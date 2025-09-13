Спасет или подведет? Можно ли доверять готовым наборам автомобильных аптечек

У пассажирского авиалайнера горит турбина и разваливается двигатель. Увидеть такой страшный сон может любой пассажир. В этот раз пилоты смогли посадить воздушное судно, чтобы никто не пострадал. Но из-за подобных происшествий многие уверены: самолет — самый опасный вид транспорта.

Вот только статистика говорит об обратном. Ежегодно в авиакатастрофах гибнет до 500 человек, а в ДТП — около миллиона. Когда происходит автомобильная авария, счет идет на секунды.

Самое главное — быстро сориентироваться и оказать первую помощь пострадавшим. Правда, штрафы за отсутствие аптечки в машине отменили, и многие водители перестали возить ее с собой.

О том, как правильно выбрать аптечку в автомобиль, узнала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Наполнение аптечек

Врач анестезиолог-реаниматолог Эдвард Вегнер уверен: пренебрегать аптечками не стоит.

«Были случаи, когда мы приезжали на место ДТП, и люди, проезжающие мимо, останавливались, хотели как-то помочь. Ни у них, ни в машине, попавшей в аварию, не оказалось аптечки скорой помощи. Пользуясь подручными средствами, люди рвали одежду, бинтовали и так далее», — рассказывает он.

Эффективно оказать помощь подручными средствами вряд ли получится. Как минимум нужны качественные бинты и стерильные салфетки.

Эти медицинские изделия должны быть в каждой автомобильной аптечке. Купить их можно на любой заправке, в магазинах и на маркетплейсах.

Можно ли доверять жизнь такому набору?

Чтобы выяснить это, было куплено два медицинских кейса за 500 и 1000 рублей, а еще одну аптечку собрали сами.

«Цена второй аптечки две тысячи рублей, что совсем не бюджетно», — говорит врач.

Стоит ли так переплачивать, узнаем, сравнив наполнение. В первую очередь нужно проверить сроки годности медицинских изделий.

«Бинты и марлевые салфетки теряют свои свойства по достижении определенного срока годности», — объясняет он.

Комплектация аптечек

В последние пару лет Минздрав часто обновляет состав автомобильной аптечки. Например, с сентября 2024 года туда добавили изотермическое одеяло, блокнот и маркер. Но наборы, выбранные для эксперимента, сделаны раньше, поэтому ориентироваться будем на предыдущий стандарт.

По нему в набор должны входить: две маски из нетканого материала, две пары перчаток, жгут, четыре упаковки узких и три упаковки широких бинтов, две упаковки стерильных салфеток, устройство для проведения искусственного дыхания, лейкопластырь и ножницы.

Все эти предметы есть в обеих аптечках, даже в самой дешевой. Уложить их обратно в маленький пластиковый кейс оказалось очень непросто — пришлось помучиться.

Набор за одну тысячу рублей поставляется в более вместительном чемоданчике. Для самодельной аптечки мы выбрали сумку из плотной ткани.

«В данной аптечке еще присутствует карман. Это удобно, чтобы положить предметы, которые нужно экстренно достать и не искать их», — разъясняет специалист.

Как выбрать аптечку

Упаковка должна быть прочной. Важно, чтобы во время ДТП она осталась целой, а содержимое не разметало по багажнику. Проведем тест: бросим аптечки с высоты на брусчатку.

У аптечки за 500 рублей треснул лишь задний механизм, но она не развалилась. Еще пара таких ударов — и она может не выдержать. Чемоданчик из более дорогого набора не пострадал, но раскрылся, и все содержимое вывалилось наружу.

«Аптечка раскрылась, потому что в ней нет защелкивающегося механизма. Я рекомендую брать аптечки с таким механизмом», — указывает эксперт.

Лучше всего себя показала сумка из ткани. После ДТП она точно останется целой, и средства первой помощи не потеряются. Одним из самых важных предметов аптечки является устройство для искусственного дыхания.

Приспособление из второго набора оказалось бесполезным — развалилось в руках. Об инструкции производитель тоже не позаботился: инструкция написана мелким шрифтом сзади на упаковке, что очень неудобно, особенно в экстренной ситуации. Устройства для искусственного дыхания из других наборов проверку прошли.

Но приспособление, которое мы собрали сами, эксперту понравилось больше: у него есть обратный клапан.

«Преимущество обратного клапана заключается в том, что воздух идет только в одном направлении, когда вы его выдыхаете, что значительно сокращает риск заражения воздушным путем», — уверяет врач.

Еще один важный элемент любой аптечки — стерильные салфетки. Они нужны для того, чтобы сделать давящую повязку: салфетки прикладывают к ране и притягивают бинтом. Качественные салфетки должны хорошо впитывать кровь. Чтобы проверить, как с этой задачей справятся образцы из наших наборов, на них вылили подкрашенную воду.

Во всех трех пачках одинаковое количество салфеток — по десять штук, но образцы из готовых наборов смогли впитать 50 миллилитров жидкости, те, что мы выбрали сами, — 100 миллилитров. То есть в два раза больше.

«Салфетки из готовых наборов не соответствуют размерам, заявленным на упаковке. Салфетки, которые мы взяли сами, по факту меньше, но более впитывающие», — объясняет он.

Для качественной повязки нужны еще и прочные бинты. Испытание на разрыв с помощью ручной лебедки показало: самым надежным оказался бинт из самодельной аптечки. Результат — почти 18 килограммов. Худший результат показал образец из дешевого набора: он не выдержал и 13 килограммов.

«У качественного бинта ячейка будет чаще, соответственно бинт будет прочнее», — поясняет испытатель.

Испытания не прошла ни одна готовая аптечка, значит, доверять жизнь таким наборам опасно. Надежнее собрать все необходимые средства для первой помощи самостоятельно.