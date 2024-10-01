«Не сыпь мне соль на рану»: лучшие хиты Вячеслава Добрынина

Умер певец и композитор Вячеслав Добрынин. Накануне он был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали инсульт. Уже третий по счету.

За свою карьеру 78-летний народный артист России написал около тысячи композиций. Песни Вячеслава Добрынина можно любить, можно не навидеть, но не знать их просто невозможно. А уж не подпевать просто не получится.

Не сыпь мне соль на рану

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3358651/track/28118119">Не сыпь мне соль на рану</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

Текст одной из самых популярных в репертуаре песен, как и многих других, Добрынин увидел во сне.

Хит 1989-го стал визитной карточкой певца, хотя изначально он даже не был уверен, что зрители оценят такие душевные терзания, да и исполнять сам не хотел.

Как назло, народный артист РФ Николай Расторгуев из группы «Любэ», под которого и писалась композиция, не смог приехать на запись, и Добрынину «пришлось самому петь весь этот кошмар».

Слова, которые далеко не с первого раза удалось компактно положить на музыку, мгновенно завоевали публику. Добрынину даже приходилось еще долго успокаивать поклонниц, что в его личной жизни такой трагедии нет и песня вовсе не рассказывает о жестокой женщине, разбившей ему сердце.

Совсем скоро «Не сыпь мне соль на рану» ушла в народ в смешных и шуточных интерпретациях: «Не сыпь мне соль на сахар» или «Не лей мне чай на спину».

Ее исполнителем должен был стать певец Николай Расторгуев. Но у него не получилось приехать на запись, поэтому роль исполнителя пришлось на себя взять Вячеславу Добрынину, которому песня не очень нравилась. Как он рассказывал позднее: — «Весь этот кошмар пришлось петь мне самому».

Льется музыка

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3358648/track/28118071">Льется музыка</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

Эта песня была создана в 1991 году в авторстве Вячеслава Добрынина и Леонида Дербенёва.

С тех пор ее исполняли разные артисты, а успех у зрителей объясняли особым заводным и народным звучанием и ложащимся на душу повтором слова «музыка» в припеве. Однако чаще всего хит ассоциируют с Марией Распутиной и ее раскатистым звучанием.

Синий туман

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3358651/track/28118123">Синий туман</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

«Синий туман» 1988-го вместе с «Не сыпь мне соль на рану» принесла Добрынину всесоюзную известность, хотя тот вовсе и не помышлял о певческой карьере.

И хотя смысл песни абсолютно туманен, как и ее название, она стала абсолютным шлягером. Ее исполняли в ресторанах, кабаках и обязательно затягивали во время домашних застолий. За самым обычными словами каждый чувствовал что-то свое — тяготы перестройки, неизбежность перемен, личные проблемы.

Колдовское озеро

Простая и энергичная песня входит в число самых знаменитых шлягеров Вячеслава Добрынина. Наверное, главный успех его произведений — это вокальная доступность. Ведь сам композитор, хоть и обладал абсолютным слухом, точно не мог похвастаться сколь-нибудь приличным голосом. Кстати, за это нередко получал «камни в огород» от более успешных коллег.

И тем не менее хриплое звучание и задушевная манера исполнения, ничуть не свойственная советским эстрадным стандартам, как раз и сделали певца народно любимым.

Бабушки-старушки

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/213922/track/28117943">Бабушки-старушки</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

Озорная композиция 1987-го была посвящена тем, кому, как правило, песен не слагают — обычным бабушкам-пенсионеркам. Добрынин вовсе не претендовал на сильный вокал, поэтому брал публику смыслами, текстами и легким мотивом.

Ироничную, но при этом добрую песенку, помимо Добрынина, исполняла группа «Веселые ребята» с Александром Буйновым.

Все, что в жизни есть у меня (самоцветы)

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3358648/track/28118064">Всё, что в жизни есть у меня</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

Песня была написана в 1977-м специально для ВИА «Самоцветы». Коллектив исполняет ее и сегодня, заслуженно считая своим гимном.

Эта положительная, воодушевляющая композиция просто не могла не запасть в душу слушателю. Успех хита на протяжении почти 50 лет — драйв, оптимизм, простая и понятная лирика и повторяющееся начало каждой строчки припева.

Мотив пришел в голову Добрынину по пути от метро до дома, когда он «чеканил» шаг по асфальту. Поднявшись в квартиру, композитор сразу позвонил Леониду Дербенёву и начал напевать заевший ритм. Прослушав несколько раз коллегу, поэт выдал срочку: «Все, что в жизни есть у меня, все, в чем радость каждого дня». С этого и начался шлягер.

Ягода-малина

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3358651/track/28118127">Ягода — малина</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

Эта песня стала визитной карточкой молодой певицы Валентины Легкоступовой. Впервые она прозвучала с экранов телевизора на «Голубом огоньке» в 1986 году.

Композиция была нежной, наивной и вмеру ностальгической. Правда, исполнительница даже подумать не могла, что такая простая мелодия даст ей путевку в жизнь.

Записать ее в студии с первого раза не удалось — Добрынин постоянно делал замечания и просил что-то переделать. Вся команда, включая певицу, безропотно терпела. Как оказалось, не зря: через год «Ягода-малина» попала в топ «Песни года», а потом еще долгое время звучала по ТВ и радио.

Текст к песне появился буквально из ничего: поэт Михаил Пляцковский вместе с Вячеславом Добрыниным отдыхал летом в подмосковном пансионате в Подмосковье. По пути домой они заметили бабушек на обочине, продающих яблоки и малину. Пляцковский купил ведро малины и произнес вслух: «Ягода малина, ягода малина». Через месяц он придумал и остальной текст будущего хита.

Прощай, от всех вокзалов поезда…

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/213922/track/28117928">Прощай</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

Хит в исполнении народного артиста России Льва Лещенко в любой ситуации поднимает настроение и заряжает оптимизмом. В народе песню окрестили «парадно-выходной», так как Лещенко часто пел ее под аккомпанемент оркестра.

Впервые шлягер исполнил коллектив «Лейся, песня» в 1974-м. За прошедшие годы хит претерпел серьезные изменения в звучании — от грустно-лирического до радостного.

Кто тебе сказал?

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/213922/track/28117929">Кто тебе сказал?</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/167155">Вячеслав Добрынин</a> на Яндекс Музыке

Песня о ссоре влюбленной пары в противовес описанной ситуации звучит легко и радостно. Мелодичная и динамичная, она характеризуется очаровательной простотой, которой как раз и не хватает порой в отношениях.

Первыми исполнителями хита были «Добры молодцы» - первый в СССР коллектив, который официально именовался вокально-инструментальным ансамблем. После "Кто тебе сказал?" пели ВИА «Поющие сердца» и ВИА «Лейся, песня».

За милых дам

Слушайте <a href="https://music.yandex.ru/album/3980702/track/52144733">За милых дам</a> — <a href="https://music.yandex.ru/artist/164416">Михаил Шуфутинский</a> на Яндекс Музыке

Без шутливой песни из репертуара Михаила Шуфутинского не обходятся большие застолья женского коллектива. И хотя шансонье считает "За милых дам" черезчур эстрадной, на каждом концерте его обязательно просят исполнить именно ее.