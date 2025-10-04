Избавиться от ржавчины на авто навсегда: тестируем дорогие и дешевые средства

Почти в два раза — так выросли продажи китайских автомобилей в России с начала 2024 года. Машины из Поднебесной уже занимают две третьих рынка.

Вот только многие автовладельцы замечают, что уже через год на кузове транспортного средства может появиться ржавчина. О том, как правильно выбрать средство для борьбы с ней, рассказала «Самая полезная программа», авторский проект Владимира Щеглова.

Чем очистить ржавчину на авто

Чтобы не попасть на дорогостоящий ремонт, эксперты советуют первым делом после покупки авто провести антикоррозийную обработку.

«Одним из таких средств является цинк, или процесс цинкования металла. Соответственно, нанося цинк на металл, мы его защищаем от коррозии и от любых других погодных условий. В том числе это может быть вода, соль, реагенты и иные вещи», — поделился автоэксперт Владимир Ахинько.

Существует два вида обработки: горячее и холодное цинкование. Второй способ намного проще. Чтобы нанести состав, ехать в автосервис совсем не обязательно. Достаточно купить антикор в виде аэрозоля и просто распылить на поверхность.

«Очень удобно применять для обработки металла в труднодоступных местах. Ну и плюс небольшие площади — подкрылки, днище автомобиля и иные места, где часто попадает вода. И где металл соприкасается либо трется о другие материалы, которые приводят к тому, что верхняя часть краски либо металла стирается», — прокомментировал специалист.

Иногда на антикоррозийный состав сверху наносят лак или эмаль. Но некоторые производители делать этого не рекомендуют. Поэтому перед покупкой средства важно прочитать инструкцию.

«Цинк имеет очень агрессивную среду, которая может привести к тому, что верхний слой, покрытый по эмали, может вспучиться или сойти», — отметил эксперт.

Бюджетное или дорогое: какое средство лучше справится с ржавчиной на авто

Купили три состава холодного цинкования. За 450, 700 и 1000 рублей. Все средства производители советовали наносить в два-три слоя.

«Можно использовать как подготовку, как в качестве грунта перед нанесением покраски, так же и как отдельный слой, защищающий металл», — рассказал автоэксперт.

Тестировать холодный решили на металлических пластинах. По инструкции сначала деталь кузова очистили и обезжирили. Но поступили иначе.

Ради эксперимента на одной части заготовок убрали ржавчину, а вторую оставили нетронутой. Затем на три пластинки нанесли антикоррозийные средства. И, наконец, половину каждой заготовки покрыли еще и эмалью. Посмотрели, не вспучилось ли покрытие.

«Для того чтобы у нас был наглядный пример того, что может быть, если не использовать данный цинк, мы оставили одну пластину необработанной. Единственное, что мы сделали, это разделили ее на две части. Одну часть оставили полностью в коррозии, а другую часть мы отшлифовали для того, чтобы она была чистая и без ржавчины», — пояснил Ахинько.

Когда заготовки высохли, поместили их в солевой раствор на двое суток. За это время необработанная пластина заржавела еще сильнее. Стали использовать ее в качестве эталона. И сразу же посмотрели, что случилось с металлом, который покрыли дешевым средством.

«Эта часть пластины была отполирована перед тем, как наносили цинк. Эта часть пластины была не обработана», — объяснил специалист.

Удивительно, но на участке, который отполировали и подготовили по инструкции, антикор показал худший результат.

«После обработки солью, реагентами она начала осыпаться. Соответственно, мы можем увидеть, что под местами, где цинк начал отходить, есть очаги ржавчины», — заметил эксперт.

А вот на необработанной половине холодный цинк за 450 рублей отлично держался, как и на тех участках, что перекрыли эмалью. Проверили, какие процессы шли под покрытием.

«Где была ржавчина, как мы видим, ржавчины практически не осталось. Соответственно, можно сделать вывод, что ржавчина начала преобразовываться, и коррозия приостановилась под цинком и тем более под цинком с эмалью», — отметил эксперт.

В целом состав сработал. Возможно, ему просто не хватило адгезии, чтобы зацепиться за отполированный металл. Холодный цинк за 700 рублей показал совсем другой результат.

На голом металле держался хорошо, а на ржавом участке вздулся. Но только там, где не было эмали. С дополнительным покрытием этот антикор тоже сработал на «ура» и еще оказался более стойким.

«Какие мы можем сделать выводы? Во-первых, цепные свойства данного аэрозоля значительно лучше, чем первого варианта. Он крепче держится и сложнее оттирается», — прокомментировал специалист.

А вот дорогой состав неприятно удивил. Сработал так же, как и бюджетный.

«Как мы можем заметить, тот участок, который мы очистили от ржавчины и нанесли цинк, к сожалению, облупился. Причину сложно назвать. Возможно, действительно цепные свойства у него не такие хорошие, чтобы наносить на отполированный металл. Возможно, нужно было чуть больше оставить насечек для того, чтобы крепче держался. Но имеем, что имеем», — заявил Ахинько.

Посмотрели, что стало с покрытием под антикоррозийным средством и эмалью.

«Под цинком мы можем увидеть очаги небольшой коррозии, которые были. Они немного преобразовались. Что действительно хорошо. И под эмалью точно так же. А следы коррозии остались. Они преобразовались, а ржавчины уже такой нету. Но очаги есть», — пояснил эксперт.

По результатам испытаний лидером стал холодный цинк средней ценовой категории. Он показал лучшую адгезию. Но если оставить на металле насечки, а сверху покрыть антикор эмалью, разницы между средствами почти не будет. А раз так, зачем переплачивать.