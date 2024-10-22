Диетическая смерть: чем крайне опасна обычная жареная курица

Курица из ближайшего супермаркета может показаться удобным и привлекательным вариантом для ужина. Но за хрустящей корочкой могут скрываться бактерии, способные нанести угрозу здоровью.

Чем опасна курица-гриль из ближайшего супермаркета? Какие бактерии можно встретить в мясе птицы? Как выращивают правильных кур, рассказала программа Пятого канала «Страна советов».

В чем главная опасность курицы-гриль

Куриное мясо популярно во всем мире. Стоит недорого, в приготовлении не требует больших усилий, содержит много нежирного белка. Только вот вместо любимого блюда на столе может оказаться бомба замедленного действия.

Совсем недавно надзорные органы проверили куриное мясо из Китая и обнаружили в нем бактерии листерии. Всю партию изъяли и ввели усиленный контроль за компанией-поставщиком.

Сразу в нескольких российских городах произошли массовые отравления курицей-гриль, которую приобретали в крупной сети супермаркетов. У пострадавших диагностирован сальмонеллез, а все мясо этого производителя сняли с продажи.

Анна Воробьева тоже купила в одном из супермаркетов курицу-гриль. А после ужина резко почувствовала себя плохо.

«Через минут 20-30 у меня прям такой резкий сильный спазм произошел. Почувствовала очень сильную боль, прям скрутило живот», — поделилась женщина.

Пришлось вызывать скорую.

«По приезду врачей, из-за того, что симптомы были очень сильные, была очень сильная рвота, было обезвоживание, мне предложили госпитализироваться для того, чтобы уже в больнице медикаментозно, под присмотром врачей вылечиться», — добавила Воробьева.

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Врачи предупреждают: с отравлениями шутить не стоит. Возможны даже летальные случаи.

«Интоксикация приводит к высокой температуре. Поражение желудочно-кишечного тракта проявляется в рвоте, диарее. И именно потеря жидкости является угрозой для жизни человека», — объяснил терапевт Александр Пурясев.

Но помимо сальмонеллы, в курином мясе могут содержаться и другие опасные бактерии, например, листерии и кишечная палочка.

Листерии — патогенный для человека вид бактерий. Вызывает инфекционное заболевание листериоз, которое может приводить к смертельному исходу. А вот кишечная палочка — это тип бактерий, некоторые штаммы которой составляют часть микрофлоры кишечника человека. Но есть и по-настоящему опасные.

Откуда в курице опасные бактерии

Как же в куриное мясо попадают вредные микроорганизмы?

«При несоблюдении норм хранения, соответственно, в охлажденной курице и курице-гриль могут развиваться бактериальная флора, такая как сальмонеллез, как кишечная палочка и листериоз», — отметила гастроэнтеролог ГНЦ ФМБЦ им. А. И. Бурназяна ФМБА России Анна Найденова.

После случаев массового отравления курицей-гриль специалисты Роскачества проверили образцы куриного мяса известных брендов.

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«Например в 2016 году у нескольких образцов мы нашли сальмонеллу, листерии, антибиотики. А у товаров, исследованных в этом году в 2024, подобных нарушений уже нет. Нарушение в обновленном рейтинге связано с недостоверностью веса, с наличием микроорганизмов. Это может говорить о нарушении условий хранения при транспортировке или при хранении в магазине», — пояснила эксперт Роскачества Наталья Завьялова.

Как выбрать хорошую курицу для жарки

Съемочная группа отправилась на фермерское производство и узнала все секреты правильного разведения и выращивания кур.

«В нашем хозяйстве содержатся мясная, яичная и мясояичная курица. У яичной породы кур большое количество яйценоскости, которые в фермерских хозяйствах доходят до 320 яиц в год. У мясояичной вес тушки очень маленький, и если брать в направлении именно курицы, то это суповая курица. И чисто мясная порода кур, у которых яйценоскость очень низкая, но при этом вес тела большой, и это курица для жарки», — пояснил фермер Алексей Вовненко.

Какая курица подойдет для жарки, а какая станет главным составляющим наваристого супа, понять можно самостоятельно, зная один секрет.

«Основной стандарт — это цвет кожи, цвет мяса. Более белая, более жирная», — добавил специалист.

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Такая курица подойдет для жарки или запекания. А вот птица с желтоватым оттенком кожи — для супа. Что вредит куриному мясу? Говорят, что курицы могут испытывать стресс, и это может сказываться на качестве их мяса и яиц. Какие условия комфорта у фермерской птицы.

«На самом деле это так. И вы знаете, к этому относятся очень много факторов. Таких как, допустим, смена корма. Происходит смена корма, и птица уже привыкла к одному, переходит на другой. Этот стресс — яйценоскость сразу пропадает. Для этого мы уже долгое время, чтобы перебоев не было, стараемся кормить птицу только зерном», — прокомментировал Алексей Вовненко.

Правда, едят эти курицы не одно лишь зерно. У фермерских птиц есть любимое лакомство. Одуванчик — это куриный деликатес.

Как избежать отравления курицей

Не стоит спешить отказываться от любимых блюд из курицы. При правильной термической обработке все патогенные бактерии и вредные микроорганизмы умирают.

В составе куриной грудки не только легкоусвояемый белок, но и минеральные вещества: магний, цинк, фосфор и кобальт, витамины группы В, а также никотиновая кислота.

При выборе птицы следует уделять внимание производителю и проверять срок годности продукта. Что касается курицы-гриль, готовить ее лучше самостоятельно с соблюдением всех правил обработки мяса.