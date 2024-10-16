Безупречная совместимость: как выбрать себе идеального партнера на всю жизнь

Для выстраивания здоровых отношений между мужчиной и женщиной и создания здорового брака необходимо учитывать 10 основных факторов

Какие критерии совместимости нужно искать в партнере для крепкого брака, эксклюзивно Пятому каналу рассказала психолог, расстановщик и эксперт по отношениям Ольга Ефремкина.

Самые главные критерии для поиска идеального партнера

Иметь общие цели

Цели женщины и мужчины в паре различны, но общие цели в семье должны совпадать. В идеале каждый член семьи должен получать желаемое и учитывать интересы партнера. Если этот баланс не соблюдается, отношения со временем станут непрочными, поскольку каждый будет тянуть одеяло на себя или чувствовать себя несчастным.

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Мужские цели: обеспечивать и защищать семью, стать самым важным мужчиной для своей женщины, чувствовать свою нужность, решать проблемы, отдыхать дома после работы, получать секс.

Женские цели: заботиться о ком-то, любить, поддерживать мужа, воспитывать детей, создавать уют дома, разнообразить досуг, получать удовольствие.

Общие цели: продолжение рода, общие проекты (покупка квартиры, ремонт дома, совместный отдых), общие интересы и хобби.

«Цели могут быть построены на будущее — на развитие пары, на воспитание детей. А бывают цели на прошлое, например, на закрытие потребностей (избавиться от одиночества или получить содержание) и старых болей. Конечно, развивается семья только с целями на будущее», — объяснила специалист.

Вкладывать общий смысл

Еще на берегу нужно удостовериться, что оба партнера вкладывают один и тот же смысл в понятие брака.

От этого будет зависеть их качество жизни — то, как проживается каждый день, чем наполнены будни. То, что делает отношения емкими, насыщенными и интересными. То, какие цели они перед собой ставят и каким путем будут идти к ним.

Разделять ценности

Ценности — это набор убеждений, который ложатся в основу поведения человека. Ценности формируются под влиянием воспитания, родовых установок, культуры, религии, личного опыта. Они могут меняться со временем в зависимости от условий жизни и опыта.

У гармоничной пары ценности совпадают. При знакомстве кажется, что по-другому и быть не может, однако в этом вопросе лучше подробно разобраться и уточнить, что возлюбленный думает про карьеру, деньги, религию, семью, дружбу, спорт, внешний вид, творчество и так далее.

«Если у одного ценность — семья, а у другого — свобода, то таким людям сложно быть вместе, ведь они стремятся к разным вещам», — сказала эксперт.

Иногда ценности не совпадают ввиду гендерных различий. Например, мужчине в паре важно быть везде первым и нужным, все решать, хорошо зарабатывать и регулярно заниматься сексом. Женщине же важны эмоциональные проявления, четко оговоренный статус отношений (она любовница, девушка, невеста или жена) и забота.

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Доверять друг другу

В здоровых отношениях не места ревности. Недостаток или полное отсутствие доверия со временем приводит к образованию пропасти между партнерами. Она растет и в конце концов сводит на нет всю любовь.

Как правило, недоверие формируется еще в детстве из родительских установок. И потом уже транслируется на всех вокруг — друзей, коллег, детей и так далее.

«Доверие — это необходимость давать свободу друг другу. Если женщина не доверяет мужчине, ограничивает его, то он перестает двигаться и развиваться. Если мужчина не доверяет и не пускает даже к подружкам, у женщины копится отрицательный заряд, который некуда разрядить, и она взрывается на мужчину», — назвала психолог последствия.

Привязывая к себе супруга или привязываясь сам так, что не может и дня прожить один, человек чаще всего закрывает какую-то старую боль. В таком случае речь уже идет не о любви, а о созависимости, то есть люди живут вместе, чтобы использовать друг друга для своего выживания.

Быть честным

Отсутствие лжи — основной критерий устойчивого фундамента в браке. Важно быть честным не только со второй половинкой, но и с самим собой.

Открытость позволяет построить теплые и корректные отношения.

Брать ответственность

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Взрослая зрелая личность должна принимать взвешенные решения и нести за них ответственность. В противном случае влюбленные быстро «утопят» роман в бытовых проблемах.

