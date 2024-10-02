Огненное кольцо судьбы: чем опасно солнечное затмение 2 октября 2024

Второго октября 2024 года всех жителей планеты ожидает мощнейшее астрономическое событие — солнечное затмение.

Данное явление заставит многих людей не только подготовиться к переменам в жизни, но и поспособствует принятию спонтанных решений.

Почему нельзя смотреть на затмение и как оно влияет на человека, эксклюзивно Пятому каналу рассказала ведический астролог Вероника Волкова.

Каким будет солнечное затмение 2 октября 2024

Солнечное затмение будет происходить 2 — 3 октября с 18:42 до 0:47 по московскому времени. Его пик придется на 21:45. Явление пройдет в знаке Девы. Оно будет не обычным, а кольцеобразным. Луна закроет центр Солнца, однако, не до конца. Из-за этого появится эффект «огненного кольца». То есть визуально будет казаться, что спутник Земли находится в обрамлении и освещении огромного плазменного шара.

Специалисты по звездам гарантируют, что зрелище будет невероятным, но увидеть его можно будет не везде.

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Солнечное затмение можно будет увидеть из разных точек планеты. Астрономы утверждают, что лучше всего его будет заметно из Южной Америки, Аргентины и Чили. К сожалению, ни с одной точки на территории России увидеть его не удастся. Предсказатели по звездам отмечают, что ближайшее затмение, которое будет видно с территории России, ожидается только в 2030 году.

Но расстраиваться не стоит. Вибрации от солнечного затмения ощутят все.

Как солнечное затмение повлияет на психику

Грядущее солнечное затмение имеет ряд особенностей.

«В високосный год затмение характерно тем, что своими руками мы творим свою судьбу. И в этом году важно особенно ответственно подходить к тому, что мы делаем, говорим, чувствуем и как мы распоряжаемся своим временем», — добавила астролог.

В первую очередь затмение может «затмить» здравомыслие.

«Затмение будет происходить в знаке Девы. А Девой управляет планета Меркурий, попавшая в этот раз тоже под воздействие затмения. Поэтому она не сможет сдерживать негативную энергию, рассчитывать на здравомыслящие решения, принятые например, государственными деятелями, не приходится. Какие-то действия могут вызвать недоумение», — предупредила эксперт.

По ее словам, стоит быть готовым к тому, что на работе тоже произойдут «странности».

«Решения начальника могут казаться нелогичными, неправильными, даже какими-то абсурдными. Просто постарайтесь не включаться в эту историю, чтобы не запустить лишний слив энергии. Через какое-то время все образуется. Но вот эти дни старайтесь держать свой ум под контролем», — посоветовала Волкова.

Кроме того, поскольку в момент затмения Сатурн находится в ретродвижении, то он приподнесет многим сложные задачи, которые не удалось решить в прошлом.

Почему нельзя смотреть на солнечное затмение

Кажется, что в этом природном явлении нет ничего сверхъестественного. Но если обратиться к ведической астрологии, то можно понять всю его уникальность.

С давних времен люди придавали особое значение этому астрономическому явлению. Согласно ведической астрологии, Луну и Солнце на небе закрывает вовсе не Земля. Это проделки двух демонов — Раху и Кету.

У загадочных духов нет материального тела, но их называют планетами. Их основная особенность заключается в том, что они располагаются друг напротив друга, но при этом являются частью одного целого — тела демона, которое разделено пополам.

В индуизме демоническое создание Раху всегда изображается как огромный дракон без тела. Он всегда сидит в колеснице. В период затмений он проглатывает Луну.

Демона Кету издавна считали «теневой» планетой, которая способна оказывать сильное влияние на людей. Жуткие легенды всегда вызывали страх у людей и заставляли опасаться знаков, которые подавала природа в этот период времени.

Издавна бытует мнение о том, что солнечное затмение всегда оказывает значительное влияние на разум человека, и именно поэтому люди в этот день склонны принимать опрометчивые и непонятные решения. А взгляд на темные небесные светила лишь усилит этот эффект.

Что точно не стоит делать в день солнечного затмения

Фото, видео: 5-tv.ru

Вероника Волкова рассказала, что 2 октября лучше не принимать судьбоносных решений для того, чтобы не разочароваться в будущем.

Тем, кто планировал обратиться к врачу и сделать плановое хирургическое вмешательство, лучше отказаться от этой идеи. Особенно не стоит планировать пластические операции. Но специалист по звездам отмечают, что экстренные вмешательства проводить можно.

