказал KP.RU

Начиная с 1 января 2025 года на территории Российской Федерации разрешат использовать в качестве метода лечения депрессии электрошок. Степень тяжести этого недуга недооценена — огромное количество человек потеряли возможность жить нормально. Заболевание не дает выполнять даже базовые бытовые дела, не говоря о работе и более сложных задачах.

«Процедуры проводятся под наркозом и с использованием миорелаксантов — лекарственных средств, снижающих тонус скелетной мускулатуры (то есть максимально расслабляющих мышцы — Прим. Ред.). Это исключает какие-либо неприятные ощущения у пациентов», — рассказал Эдуард Цукарзи.

Примечательно, что провести процедуру смогут не только с согласия пациента, но и без такового, если врачебная комиссия решит, что это необходимо.

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