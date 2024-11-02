Стейк из осетра и салата романо на гриле — рецепт от Емельяненко
Шеф Емельяненко поделился фирменным рецептом стейка на гриле с соусом, а также рассказал, как все приготовить без особого труда. Компанию на рыбалке и на кухне ему составил певец Шура.
Фото, видео: 5-tv.ru
Известный шеф-повар Василий Емельяненко побывал в гостях у певца Шуры. Настоящее имя звезды — Александр Медведев.
Прежде чем надеть фартуки, Василий и Шура вооружились удочками и отправились на рыбалку. За душевными разговорами на берегу водоема им удалось поймать трехкилограммового осетра. Его и решили подать к столу.
Как самостоятельно повторить вкусные и несложные рецепты в домашних условиях, смотрите в программе Пятого канала «Фирменный рецепт с Емельяненко».
Стейк из осетра — рецепт
Ингредиенты:
- Осетр — 1 штука;
- Соль — 2 чайных ложки;
- Приправа для шашлыка — 2 столовых ложки;
- Масло оливковое — 1 столовая ложка;
- Сок лимона — 1 столовая ложка.
Рецепт:
Первоначально пойманного осетра нужна разделать и распотрошить, а самое главное — срезать все шипы. Кусочки рыбы сбрызнуть оливковым маслом, натереть солью и приправой для шашлыка. По желанию также можно добавить сок лимона и все тщательно перемешать.
Когда кусочки напитаются приправами, выложить их на решетку для гриля близко друг к другу и отправить на огонь. Переворачивать для равномерной прожарки.
Рецепт подходит для приготовления другой рыбы, например, судака или щуки.
Соус дзадзыки — рецепт
Ингредиенты:
- Огурец — 6-7 штук;
- Греческий йогурт — 200 миллилитров;
- Черный перец молотый — 0,5 чайной ложки;
- Укроп — 1-2 пучка;
- Базилик или петрушка — 1 пучок;
- Чеснок — 3 зубчика;
- Масло оливковое — 1 столовая ложка;
- Соль — 2 чайных ложки;
- Сок лимона — 1 столовая ложка;
- Маслины без косточки — 1 банка.
Рецепт:
Натереть огурцы на мелкой терке и посолить. После отжать огуречный сок и оставить только мякоть.
В греческий йогурт добавить мелко нарезанный укроп и базилик. Перемешать и добавить все остальные ингредиенты. Украсить соус маслинами.
Стейк из салата романо — рецепт
Ингредиенты:
- Кочан салата романо — 1 штука;
- Чесночное масло — 50-100 граммов;
- Сыр пармезан — 40-50 граммов;
- Черный перец молотый — 1 чайная ложка.
Рецепт:
Кочан салата разрезать вдоль на две части. Каждую половинку как следует смазать чесночным маслом.
«Масло стечет между листочками. Когда мы перевернем салат и начнем жарить, чесночок отдаст аромат. Мы не жарим до готовности, нам нужен вкус дымка. А мы потом сверху сырочек на горячее», - объяснил задумку Емельяненко.
Положить салат романо на решетку для гриля и несколько минут подержать над огнем. Как только листья слегка подрумянятся, выложить на тарелку. Щедро посыпать сыром и разрезать на маленькие порции.
«Какой запах! Как вкусно пахнет! Это нежнятина!» — прокомментировал Шура.
Шеф-повар выложил на ароматные листья романо кусочки осетра и щедро приправил все соусом дзадзыки. Получился вкусный, а главное натуральный и полезный обед.
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