Слушать и слышать

Как показывает практика, отношения не складываются, потому что люди не умеют коммуницировать.

«Когда женщина задает вопрос, она слышит ответ на 30%, а остальное простаивает у себя в голове. Додумывание за другого сильно вредит отношениям», — отметила специалист.

Мужчины же часто грешат тем, что прекрасно слышат избранницу, но почему-то думают, что она говорит не всерьез. И лишь когда ее терпение лопается, искренне недоумевают, неужели ей действительно это было важно.

Быть самим собой

Очень важно быть самим собой с самого начала отношений без утаек и прикрас. Например, интроверт должен честно сказать, что по выходным любит сидеть дома и точно не выдержит отдых в большой компании. И это касается всего — быта, досуга, спорта, питания и так далее.

В противном случае у партнера сформируется неверное представление, а значит, впереди его постигнут неоправданные ожидания.

«Каждый хочет показать, что он замечательный, но потом не выдерживает и перестает соответствовать заданному стандарту. Для другого это всегда разочарование — он не такой, как я думала. Почему мы так делаем? Потребность в любви, желание понравиться и страх разочарования толкают нас на обман, и мы пускаем пыль в глаза», — объяснила эксперт.

Решать конфликты

И мужчина, и женщина зачастую реагируют на конфликт по выученному от родителей сценарию. Самые стандартные модели — кричать и уходить; делать вид, что ничего не произошло; молча выжидать; бескомпромиссно стоять на своем. Увы, ни одна из них не способствует построению крепкой пары.

Поэтому партнерам необходимо выработать подход друг к другу и научиться корректно проходить кризисы и конфликты, чтобы не убивать нежные чувства злостью или даже ненавистью.

«Когда возникают несогласия, это привозит к кризису. Люди перестают друг друга слышать и понимать. Если партнеры пытаются доказать друг другу свою правоту или просто хотят накричать, тогда это не поможет разрешить конфликт. Нужно искать общий вариант решения, устраивающий обоих», — прокомментировала она.

Говорить о своих желаниях

Ни в коем случае нельзя стесняться и надеяться, что избранник обо всем догадается сам. Стоит научиться проговаривать свои желания, планы, потребности и опасения.

В первую очередь это касается особенностей и специфики гендера.

«Что мужчину расслабляет, то женщину напрягает и наоборот. Если этого не учитывать, то семья не сможет долго находиться в стабильных отношениях. И если партнер не понимает особенности, важно открыто и спокойно донести до него эту информацию», — сказала психолог.

Например, физиологически мужчина однозадачен, а женщина многозадачна. Если в течение рабочего дня дергать мужчину по пустякам и отвлекать, он либо никак не отреагирует, либо страшно рассердится. При этом если женщине за весь день ни разу не позвонить и не написать даже в самые загруженные часы, она наоборот воспримет такое молчание как равнодушие и обидится.

Почему так сложно создать крепкую семью

Когда мужчина и женщина встречаются, то фактически сталкиваются две родовые системы. И каждый несет в себе сформированные несколькими поколениями правила — как завтракать, как одеваться, как проводить отпуск, как отмечать праздники, как воспитывать детей.

Комбинация этих схем поведения включается уже на уровне ДНК, и человек ведет себя определенным образом на подсознательном уровне. Вот только каждый искренне думает, что его модель поведения — абсолютно обычная. Когда же при совместном проживании выясняется обратное, неизбежно приходится решать — приемлемы ли такие различия, можно ли под них подстроиться или же нет. Зачастую для этого требуются годы.

«Когда люди знакомятся, они зачастую строят не планы, а иллюзии — каждый исходя из своего понимания жизни, например, как заведено в семье, как показано в любимом фильме», — объяснила Ефремкина.

Если же корабль любви напоролся на острые рифы быта, в попытке сохранить брак люди часто говорят друг другу: «Давай начнем сначала». Важно понимать, что исправить отношения нельзя. Не получится как ластиком стереть все воспоминания, претензии и обиды. Но это вовсе не значит, что расставание неизбежно. Просто сначала супругам нужно обнулиться, проработать ситуацию с психологом, а после попытаться построить здоровые отношения с нуля.