Солнечное затмение оказывает влияние на людей в течение трех суток. Многие специалисты считают, что это явление способствует энергетической перезагрузке человека. С одной стороны, это хорошо, но с другой может оказывать негативное влияние.

Что точно не стоит делать в период затмения, так это менять работу. Деловые встречи и переговоры следует отложить до середины октября.

«Не подписывать никаких договоров в день затмения. Не выходите замуж, не берите кредиты ни в коем случае, не принимайте важных судьбоносных решений, не меняйте ни в коем случае работу. Все, что происходит в затмение, постарайтесь осмыслить потом. Не в моменте, не рубить с плеча. Оставьте себе возможность вернуться к этому после, когда страсти утихнут», — подитожила эксперт.

Как солнечное затмение повлияет на знаки зодиака

Все знаки зодиака почувствуют влияние солнечного затмения по-разному. Следует отметить, что столкновение с трудностями больше всего ожидает восходящих Дев.

Восходящий лунный знак или асцендент — это астрологический знак зодиака, поднимающийся в самой восточной точке горизонта в момент рождения человека. Его легко определить с помощью любого онлайн-расчета. Нужно только указать точные дату, место и время рождения.

Представленный ниже гороскоп следует смотреть по восходящему знаку.

Для Овнов период осеннего затмения станет временем внутренней трансформации, вынужденного одиночества и дистанцирования.

Тельцам придется пересмотреть список «хотелок», соизмерить амбиции с финансовым состоянием и возможностями деловых партнеров.

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Близнецам нежелательно отложить на потом все судьбоносные решения, особенно по поводу работы и смены статуса.

Ракам звезды советуют проявить гибкость и постараться не провоцировать начальство на работе, а главу семейства — дома.

Львам опасно игнорировать сигналы организма. Как бы ни хотелось экстрима, забота о здоровье — это приоритет, особенно в области мочеполовой системы.

Для Дев это время — прекрасная возможность пересмотреть свои собственные ощущения и углубить связи с близкими.

Для Весов важно уделить время помощи другим и заботе о близких.

В период солнечного затмения Скорпионы могут ощутить напряжение в своих романтических отношениях. Нужно стараться прожить этот период играючи.

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У Стрельцов в семейных отношениях возможны трения, особенно с матерью и детьми.

Козерогам предоставится шанс переосмыслить свои связи с родствениками и, возможно, наладить утраченные отношения.

Водолеям необходимо обратить внимание на свои финансовые дела и накопления. В этот период может возникнуть необходимость пересмотреть приоритеты и подходы к тратам.

Солнечное затмение заставит Рыб пересмотреть отношение к себе, позиционирование себя в мире и заново оценить отношение людей к ним.

С точки зрения нумерологии влияние солнечного затмения больше всего ощутят на себе те, кто родились 1-го, 10-го, 19-го и 28-го числа независимо от месяца. Для всех людей, родившихся в этих числах, этот период может стать очень важным. Им стоит следить за своим психоэмоциональным состоянием и по возможности контролировать свои эмоции.

Всем тем, кто родился 4-го, 13-го, 22-го и 31-го числа, следует быть предельно внимательными и осторожными при принятии важных решений в этот период.

Тем, кто появились на свет 7-го, 16-го, 25-го числа важно обратить внимание на свое физическое состояние. Велика вероятность, что в период осеннего затмения люди, родившиеся в этих числах, будут полны энергии, фантазий, планов и идей.

Как провести день солнечного затмения 2 октября 2024

Затмение может оказывать негативное влияние на человека. В этот период возможны проявления нестандартных эмоциональных реакций, отрыв от объективной реальности, целый ряд чрезвычайных происшествий, а также конфликты в отношениях с разными людьми.

Астролог рекомендует провести этот день за привычными домашними или рабочими делами. Вечером 2 октября лучше лечь спать пораньше и как следует выспаться.

«Рекомендуется не выяснять отношений, не строить грандиозных планов на будущее», - прокомментировала она.

Обычный размеренный ритм поможет провести этот день без потрясений. Желательно воздержаться от приема пищи за 3 часа до и 3 часа после затмения и сделать медитацию или выполнить духовную практику.

Специалист предупреждает, что грядущие перемены неизбежны, и важно лишь правильно себя настроить на их восприятие. Не стоит забывать, что затмение способно привести к новым возможностям. И не исключено, что перед каждым человеком будет стоять сложный выбор: изменить что-то в своей жизни или оставить все как есть.