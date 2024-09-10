«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком

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Вероника Бакумченко
Вероника Бакумченко 21 0

В России начнут лечить депрессию с помощью электрошока

«Один из эффективных способов»: депрессию начнут лечить электрошоком

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Волков

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Симптомы психического расстройства испытывают более 280 миллионов человек во всем мире.

Электросудорожная терапия (ЭСТ) является одним из самых эффективных способов избавления от депрессии. Об этом руководитель отделения нелекарственных методов лечения и интенсивной терапии Московского НИИ психиатрии Эдуард Цукарзи рассказал KP.RU

Начиная с 1 января 2025 года на территории Российской Федерации разрешат использовать в качестве метода лечения депрессии электрошок. Степень тяжести этого недуга недооценена — огромное количество человек потеряли возможность жить нормально. Заболевание не дает выполнять даже базовые бытовые дела, не говоря о работе и более сложных задачах. 

«Процедуры проводятся под наркозом и с использованием миорелаксантов — лекарственных средств, снижающих тонус скелетной мускулатуры (то есть максимально расслабляющих мышцы — Прим. Ред.). Это исключает какие-либо неприятные ощущения у пациентов», — рассказал Эдуард Цукарзи.

Примечательно, что провести процедуру смогут не только с согласия пациента, но и без такового, если врачебная комиссия решит, что это необходимо.

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